叉燒乳豬妙配粉紅香檳

【明報專訊】香港人最愛的燒味，好難在家自煮吧？如果周末在家想吃豐富一點，但又想吃有質素的燒味，推介滿福樓的招牌蜜汁烤叉燒或都爹利會館的片皮乳豬件。有「富豪飯堂」之稱的滿福樓，必吃的一定是招牌蜜汁烤叉燒。以精選梅頭肉的心，每斤只用最佳的六両來製作，加以秘製醬汁及蜜汁燒烤，剛剛好半肥瘦的叉燒最惹味。另一「富豪飯堂」及獲米芝蓮一星的都爹利會館，乳豬皮烤得十分酥脆，配上底下的薄餅減去油膩感剛剛好。這兩間中菜廳現在均有外賣服務，滿福樓外賣自取還有七折優惠至4月底，而都爹利會館亦有外賣自取或訂餐$800以上免費送餐（九龍及新界需付$200送餐費）。