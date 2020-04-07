一粒小小的冠狀病毒，究竟如何攻擊人體？答案在S-蛋白。賴貫之指出，在電子顯微鏡下，S-蛋白呈王冠模樣，「冠狀病毒」因而得名。S-蛋白會「黐住」宿主細胞受體，從而入侵人體。

2. 對應受體不同

每種冠狀病毒對應的受體都不盡相同，例如SARS及COVID-19，宿主受體為ACE2（血管緊張素轉化酶2／angiotensin-converting enzyme 2），MERS的受體是DPP4（二肽基肽酶4／dipeptidyl peptidase 4）。

3. 藉相應受體入侵

賴貫之將S-蛋白和受體比喻成八達通和八達通機，「有八達通都要有八達通機，才可上車！想搭的士用八達通，但原來沒有八達通機，司機會請你下車」。病毒要透過相應受體，才能進入人類或動物細胞。

4. 受體分佈影響病徵

以MERS為例，人類、蝙蝠、駱駝、豬和兔子都是MERS的潛在宿主，因為病毒的S-蛋白能識別及侵入宿主體內的DPP4；其中駱駝的DPP4主要分佈於鼻腔上皮細胞，人類的DPP4則集中在肺細胞（pneumocyte），因此人類感染MERS後，大多引起肺炎，少有上呼吸道病徵。至於新型冠狀病毒，ACE2受體亦多見於下呼吸道。