Watch Out：勤洗手怕弄壞？ 了解腕表防水原理

腕表能夠達到防水，主要是透過由橡膠、尼龍或聚四氟乙烯製成的墊圈或O形墊圈，放在表殼與表鏡、表底蓋和表冠等外圍的連接處，形成密不透水的密封層。旋入式的表冠設計，同樣為腕表帶來絕佳防水性能，它可以防止水從腕表柄軸孔進入表殼，這也是為什麼達300米防水性能的潛水表都採用旋入式表冠設計。表殼的厚度亦影響腕表的防水表現，必須足夠堅固才能抵受得住水中的壓力而不會變形。

實驗室採加壓形式 測試防水功能

常見腕表的防水級別為30米、50米、100至200米和300米或以上，但大家不要以為30米防水的腕表等於可以放在水底30米，不少標示「防水」的腕表如果浸在水中也有進水的可能。表盤上的防水功能，通常以30 M/3 ATM/3 BAR等顯示，腕表界用「標準大氣壓（ATM）」和「巴（BAR）」當作防水的計量單位，是因為從物理現象來說，水深每多10米，就會增加1大氣壓力，當表殼內外壓力不平衡時，腕表便有可能破裂變形從而入水。表廠在實驗室測試腕表防水能力的時候，其實是以加壓形式測試腕表的防水能力，而並非真正將腕表放到水底之中。

實驗室測試時溫度通常在20至25℃之間，水和腕表都是處於靜止狀態；但大家也明白，在日常生活中，腕表戴在手上時實質是長期處於運動狀態，以游泳為例，腕表和水之間有一定的衝擊力，往往大於3個大氣壓，因此就算一枚防水級別30M/3ATM/3BAR的腕表，也有可能入水。

「防水300米」不代表可下潛300米

有些防水腕表可能只有「Water Resistant」字樣而沒有數值，這代表防水等級是國際標準規定的最低耐受深度20米（即2 ATM/2 BAR）。一般來說，防水達30/50米的腕表，只能防止濺落的水滴及雨水；防水達100米的腕表可以戴着洗車和淋浴（冷水），但不可浸泡在水中；防水達200米、300米的腕表，可看成專業防水表，可用於游泳和浮潛；防水達500米，可佩戴作自由潛水或水上運動。至於更高級的專業潛水表，可承受深海潛水的壓力，這些腕表墊圈通常由可抵禦減壓艙內氦氣材料製成，透過排氦裝置，讓腕表在不同水壓和氣壓下也不會爆裂。但要記住一點，就算戴着腕表做水上運動，表盤上寫明的深度只代表實驗室的測試結果，而不是實際在海洋試戴過，所以不要戴着標明「防水300米」的腕表下潛300米。

關於防水腕表，大家經常忽略的一點是腕表的防水性能再好，也不是永久的。因為佩戴方式或長時間佩戴，墊圈可能被腐蝕或者變形，也可能是表殼出問題，甚至表鏡鬆動或有裂紋等。大多數品牌也建議每三數年檢查維修腕表，而每次打開表底蓋後，也需要檢測其防水功能，因為開蓋時墊圈會脫落移位。部分化學物質如過氯化水、噴霧香水和頭髮定型劑等，它們都有可能進入腕表的縫隙，破壞墊圈，讓它變得脆弱，影響腕表防水功能。另外，防水表也不能洗熱水澡和蒸桑拿，因為熱脹冷縮的關係，腕表各組件因材料、形狀、大小不一，在溫度變化較大時會出現脹縮變形，當中會產生微小縫隙，令腕表進水。就算沒有進水，熱脹冷縮也會加速腕表防水零件老化，減低腕表壽命。

扭緊表冠 防止機芯入水

那回到一開始的問題，大家洗手時會不會弄壞手上的防水表？只要不是直接將水直射到腕表，問題應該不大；但要留意的是，每次調校好表冠後，一定要推到底將旋入式表冠扭緊，也不要在腕表潮濕或手濕時操作表冠，以防止水進入機芯，腕表沾到水後也應即時擦乾。如果腕表內出現氣霧，應及時處理，以免令機芯內部生鏽。而相比表身，其實皮帶才是更容易受水氣損害的部分，在需要勤洗手的當下，如果大家有佩戴腕表的需要，還是選擇膠帶、金屬鏈帶甚或織帶的腕表吧。

■ 腕表受潮可以怎樣弄乾？

可嘗試以幾層衛生紙或易吸潮的絨布將腕表嚴密包緊，放在電燈附近烘烤；或將表面朝內表底朝外反戴在手腕上，透過手的溫度讓水氣蒸發；也可將腕表和粒狀矽膠放進一個密閉容器內，因為矽膠是天然乾燥劑，能有效吸收腕表內的水分。但如果腕表入水情况太嚴重，讓是應該將腕表送回品牌檢查維修。

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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