非常時期透透氣 味蕾去旅行 露天歎異國風海鮮

漫遊在赤柱大街，總會被街角那座樓高3層，擁有醒目鮮黃外牆的建築物吸引。這座赤柱地標，就是著名的船屋餐廳The Boathouse。餐廳開業多年，由舊時的「藍屋」（以前外牆為藍色）轉為「黃屋」，一直主打海鮮菜式和臨海露天茶座，不少本地人和遊客來這裏就是為了坐在頂樓位置看看海。早前餐廳翻新，雖然整體風格沒太大變動，餐單卻大變革，推出多款既創新、又別具風味的新菜式。

牛油焗大蝦 香辣惹味

餐廳以往的海鮮菜一貫採用西式烹調方法，但行政總廚Sai Hsu為使菜式更多元化，決定來個East meets West大融和，在菜單中混入東南亞元素。例如最新推出的辣香牛油焗大蝦，特別選用肉質甘甜的越南虎蝦，開邊後，塗上由牛油、芝士、豆瓣醬和九層塔調配而成的特製醬汁，再烤焗至乾身，蝦肉結實彈牙，帶微微焦香，十分惹味。另一道香草乳酪焗三文魚，先用乳酪醬、香草、薄荷葉、芫荽和辣椒將三文魚醃好，稍微煎香後，再焗約8分鐘，烤焗後的三文魚口感非常嫩滑，旁邊還伴有薯波、芒果酸甜醬、薄荷乳酪及青木瓜沙律，配搭豐富，味道清新。

糙米代risotto 東南亞風味醬汁加分

淨食海鮮不夠飽肚，可以另點同樣是新推出的香煎北海道帶子及虎蝦有機糙米飯。餐廳以往主打西式菜，飯類一般都會用上傳統意大利燉米risotto，但今次的菜式，Sai就改用有機糙米飯，糙米飯口感硬身煙韌，與risotto有幾分相似，加入蘆筍、薑、乾葱及青咖喱汁一同燉煮，入口甘香，不會太乾身，帶子及虎蝦亦吸滿醬汁精華，猶如一道東南亞式的海鮮炒飯。

若你閒逛到赤柱附近，想歇一歇腳，不妨來這裏乘着海風嘆海鮮，度過一個愜意的午後時光。

■The Boathouse

地址：香港赤柱赤柱大街88號

查詢：2813 4467

文：Angel Hong

編輯：王翠麗

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