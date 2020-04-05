ways of seeing：線上香港藝術遊 為你解寂寥

紐約現代藝術博物館（MoMA）以保安員語音導賞藝術品做賣點贏得網民青睞，我們又找來持有保安牌照的本地藝術家程展緯推薦心儀網上藝術館。

記者發出邀請時，任由他天馬行空隨意挑選全球任何一間博物館與藏品，但他始終鍾情香港，決意推介香港藝術館剛重新整理推出的網上藏品資料庫，並揀選4名香港藝術家陳餘生、夏碧泉、白雙全與曾翠薇作品重點推介，他說為自己訂立了一個框架，希望讓畫作回應家中環境與疫情當下。

睇藝術品 抽一抽離

「有人說書店與藝術館就像是避難所，不是說你要逃避一些事情，而是讓你靜一靜、暫時離開，站穩腳再走出去。藝術品都是一樣，讓你可以抽一抽離，去望一個好（現）實的地方以外的世界。當你改變不到客觀的現實的時候，藝術品可能可以提供一個渠道給你表達，如果你見到一些作品是有感受的時候，個感受就好像是你接通了其他人的感受，我覺得是情感的空間來的。時間表上有一些時間接通別人的情感，藝術品的作用可能就是這樣。」

小插曲：

明明我叫

Ching

Chin-wai…

程展緯貫徹他一貫搞怪的性格，在訪問之初不忘嘲諷香港藝術館網上藏品資料庫，以普通話拼音為藝術家命名，「我自己都search唔到自己個名」，他說自己明明叫程展緯Ching Chin-wai，資料庫卻用普通話拼音「Cheng Zhanwei」。他說如果資料庫最大目的是為了讓人可以搜索到藏品，這個目的「明顯failed」。他還將這個普通話拼音名到Google搜尋看看，發現一件和自己相關的圖片都沒有，有趣的是見到一些和他國內同名的人，甚至見到特首林鄭月娥的相片。

香港藝術館藏品資料庫

網址：https://hkmasvr.lcsd.gov.hk/hkmacs_data/web/object_web.nsf/

文 // 彭麗芳

圖 // 香港藝術館提供、程展緯提供、資料圖片

編輯 // 林曉慧

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