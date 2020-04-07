童繪遊樂場：石頭變身繽紛復活蛋

1. 揀選較為圓潤的石頭，形似復活蛋。來一個奪目底色，待底色乾後，用小號畫筆畫上不規律的顏色線。

2. 線條疏密沒有標準，感覺上足夠就可以。

3. 來一個冷門的黑色！請放心，加上鮮明的彩色圖案後，會顯現真正效果。

4. 除要照顧圖案編排，也要兼顧色彩運用，看來黑色復活蛋的效果也不錯。

5. 石面雖然帶點瑕疵，但這個是天然色彩的主題，沒有太大影響。

6. 完成品有其個性一面。

7. 把復活蛋來個大合照！不同造型走在一起，你又喜歡哪一個？

■繪畫Q&A

Q：廣告彩「原色」與「非原色」有何分別？應用時有什麼要注意？

A：「原色」意指該顏色是屬於原來色彩，例如一套18色，便具有18種原色。而「非原色」是指經由兩種或以上顏色混合而成，但由於我們在調色時以眼睛來判斷色彩的準確，缺乏正確數據，第二次調色時便會與第一次出現偏差。

原色：色彩穩定，多應用在需要平實色彩的部分，例如背景的平塗或以色面分割的圖案。

非原色：顏色經混合而成，色彩比原裝的來得豐富及靈活；建議盡量一次過完成所需繪畫部分， 避免再次調色出現誤差。

文、繪圖︰Miss Rita Ho

Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第288期]