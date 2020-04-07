升學攻略．幼稚園及小學篇：

問◢ 囝囝2019年11月30日出生，關於細B、超大B入學的問題，令我很混淆，所以希望解答。如果做細B，是否在2021年12月讀PN（學前班），2022年9月入讀K1？但如果做超大B的話，是否在2021年12月至2022年讀PN，2023年9月入讀K1？那中間的時間並不用讀書？還是等2022年9月讀PN，接着入讀K1？

如果同時想報PN及K1，是否在2歲9個月一起報名，如果K1取錄便是細B，否則就等一年做超大B呢？

答◢ 只需記着，12月出生是細B、1月出生是大B這一點，便不會混淆。如果做大B，又不想在中間停一年，你可以2022年9月才送囝囝入學讀PN，2023年9月讀K1。至於2021年，你可以送他上playgroup，例如學拼音（phonics）、適應幼稚園K1學習的適應班。

如果在2歲9個月報讀K1，入學時已經是3歲9個月，這個年歲不算是細B了。要留意的是報名與入學相隔一年，所以沒有幼兒園會接受一個2歲9個月的孩子報名讀PN的！

西貢區活動多元幼園選擇

問◢ 兒子於2016年底出生，正於將軍澳翠茵小宇宙讀K1。我大女兒也於翠茵畢業，是一間好學校。可是我認為翠茵的課程較緊湊，K2開始要學習不少字詞，對我小兒來說可能不太適合。他個性較依賴及容易害羞，也不適合催谷的學習模式（觀察到他的學習能力跟同班同學有少許距離，可能是超細B的關係），因此有考慮在他K2時轉一間較輕鬆的幼稚園，甚至重讀K1。請問除保良局蔡繼有幼稚園外，救世軍慶恩幼稚園、保良局方王換娣幼稚園適合他嗎？還是有其他更活動多元、較輕鬆又有愛心的幼稚園呢？

答◢ 參考教育局質素保證視學報告，本人給保良局蔡繼有幼稚園評級為最高的A++，救世軍慶恩幼稚園也是A++，而保良局方王換娣幼稚園為第3級的A，所以可以考慮最高評級那兩所。在西貢區幼稚園評級同為A++的還有天主教聖安德肋幼稚園、香港保護兒童會維景灣幼兒學校和青衣商會將軍澳幼稚園。

15分入名天主教小學 勝算不大

問◢ 本人有兩女，大女就讀大埔寶兒中英文幼稚園K1，我是大埔崇德黃建常紀念學校舊生，所以有20分。但希望可以讓小女更上一層樓，以及讓她入讀天主教學校（本人非教徒），目標將來入讀英中。現計劃搬到港島區考K2插班，以博取大抽獎增加入讀心儀學校勝算。想請教

(1) 只得15分的情况下，想入讀11/12校網的天主教學校，是否很低勝算？是否不智？

(2)若繼續就讀寶兒，待小一時考直資/私校會否比較有優勢？

(3) 如果20分抽九龍塘官立小學，機會大嗎？（爸爸是農圃道官立小學下午校畢業生）

答◢ (1) 15分要入讀名天主教小學，勝算不大。

(2) 如女兒英文好，面試反應快，表現佳便有優勢。私立獨立幼稚園通常重視英文的，讀寶兒可能有少少優勢。

(3) 20分抽官校已經算是最高分，機會有九成，其實九龍塘官小也不錯呀！

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第288期]