Wine：安坐家中wine pairing

星級名廚套餐配白酒 歎法式／南美風情

剛開業不久的城中熱話MONO，由米芝蓮3星級餐廳Mirazur（2019年世界50佳餐廳排名第1位）的前主廚Ricardo Chaneton主理，主打新派法國菜。在疫情下他們亦推出外賣套餐，安坐家中可吃到星級米芝蓮大廚的手藝。5款Stereo by Mono外賣套餐，每款都可以供3至4人分享。

波爾多白酒配濃味鵪鶉 帶出果香

法式系列有3款，其中法式套餐一（$1680）4道菜的分享菜式，集合經典法國美食如蘆筍沙律配柑橘意大利軟芝士醬、小扁豆燉肉、青豆蘑菇釀法國鵪鶉及朱古力慕絲等。要自己煮法國烤釀鵪鶉難度實在太高，以這3至4人價錢享用星級米芝蓮大廚美食性價比超高。法式菜系我會揀法國波爾多白酒配襯，心水有Chateau Smith Haut Lafitte副牌Le Petit Haut Lafitte Blanc Pessac Leognan 2015年，清爽具層次而帶奶油、草本、西柚、檸檬皮、雲呢拿及礦物等味道，配上蘆荀的草本香氣互相輝映，而配上濃味的鵪鶉亦不會比下去，反能帶出更多柑橘果香。

大廚Ricardo來自委內瑞拉，因此他亦推出兩款南美系列套餐，讓大家一嘗他的家鄉風味。拉丁美式套餐一（$1680）4道菜的分享菜式，包括傳統粟米軟包arepas配油封西班牙大紅蝦及牛油果、南美風味烤全雞、蒸木薯配chimichurri青醬、自家製墨西哥風混醬及朱古力夾心曲奇配牛奶焦糖 （Alfajor）。南美系列當然要選一瓶南美葡萄酒配襯，心水有來自智利的Errázuriz Wild Ferment Chardonnay 2015年，以野生酵母發酵，入過木桶陳年，屬於full-bodied白酒，帶蜜糖、香梨、雲呢拿、奶油、礦物、青蘋果等味道，配上南美風味燒雞，酸度可減油膩感外，同時帶出更多白酒果香。以上酒款可考慮於etc wine shop網上訂購，買滿$1000可免費送貨。

（www.etcwineshops.com）

■ Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com