醫學滿東華：頸部無痛腫脹 小心癌病警號

52歲的黃女士多年來都有甲狀腺腫大（俗稱大頸泡），但近1年進食吞嚥時感到困難，於是求診。

頸部有很多重要器官組織，例如甲狀腺、淋巴腺和腮腺等，這些器官的疾病都能引起頸部腫脹。甲狀腺位於頸部前方、氣管兩旁；淋巴腺位於頸側、頸後端和鎖骨位；腮腺位於耳朵前下方的腮位及下巴三角位置。

頸部腫脹成因眾多，可能是病毒或細菌引起淋巴發炎；可能是甲狀腺增生或結節；亦可能是良性或惡性腫瘤。如果是發炎，頸部通常會出現紅腫、熱痛等徵狀，大多在治療後數天內消退。但若摸到堅硬固定而不痛的腫塊，便需進一步檢查以排除是惡性腫瘤的可能。

診治頸部腫脹的患者時，醫生詢問詳細病歷後，會按腫塊位置、生長速度、大小、質地和數量等初步診斷。此外，影像檢查可提供更詳盡資訊，檢查方法包括超聲波、電腦掃描、磁力共振和正電子掃描，亦可在影像引導下抽取細胞或組織檢查。

‧超聲波

是最常用的檢查方法，優點是入侵度極小，沒有輻射，可即時評估腫塊，亦可同時採集樣本化驗；缺點是檢查準確度會因操作者的經驗而異。

‧電腦掃描（CT）

優點是快捷地取得結果，並能評估頸部腫塊的各種特性，以及確定腫塊位置；缺點是輻射量較高，而且很多時候需用顯影劑，具一定風險。

‧磁力共振（MRI）

MRI比CT擁有更高的軟組織分辨率，而且沒有任何輻射，因此非常安全，但MRI掃描時間較長，而且體內裝有心臟起搏器和金屬植入物的患者均不適合使用。

‧正電子掃描（PET scan）

如果確定頸部腫塊屬惡性腫瘤，PET scan可以查出原發腫瘤及評估癌症有否擴散。PET scan優點是能顯示細胞的活躍度，缺點是需要注射帶有輻射的顯影劑。

抽組織檢查 診斷腫塊性質

病理檢查

抽取活組織檢驗是診斷頸部腫塊的重要步驟。

‧細針穿刺

一般毋須麻醉，透過一根幼細的針，經皮膚插入頸部腫塊，抽取活組織樣本送交病理科檢驗，並可在超聲波或電腦掃描引導下進行。由於使用細針採樣，準確度不及粗針穿刺。

‧粗針穿刺

粗針穿刺較幼針穿刺具更大入侵度，需在局部麻醉下進行。一般會在皮膚上開一個小切口，然後用一根粗針抽取足夠組織詳細化驗。

‧外科手術切片

當臨牀或影像檢查懷疑頸部腫塊為惡性，而細針或粗針穿刺都無法完全證實時，便會考慮由外科醫生經手術完整切除腫塊。

超聲波掃描中發現陳先生頸部淋巴異常腫大，細針穿刺確定為惡性淋巴轉移。醫生立刻安排他接受正電子掃描，結果診斷出原發腫瘤是鼻咽癌。陳先生最終接受了化療和電療，病情受控。

至於黃女士，抽血報告顯示甲狀腺激素水平正常，超聲波發現甲狀腺內出現多粒結節，抽針檢查屬良性腫塊，但由於甲狀腺腫大壓迫氣管，而且出現呼吸或吞嚥困難，醫生建議黃女士切除甲狀腺。

文：吳詠淇（東華三院放射診斷科副顧問醫生）