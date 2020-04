辣媽CEO：父母的態度決定孩子的命運

有很多實驗已經證明,原生家庭對每個人日後成長的影響豈止是根深柢固。洪蘭教授引述史丹福大學一個研究,發現父母對失敗的看法,會影響孩子的學習動機。她寫道:「一旦孩子覺得他的智慧是固定的、不能改變的,他的學習不可能進步,就會放棄。但其實智慧是可以改變的,大腦也是可以改變的,古今中外有很多偉人大器晚成,完全沒有三歲定終身這回事。」

史丹福大學還設計了問卷,給父母回答:

○你認為失敗是個正向的經驗,孩子可以從中得到好處

○失敗的經驗會幫助孩子成長,促進他學習

○經驗失敗能強化孩子的表現和生產力

○經驗失敗抑制孩子的學習和成長

○經驗失敗削弱孩子的表現和生產力

○失敗的效果是負面的應該要避免

以上6條問題,家長撫心自問究竟認不認同。父母望子成龍望女成鳳,他日出人頭地。今年LinkedIn發表了未來職場最需要的Top 5軟技能,分別是創造力、說服力、協作力、適應力、EQ,全部都不是讀書能夠讀得到學得到,只能從不斷嘗試重複撞板犯錯,從磨練中學習領悟出來。

如果父母認為失敗是錯誤,證明自己不如人,犯錯就是一件羞恥的事。子女自然逃避面對失敗,無勇氣膽量作出任何新嘗試,畏首畏尾,總之少做少錯、不做不錯。如果父母認同錯誤是學習過程中的必然,信任子女有解決問題的能力,孩子自然有信心克服失敗。愛因斯坦有此名言「A person who never made a mistake never tried anything new.」,誰的人生不是在跌跌碰碰,邊走邊摸索中成長活出來的?

什麼樣的父母教出什麼樣的孩子。孩子的行為是父母的鏡子。我曾在網絡上看到一篇譯自陶勒和米勒有關教養孩子的座右銘,希望所有父母好好細讀。

“在責備中成長的孩子,苛於責人。

在敵對中成長的孩子,好勇鬥狠。

在猜忌中成長的孩子,徨惑自疚。

在恐懼中成長的孩子,抑鬱憂愁。

在悲哀中成長的孩子,自艾自憐。

在羞辱中成長的孩子,責己過嚴。

在嘲笑中成長的孩子,畏首畏尾。

在接納中成長的孩子,愛人如己。

在讚賞中成長的孩子,懂得尊重。

在鼓勵中成長的孩子,自信滿胸。

在公平中成長的孩子,正氣凜然。

在認同中成長的孩子,意明志堅。

在安全中成長的孩子,信心滿載。

在友愛中成長的孩子,終獲真愛。”

文:張慧敏

作者簡介:資深獵頭人,企業培訓顧問,家庭CEO,辣筆寸嘴,擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第288期]