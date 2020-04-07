用途廣泛 軍事科學日常都用到

條碼掃描器種類不止一種，激光條碼掃描器因識別速度快而被廣泛應用。商品上常見的條碼（barcode，圖a），是一組粗幼不一的黑白色垂直線條，結帳時，收銀員使用激光掃描器照射條碼，因為黑色吸光、白色反光的物理特性，掃描器內的「感應器」接收反射出來的光，經過「轉換器」轉換成電子信號，便能知道條碼的黑白線條組合，接着再經過「解碼器」轉換成產品編號，最後電腦根據產品編號，從資料庫中找出資訊。

光纖通訊 信息傳遞更遠

「光纖」意思是利用石英玻璃纖維來作光傳輸，當中用到的光源便是激光。激光因具單一波長，而且光強度大，能在光纖中傳遞更遠，信號保持更為完整，曾遠康說：「沒有激光，整個高速光纖通訊都不能運作。」光纖結構一般分為3部分，內層纖芯，折射率高，用來傳送激光；中層為折射率較低的包層；外層是樹脂塗層，用作保護光纖。光纖通訊原理是首先將傳送的信息變成光信號，並通過光纖發送出去，接收端收到光信號後變換成電信號，再恢復為原信息。

工業切割 切縫精細整齊

高功率激光光束接觸材料表面時能局部產生高溫，達到熔化或氣化效果；加上激光可切割精細及複雜圖案，工業上會用來切割金屬、木材、玻璃等材料。

手術切割 減大量出血風險

醫療手術中，激光也大派用場，譬如在激光矯視手術中，醫生利用激光在角膜上切出一片瓣膜，以露出角膜下層組織，再利用激光去除部分組織層，從而改變角膜弧度而減低近視度數。

前列腺切除手術也用到激光來切除增生部分，並透過氣化作用令傷口止血，較傳統切除方法，可減少病人大量出血風險。

激光測距儀 依反射時間測量

軍事用的激光測距儀，將激光照射目標，根據反射時間來測量目標距離。科學家亦以激光測量地球與月球的距離，在地球以激光射向放置在月球上的鏡子，根據反射時間，計算出地球與月球的距離約38萬4400公里。

藍光光碟 儲存量龐大

不論是CD、DVD還是Blu-ray Disc（藍光光碟），也用到激光來刻錄和讀取信息。其中藍光光碟儲存信息量龐大，影片質量比DVD高，因DVD使用紅色激光刻錄信息，藍光光碟則用波長更短的藍色激光，由於波長愈短，激光橫截面振幅愈小，刻錄數據時更節省空間，因此可儲存更多資訊，使畫質大為提高。

激光瞄準器 不易擴散更準

激光射程遠，指向性高，光線前進時不易擴散，安裝在槍支上，可準確地瞄準目標。