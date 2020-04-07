蔬菜染色小實驗 提升專注力

材料很簡單，只需要幾個透明膠杯、倒水容器、攪拌棒、不同顏色的食用色素，以及大白菜。「先在3個膠杯分別加入清水再滴入不同顏色的食用色素，拌勻後每個膠杯放入一塊菜，放置一天待菜逐漸變色便行了。」

訓練聽從指令、說話能力

Clara說，兩個小朋友年紀尚輕，不期望他們會完全明白箇中的科學原理，只是想在製作小食、美勞外，找一些有趣的活動可以「捱」到復課。「不過到了真正做實驗時，都希望可以間接訓練小朋友的專注力、聽從指令、說話能力等，因為做實驗時，會替哥哥拍下影片，讓他自己講解實驗的步驟和結果。」過程中，兩個小朋友都十分投入，當Clara簡單講出步驟後，哥哥便認真地做，連把水倒進杯子都小心翼翼，唯恐超過要求的分量，完成所有步驟後更興奮地說非常期待翌日的結果。弟弟則因為可以嘗試倒水、攪拌這些平日較少機會接觸的「遊戲」，亦覺得十分有趣。

[Happy PaMa 教得樂 第288期]