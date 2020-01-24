一「腦」家庭上課難 學習用筆電 $2000有找

功能全面 觸控屏幕支援手寫輸入

一部給小朋友學習用的電腦，需要什麼基本功能？除了內置webcam方便和老師視像教學，更重要是屏幕夠大，將字放大一點，方便閱讀。Lenovo的IdeaPad C340便滿足以上兩個條件，除了設有720p鏡頭，亦有14吋1920×1080像素LED觸控式屏幕，就算同時要視像上堂及做網上功課，將屏幕「切」開兩邊都夠用。

另外，小學生做功課有時需要填寫中文答案，但他們未必懂得倉頡、速成等中文輸入法，也可透過觸控式屏幕及手寫筆（另購）輸入中文。以$3298的優惠價而言，性價比相當高。

充電1小時 快充80%電量

電量方面，IdeaPad C340可連續使用約8小時，而且支援快充技術，充電1小時便可為電腦提供80%電量。雖然機體只使用AMD Ryzen 3 3200U處理器、128GB SSD硬碟，效能及容量都偏低，但作為學習用電腦都算夠用，必要時可用USB插槽接駁外置硬碟，解決部分容量問題。

■Lenovo IdeaPad C340規格

屏幕：14吋全高清IPS觸控式LED

處理器：AMD Ryzen 3 3200U（2.6GHz）

記憶體 / 容量：4GB DDR4 / 128GB SSD

體積 / 重量：328×229×17.9mm / 1.65kg

售價：$3298（優惠價）

查詢：2593 0388

網址：lnv.gy/2yqB53r

文：勞耀全

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com