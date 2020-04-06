運動示範：踏步舉水樽 強肌力 益心肺

她表示，綜合研究數據，每周3至5次、每次約半小時的胸肺復康運動，在8至12周後，可助患者改善運動耐力、肌力及氣促，「但不是8星期完成課程後，毋須再運動。我們希望病人在接受物理治療時，掌握運動模式，回家自行持續練習」。

■呼吸運動

腹式呼吸

做法：選擇舒適姿勢，放鬆身體。手放上腹，吸氣時放鬆腹部肌肉，慢慢將空氣吸入肺的底部，腹部自然隆起。然後慢慢呼氣

次數：每組5至10次，每日做3組

目的：有助肺部擴張，放慢呼吸節奏，作深層呼吸

■帶氧運動

1. 踏步運動

做法：左右腳交替原地踏步。體力或平衡較差的病人，可以坐在椅子上踏步

2. 踏級運動

做法：左右腳交替，踏上踏落階級

次數：每星期3次，每次30分鐘。如果不能持續30分鐘，可分段進行，中間稍作休息

目的：改善心肺功能，減低疲勞

■伸展運動

胸肌伸展

做法：雙手放於頭後，深深吸一口氣，雙手盡量向後伸展，胸口有輕微拉扯感時，停留10秒；之後將兩手肘向前接合，同時呼氣。過程中，記緊保持正常呼吸，切勿閉氣，以免血壓上升

次數：每次停留10秒，每組10次，每日做3組

目的：氣促患者，容易長期屈曲身體來呼吸，令胸肌繃緊，更難擴張肺部來呼吸。伸展運動可紓緩肩頸肌肉繃緊，同時有助肺部擴張，減少氣促

■上肢鍛煉運動

1. 二頭肌鍛煉

做法：手握水樽或啞鈴，手放身體旁邊。先深深吸一口氣，屈曲手肘同時呼氣。保持動作5秒，其間正常呼吸，然後慢慢伸直手肘返回原位，同時呼氣。左右手各重複動作6至12次

2. 三頭肌鍛煉

做法：右手握水樽或啞鈴，舉起；用左手固定右手手肘，右手屈曲並停留5秒；然後慢慢伸直手肘。左右手各重複動作6至12次

次數：訓練重量及重複次數因人而異，練習前宜先諮詢物理治療師；一般建議每 6至12次為1組，每天完成2至4組動作

目的：部分病人因氣促或缺乏運動，上肢肌力較弱，甚至無力拿起細小物件。運動有助訓練肌力，減少對其日常生活的影響

■有片睇

運動示範，提升肺功能：bit.ly/2UGfX1X