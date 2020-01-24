Watch News：Time Well Shared網上平台 捐款救助疫情重災區兒童

線上分享故事 互相打氣

Time Well Shared包括線上課程、演講和線上研討會，接下來幾周將在品牌各網絡平台發布。品牌友好如欖球員Tom Brady、單車運動員Fabian Cancellara、賽車手David Coulthard和Maro Engel，以及品牌合作伙伴Mercedes-AMG Petronas F1車隊、托特納姆熱刺足球會、勞倫斯體育公益基金會、聖艾修伯里青少年基金會、Solaris Yachts和Orlebar Brown等，都會參與其中。

探險飛機師Matt Jones將分享去年Silver Spitfire－The Longest Flight遠征之旅的點滴。美國退休海軍上校暨Topgun機師Jim DiMatteo會分享海軍戰鬥攻擊中隊的經歷。品牌博物館策展人David Seyffer和前行銷與銷售總監Hannes Pantli亦會透露從沒公開的品牌小故事。所有分享內容均會附上一個自願捐款按鈕，所得金額將幫助兒童救助會（Save the Children），加強對疫情重災區的兒童與家庭的醫療保護，以及家長和照顧者就兒童心理和情緒方面的支援。品牌將率先捐出首筆款項。

查詢：www.iwc.com www.savethechildren.ch

文：Tung Cheung