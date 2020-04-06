新冠遺「磨砂玻璃肺」 運動乏力 胸肺物理治療 掃走氣喘苦

無論是肺炎康復或大病初癒，肺功能減弱，行幾步也喘氣，如何是好？透過胸肺復康運動，可增強心肺功能及運動耐力，亦可練習呼吸法，改善氣促。

醫管局分析首批新型冠狀病毒肺炎康復者情况，發現部分人肺部受破壞較嚴重，出現纖維化；有康復者肺功能減兩三成，走路氣喘。瑪嘉烈醫院傳染病中心亦分析首批10多名康復出院的個案資料，發現部分人仍有肺纖維化現象，其中2至3人表示日常走路時喘氣，未能如常運動。

什麼是肺纖維化？香港復康會一級物理治療師陳婉婷解釋，肺部纖維化就像皮膚受損後結疤，久而久之令肺部細胞組織硬化，缺乏彈性，減弱換氣功能；肺纖維化現象不止見於嚴重肺炎康復者，亦見於肺塵埃沉着病患者，因患者長期吸入不同有害塵埃，塵埃沉積於肺泡，破壞肺部組織。

支氣管擴張致痰多 影響換氣

除了肺纖維化，部分嚴重肺炎患者癒後出現支氣管擴張，亦會影響肺部換氣功能。養和醫院呼吸系統科中心主任林冰表示，支氣管內的纖毛負責清理微塵廢物，當支氣管擴張時，纖毛不會隨之增長，降低清理效能，令微塵廢物更易進入氣管及肺部，增加痰液；當痰液過多，阻塞氣管時，會影響病人的換氣功能。

若病人肺部功能大受影響時，需要接受胸肺物理治療，紓緩病情。

陳婉婷表示，現時需要接受胸肺物理治療運動的病人主要為慢性肺病患者，如慢性阻塞性肺病（COPD）、肺塵埃沉着病等，病徵包括長期咳嗽、多痰、氣促、活動能力下降等。胸肺物理治療運動包括肌力訓練及帶氧運動，用以增強患者的心肺功能，提升運動耐力。物理治療師亦會教導呼吸方法，改善氣促。

康復3個月後 評估長遠影響

醫管局早前表示，雖然新冠肺炎康復者的長遠肺功能會否受影響仍屬未知數，但他們覆診時，會接受肺功能檢查，亦會安排物理治療。林冰表示，部分嚴重肺炎的康復患者出院後，肺部仍有輕微發炎及結疤現象，但能隨時間慢慢自行痊癒。因此康復者毋須急於投入復康運動，起碼在康復後3至4個月，待新冠病毒對肺功能的長遠影響更為清晰後，才針對性地安排復康運動。另外，患者康復後走路時喘氣，不一定因為肺功能轉弱，或與氣管或心臟功能有關，因此接受肺復元運動前，須先找出真正病因。

文：鄧安琪

編輯：王翠麗

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