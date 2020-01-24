親子筆陣．小學雞媽媽：在家DIY 做個小Maker

伍老師的教學影片清晰易明也親切，貫穿着屢敗屢試、靈活變通的精神，孩子們看得蠢蠢欲動。在自我介紹的文案，伍老師提及自己念大學時，原來已經鑽研Maker Education。

活用家中材料創作

所謂Maker，有人譯作「創客」，也有叫「自造者」。說緣起，要回溯到2005年由美國人Dale Dougherty創辦的Make雜誌，以及2008年首辦的Maker Faire動手做嘉年華。Dale Dougherty更曾在TED Talk上宣示："We are all makers. We are born makers. We don't just live, but we make."你或許會問，現代創客跟傳統工匠最大分別在哪？這足以讓一位「創客」滔滔不絕，但我們或可簡單歸納一些特質：譬如推崇手作的價值、能夠融會貫通現代科技、愛分享和樂於接受新知等等。所以「創客運動」也結合了創意文化產業、製造業、工程、設計和科學教育等範疇。

美國成為這場運動的搖籃，大概不難想像。很多美國家庭的大車房都藏着各種工具和物料，從來都是動手做的實踐空間。Steve Jobs在車庫製成第一代蘋果電腦，傳為佳話。即使在流行電影，也有落難Iron Man躲進別人車庫，就地取材創作機械人自救的橋段。DIY本來就是生活一部分。

「動手做」提升學習動機

回頭說Maker Education，不同文獻都發現「動手做」能提升學生的學習動機和成效、創造力、認知理解和解難能力等。可惜在香港，崇尚便利的生活方式，本來就缺乏DIY精神，而在非常緊迫的學習規劃裏，「動手做」也常常分不到足夠的時間和重視。

當正規課程不得不暫停的時候，教師都在摸索新教學模式，而無論是哪一種，在目前遙距學習的情景裏，都比以前更需要孩子的主動參與。也許趁這個機會，種下更多小maker的種子？

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第288期]