紓緩治療是不孝？ 「放手」減折磨也是愛

「停止治療，就是我們不孝！况且，爸爸也沒說要放棄。」

參與安寧照顧決定並不容易，當中夾雜了個人情緒及家庭關係，你和家人準備好嗎？

黃昏時候，淑賢如常收拾好枱頭的文件，匆匆忙忙地跑回娘家探望病重的老爸，詢問及記錄老爸的身體狀况、煮飯、打掃、協助他冲身。一切事務安排妥當後，她回家再繼續未完成的工作及家務，工作及照顧壓力令她透不過氣來。

照顧病父 天天奔波

對淑賢來說，這份堅毅是環境塑造而成。她年幼喪母，從小明白身為長女要「生性」及「顧家」，初中畢業她便決定轉讀夜校，一方面要照顧在學的弟弟，另一方面要做兼職幫補家計，分擔爸爸的經濟壓力。在親戚眼中，她是個不折不扣的孝順女。

淑賢的爸爸根叔70多歲，兩年前確診腎衰竭，每周要到透析中心接受血液透析治療。患病後，根叔健康狀况大不如前，子女曾經聘請家傭照顧他的日常起居，但固執的他並不接受外人照顧，兩年來已氣走多個家傭。淑賢無可奈何，除了每周帶根叔到透析中心，每天放工也要趕回娘家打點一切。

要控制腎衰竭，淑賢知道要好好控制老爸日常飲食，但饞嘴的他最討厭淡而無味的餸菜，又厭煩長期透析治療，常常借故發脾氣，向淑賢罵個狗血淋頭，但淑賢心痛爸爸所受的痛苦，身為女兒又不能為他解困，唯有默默忍耐。

盼不再受苦卻難接受「放棄」

出事了！這天淑賢放工回家發現爸爸神志不清，急召救護車送院。醫生說他體內水分及血鉀偏高，雖及時送院救回一命，但考慮到年紀及身體狀况，透析治療未能有效控制病情，只會延長被病魔折磨的時間。醫生遂建議停止透析治療，轉為紓緩治療。爸爸聽後臉色一沉，絮絮念道：「這豈不是說要我慢慢等死？老來從子，就交由我的兒女決定吧！」醫生就算一再詳細解釋，但根叔一時間對紓緩治療還是不太明白。

「如果透析治療可以讓爸爸活得久一點，就應該盡力做；停止治療，就是我們不孝！况且，他也沒說要放棄。」從內地趕回來的弟弟如此說。弟弟的話讓淑賢覺得很忐忑，坦白說弟弟已好幾個月沒見過爸爸，不知道爸爸受了多少苦。理性上，她希望爸爸在餘下日子過得舒適和有尊嚴，但情感上又不想違背弟弟的主張，良心上亦接受不了「放棄」爸爸。

解開心結 無憾度過最後時光

往後日子，爸爸多次出入醫院，在死神關口徘徊，經歷了一幕幕搶救及瀕死的畫面。這一家人眉頭深鎖、甚少傾談，引起了社工及院牧的注意，走到牀前了解他們的故事，打開了話匣子，提及對爸爸病况的擔心，談到孝、說到愛。在社工協助下，他們製作了一本家庭相集，慢慢開始談到死亡，分享內心的糾結。

一次靜思練習後，爸爸提出了大家是時候「放手」。原來，爸爸一直認為自己一生最大成就是有兩個孝順子女，晚年很想他們侍奉在側，不捨得離開；但見到女兒為照顧自己而折騰多年，覺得是時候放開他們，讓兒女有自己生活。而這段日子，淑賢和弟弟在病房目睹其他病人離世及親人的哀傷反應，對孝順有了新的看法，認為減少爸爸痛苦，讓他舒適、沒遺憾地離開也是孝。

一日，醫生再次與爸爸及姊弟商討。此刻，這家人有了共識，主動提出不接受心肺復蘇術的安排。之後數星期，兩姊弟陪爸爸回家執拾東西，到他喜愛的地方走走，又拜祭了媽媽，每晚與子孫共膳，成為了爸爸的最後時光。

紓緩治療≠hea等安樂死

從淑賢的故事，我們明白到參與安寧照顧決定並不容易，當中夾雜了個人情緒及家庭關係。如果家中長輩患上無法逆轉的疾病時，「盡孝」會成為醫療抉擇的重要考慮，而「盡孝」亦容易與「不放棄」及「盡力搶救」畫上等號。過去，有本地研究發現不少病人和家屬都對紓緩治療有誤解，以為等同放棄治療或安樂死，所以當醫護人員作出轉介時，都質疑醫護人員未盡全力。

再者，與長者談論死亡及後事，華人普遍對此有負面標籤，認為不吉利，就如詛咒一樣，因此盡量迴避這類話題。前線經驗告訴我們，在社會文化忌諱死亡及缺乏溝通的前提下，為免背負不孝枷鎖，愈孝順的兒女愈希望盡力搶救以延長父母壽命，亦愈傾向於對病危父母隱瞞病情。

其實，孝敬父母就是愛父母。我們不止是在他們健康時要孝順；在他們臨終時，也要尊重他們的意願，減少過程中經歷的痛苦，讓他們有尊嚴地離世，也是同等重要。

文：周秀芳（賽馬會安寧頌講師）

編輯：林曉慧

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