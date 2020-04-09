2020秋冬時裝周舉行之際，正是疫情於歐洲蔓延初期，認為business as usual的，大有人在，因應疫情為時裝騷作出調動的只有少數品牌，例如Dries Van Noten在騷場入口派發口罩及提供消毒搓手液。又例如2月21日仍如期舉行時裝騷的Emporio Armani，而集團另一品牌Giorgio Armani兩日後卻因疫情發展，於開騷前12小時決定取消現場觀眾參與，改為網上直播。另一些經歷過2003年SARS或有所戒備的華裔設計師或品牌，如Shiatzy Chen和新晉設計師Angel Chen就乾脆取消時裝騷。時裝周參與者面對疫情也有不同態度，有坐front row的明星名人依然面貼面開心合照；有的則戴上防禦能力低、為造型而設的古怪口罩；只有少數人懶理異樣目光，堅持戴上外科口罩防禦。

疫情擴散有如洪水，短短一個月時間，歐美由歌舞昇平變成哀鴻遍野。有說今次的新型冠狀病毒肺炎疫情比1918年的西班牙流感更具破壞力，可以想像除人命損失外，這會為全球政治、經濟帶來何等嚴重衝擊。時尚界也不能只埋頭埋腦為人們製造霓裳夢，在時裝周過後，品牌紛紛急謀對策，沒有太多風花說月，而是回到現實認真為抗疫出力，為世界提供正能量。或許這也是個機會讓時尚界來個範式轉移，因為即使瘟疫過後，或有更多不可預測的嚴峻考驗。

John Wan

lifestyle@mingpao.com

責任編輯 / 陳詠詩

統籌 / John Wan

文/ Vivian Lau、Angel Hong

編輯/張曉冬、梁小玲、陳淑安

美術/謝偉豪

（時尚生活時裝周特集）