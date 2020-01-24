一「腦」家庭上課難 學習用筆電 $2000有找

【明報專訊】疫情影響下，中小學復課無期，而為了令學生們「停課不停學」，教師們用盡一切方法來推動網上教學；加上近期不少公司重推在家工作，如果家中只得1部電腦，大人細路隨時要爭住用。既然如此，為了小朋友學習着想，投資買部入門級手提電腦，不用「爭腦」之餘，就算日後復課都一定有用，最低價更不足2000元便可入手，絕對抵玩。
功能全面 觸控屏幕支援手寫輸入
一部給小朋友學習用的電腦，需要什麼基本功能？除了內置webcam方便和老師視像教學，更重要是屏幕夠大，將字放大一點，方便閱讀。Lenovo的IdeaPad C340便滿足以上兩個條件，除了設有720p鏡頭，亦有14吋1920×1080像素LED觸控式屏幕，就算同時要視像上堂及做網上功課，將屏幕「切」開兩邊都夠用。
另外，小學生做功課有時需要填寫中文答案，但他們未必懂得倉頡、速成等中文輸入法，也可透過觸控式屏幕及手寫筆（另購）輸入中文。以$3298的優惠價而言，性價比相當高。
充電1小時 快充80%電量
電量方面，IdeaPad C340可連續使用約8小時，而且支援快充技術，充電1小時便可為電腦提供80%電量。雖然機體只使用AMD Ryzen 3 3200U處理器、128GB SSD硬碟，效能及容量都偏低，但作為學習用電腦都算夠用，必要時可用USB插槽接駁外置硬碟，解決部分容量問題。
■Lenovo IdeaPad C340規格
屏幕：14吋全高清IPS觸控式LED
處理器：AMD Ryzen 3 3200U（2.6GHz）
記憶體 / 容量：4GB DDR4 / 128GB SSD
體積 / 重量：328×229×17.9mm / 1.65kg