玩轉優雅 復古搖滾女生

【明報專訊】巴黎Palais d' Iéna是Miu Miu多年舉辦時裝騷的場地，今次Miuccia Prada再找來合作無間的設計工作室AMO合作，將場地改頭換面，透過全新圖案、色彩和材質改變建築的質感——從地氈延伸至整棟建築，將整個柱廳和Pas Perdu大廳，及至入口和大型樓梯都全面覆蓋，為騷場注入復古摩登氣氛。來季以Toying with Elegance為題，貫徹浪漫懷舊風格，包括大量retro味濃厚的格紋，亦有予人活躍俏皮感覺的水手裝元素；繽紛用色與面料，針織、緞面、真絲薄紗、人工皮草等都在天橋上出現，並飾上了水鑽裝飾，華麗耀眼。剪裁方面，Miuccia Prada運用窄身版型加上長衣襬，塑造出纖長比例，並且運用腰帶勾勒腰線，為造型注入成熟韻味。至於配飾部分，就一改甜美女生形象，除了搭帶高跟鞋之外，來季的短靴和平底鞋上，均飾有鍋釘細節，配搭黑、白、紅及粉色皮革，搖滾味濃。另外，除了經常出現於大品牌時裝騷的一衆名模，Miu Miu還找來英國女歌手Rita Ora行騷，未知她會否成為來季品牌代言人？