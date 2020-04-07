升學攻略．玩創校長：互供互給

孩子創作歌曲 分享簡單道理

想跟大家分享一下，我作為教育工作者及父親，最近怎與兒子在現實中上了一節「生命教育課」。自農曆新年宣布停課以後，基本上，每一天我也和校內其他校長團隊（德萃校長團隊有4人）在校舍裏工作，安排不同的校務，但因為我們的子女亦需要有人照顧，所以，我們有時會把孩子安排在不同的同事家中，又或者在校舍內作網上學習或玩耍。記得當天是2月23日，我跟兒子Sherlock，以及馮鑑邦校長的兒子Rio分享了一個簡單的道理，就是當城市已經不能自供自給時，解決的方法並不是爭奪或抱怨，反過來應該將我們能力範圍所擁有的，與有需要的人分享，這便是為城市走多一步，解決眼前不足狀態的最佳方法。

本來我也是不以為意的與他們分享這個簡單的道理，但接着當日的下午，這兩個小子竟然自發拿起結他及樂器，自己創作起歌曲來，並為這首歌曲填下第一句歌詞：「當不能提供所需給我們城市，讓我們來分享彼此的所有。」我和馮校長聽了他們的創作，只是問了他們一條問題，就是「你們想怎麼樣」？他們簡單地回答說︰「想藉着創作這首歌曲，一方面鼓勵香港人，另一方面想把這簡單的『互供互給』道理告訴香港人。」

相爭致缺乏 互供成就夢想

其實，他們還想這首歌曲能有認真的編曲，以及能製作成音樂錄像MV放在不同的平台，甚至大膽地希望這首歌曲能在電視及大氣頻道中播放。每當孩子有這樣天馬行空的說法，我們作為家長，可以有100個原因否定他們的可能性，但因為我和馮校長也相信，成就孩子的夢想，就是我們能為孩子可以做的事，於是便告訴他們︰「不如試一試吧！」

就是這樣簡單的一首小小歌曲，我們便用電話錄製下來，上載到社交平台與不同的人分享，並希望有不同的專業人士，能協助這兩個小子編曲及製作音樂錄像。奇蹟就像很多網絡故事一般發生，有專業的音樂人，主動聯絡我們，說可以協助編曲及錄音；亦有專業的影像製作團隊及機構支援這兩個小子完成拍攝MV的小夢想，之後更有不同的電台及電視台聯絡，在他們的節目中分享這兩個小孩原創的音樂及錄像。

這兩個小子的故事告訴我們成年人什麼？「五餅二魚」是一個無名小子願意付出自己所有，最終卻成就了一個神蹟。讓我們成年人也明白到，在互相缺乏時，相爭，必然導致缺乏；反之，互相供應，便能成就夢想、看到關愛！

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌： FB.com/mrchuclassroom

[Happy PaMa 教得樂 第288期]