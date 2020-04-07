客座隨筆：男孩如廁奇遇

今次想和大家分享，假如幼兒或小學階段的兒子被舉報在校內「尿兜」如廁時，有意無意地偷看身旁同學小便，爸爸可以怎樣做？說「唔好……」或者責備，相信是許多爸爸的自然反應。事實上，爸爸可以有更理想的回應，亦不妨在指摘前，先想想兒子的動機。

在成人眼裏，偷看別人如廁是不禮貌、不莊重，甚至可能是性騷擾的舉動，但在孩子的角度卻可能不一樣。他會是出於對陰莖的好奇嗎？小孩子有許多古靈精怪的想法：「別人的陰莖形狀一樣嗎？」、「別人的尿都是黃色嗎？」、「別人怎樣小便的呢？」筆者鼓勵爸爸先了解孩子的內心，是否出於好奇或其他原因，之後才向孩子解釋成人世界的觀點，包括性器官是私隱部位，我們要尊重他人的身體，而且偷望會使人感到冒犯或不安。

先了解孩子內心 再解釋成人觀點

除了「偷看別人」，男孩子亦有機會經歷「被偷看」。孩子間總有過火的開玩笑，但有時卻真的是惡意的欺凌行為。被欺負的一方，這些經歷或會為他帶來委屈、不安、難堪，甚至難以啟齒，不懂得向其他人表達難受感覺。「香港性文化學會」專職性教育的鄭安然曾提出一些建議，我認為值得參考。包括：

1. 鼓勵兒子說出來

爸爸先要保持冷靜，並多謝兒子向他分享難過經歷。雖然這是常被忽略的一步，卻可以讓孩子將來更樂意與爸爸分享私密甚至是丟臉的話題。

2. 了解兒子的感受

爸爸可以用情緒字眼查詢孩子的感受：你是否感到委屈？害怕？不敢反抗？尷尬？難過？無助？不舒服？憤怒？被冒犯？這樣做既可幫助兒子學到怎樣釐清和表達自己的感受，又能獲得爸爸的明白和接納，紓緩負面的情緒。

3. 了解當下的實際情况

盡量引導兒子說明當時的情况。如果兒子所面對的不是一次半次的個別事件，而且包含了嬉笑、被多人集體針對，甚至身體碰撞、拉扯等，就需要與學校教師、社工跟進，共同解決困難。這時候兒子特別需要爸爸伸出援手。

4. 與兒子一起思考應對方法

小男孩需要爸爸一起想辦法，學習應對技巧。即場表達「不要」、「我不喜歡」，並且盡快離開，是即時應對的好方法。此外，提議孩子跟着可靠的同學一起上廁所；選擇進入廁格、到不同樓層的廁所，甚至短時間內由父母向校方請求使用教職員的廁所、獨立廁所等如廁。爸爸甚至可與兒子預演、練習。

並非每個爸爸都能自然地談性，儘管是面對自己最親密的兒子。讀完此文，爸爸，你可有信心趁機打開話題，問問兒子在學校如廁時有什麼「奇遇」嗎？

文：招雋寧（維護家庭基金好爸爸中心父職研究及培訓經理）

[Happy PaMa 教得樂 第288期]