避炎遊戲：職業體驗 製作動畫 做小實驗 媽媽設計遊戲 在家避「炎」 玩得有意義

大玩Baby Boss 扮醫生為香蕉切除「腫瘤」

以「公主變乳牛」開設facebook專頁的Diane，是一名教育心理學家，受新冠病毒疫情影響，她暫時停工，當上全職媽媽，平日除打點小一兒子「扌扌」和K3女兒「妹妹」的生活外，還要為他們構思有趣的活動。

「以往在家，也有跟他們玩角色扮演，只是現在玩得認真一點。我先和他們談談想扮演什麼職業，需要什麼道具，這些道具又能否DIY等。例如扮外賣速遞員，他們會繪畫自家品牌的袋子，哥哥又想到外賣員都有佩戴口罩，所以又設計了自家口罩。」Diane指自己沒有太多干預兩兄妹的角色扮演遊戲玩法，但因應停課而來的長假期，她特別為子女設計了一個升級版職業體驗遊戲——自家版Baby Boss。

藉「工作」學謹慎 用心做事

「一兩年前我們去台灣旅行，兩兄妹都很喜歡那裏的Baby Boss職業體驗遊戲，於是我在想，能否在家中安排類似的遊戲呢？但首先要考慮哪些職業體驗在家是可行的，例如我們不能做到飛機師所需要的場景，也不能製作出消防員要用的道具，撇除種種因素，我選擇了6種職業，分別是家務助理、甜品師傅、洗碗員、外科醫生、便利店員及新聞報道員。」為了做到跟Baby Boss一樣「原汁原味」，玩法也得盡量相似。Diane預定每個職業遊戲時間為30至45分鐘，開始前先由她講解該職業的特色及所需要完成的工作，然後讓小朋友完成指定任務。最後，任務完結，小朋友可以得到「薪金」，儲滿指定金額，可以到零食櫃「購買」零食。多個職業之中，記者覺得外科醫生最為有趣，小朋友要為「香蕉」做手術，用鉗子把裏面的藍莓拿出來。

Diane笑言：「因為我的丈夫是醫生，所以設計時問過他的意見。他建議讓小朋友做手術，香蕉內的藍莓就當作是病人體內的小腫瘤，要由醫生小心地把它切除。囝囝是貪快之人，第一次因為心急，沒想到蕉皮是很薄的，一下刀便把皮弄破了。他們在過程中明白到做醫生不是穿上醫生袍這麼簡單，每一個手術都要謹慎去做。我也會告訴他們，無論做任何職業也要用心去做，即使是家務助理，簡單地為別人打掃家居，但要是你做得不好，別人下次便不會僱用你了。」

文︰顏燕雯、沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第288期]