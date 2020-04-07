感恩三範疇 勉勵學生學會感恩

1997年11月27日，這天是九龍華仁書院的畢業禮，適逢感恩節，主禮嘉賓以感恩為題勉勵畢業生，演詞內容啓發了王師奶感恩的視野。講者將感恩劃分3個範疇：天恩、父母恩、社會恩。

天恩：天主創造萬物，人也是天主創造的，作為人類一分子，當然感謝天恩。

父母恩：天恩帶點宗教性，有點遙遠，不是人人都可感受到。父母血脈相連，有實質的關係，從嬰孩到成人，十多二十載朝夕的養育、教導、關愛，恩情隨處都在，子女容易感到父母恩，報答父母、孝順父母是理所當然的事。雖然世上仍有忤逆兒女，棄養老年的雙親，甚至為財產而對簿公堂。我們不難在醫院或護老院發現不少「遺老」，或在公園神情呆滯，木無表情的無根老人。相對善待父母的子來說，人數並不太多，但世間確實有漠視父母恩的人。

社會恩：講者提出的社會恩，令小婦人頓時屏息靜氣，從來未聽過什麼叫社會恩。他說：「我們清晨上學，但見街道潔淨，空氣清新，我們有否感恩？也許你會問，感什麼恩？我答你，這是社會恩。是一群工人在凌晨四或五時把街道掃得乾乾淨淨，讓我們愉快地行走，輕鬆地上學，是社會恩。回到學校，足球場綠草如茵，校園有青葱的樹木，小黄花，青草地，課室窗明几淨，是校內工友們的辛勞給我們學習的好環境，是社會恩。遠的不說，即以今晚的畢業禮而論，有舒適而排列整齊的座位、柔和的燈光、優美的音響、舒適的空調，是很多人的努力和合作，是社會給我們的恩典。社會恩無處不在，老師們悉心的教導，醫護人員的救急扶危，公共汽車安全舒適，快餐店食物可口，都是社會恩。社會恩容易被疏忽，社會恩是很多人在不知不覺中營造起來。大多數人以為我付了款所以有可口的食物，我付了車費所以有快捷的交通，深層次的來說，金錢並不代表一切，有些地區付了款並不一定獲得安全舒適的交通，付了款未必保證食物美味營養。

報恩：這個容易了解，父母恩有親情連繫，只要你不寡情，報恩也不難。社會恩有點抽象，如何報？講者最後勸勉同學：讀書時，好好讀書；他日在社會工作時，好好工作，你就是報社會恩了。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第288期]