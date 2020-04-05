家常便飯：在家煮到悶 韓式飯卷延續入廚鬥志

韓國經歷過日治時期，壽司因而傳入當時的朝鮮半島，變成韓國人稱之為Kimbap的模樣。Kimbap兩字分開來，即是紫菜和飯，顧名思義，正是以紫菜包着白飯，外加配料裹着的小吃。韓國的Kimbap製作簡便，毋須海產、剌身和魚鬆，配料以常見的菜蔬或肉類為主，同樣搭配黃瓜和若干漬物，甚或泡菜，都是易於採購的食材。

大量蔬菜 少肉少飯

近日為了囤積備糧，特意前往尖沙嘴金巴利街採購，該處已漸漸變成「小韓國」，滿是韓食餐廳，更有主要售賣韓國食材的店舖，甚至有專營韓牛、烤肉材料的凍肉店，貨品揀手，並且夠集中，適合眼下這種時期。我主要選購各樣韓式調味料、乾貨與漬物。韓式調味料與日本有不少重疊之處，如喜用味醂、芝麻、昆布、魚乾，某些漬物是一樣的，但價錢較日貨便宜，分量亦足。如韓國人喜歡使用的麻油，與我們的生抽同樣大樽。其他調味料，難得集幾國之大成，魚露、蝦醬、糖膠等，應有盡有，不得不提他們的辣醬和泡菜。

此行大手入貨，同時買得大片紫菜，正好作飯卷。配料有漬牛蒡、黃瓜（醃蘿蔔）、芝麻菠菜、紅蘿蔔絲、雞蛋和豬肉。韓式超市裏，有賣牛蒡與黃瓜套裝，方便作飯卷使用。其餘合適的菜蔬，可用青瓜、鮮菇、牛油果、泡菜等，手邊有的皆可，只是有些食材可生吃，有些要略略調味烹調。肉類同樣，哪種都可以，牛或雞、蟹柳、火腿，甚至魚乾，可按冰箱存貨製作不同口味，因而也是抗疫時期的好菜式。

麻油鹽主導 沒有日式醋

唯一的堅持，是韓式紫菜包飯以麻油和鹽調味，而非日式醋，成品整體是鹹的，也可以是溫的。紫菜不用乾及脆，因為韓國人把飯卷包好後，喜歡在紫菜表面抹麻油，使之變得油亮。這道小吃，常常在韓劇出現，有時切塊吃，有時整卷舉着就咬，它便於攜帶，也不講究新鮮與否，是便捷的外帶菜。而在我眼中，它的最大好處是蔬菜分量足，肉和飯量較少，營養均衡。另外，各種經過簡單調味和烹調的配料，可儲起作常備菜，煮多了，翌日可換種吃法，變身成韓式拌飯。

包飯卷 親子樂

此飯卷沒什麼製作技巧，唯包飯時，飯不宜太滿，紫菜上方留點空隙，配料集中在下方，以竹蓆的幫助，得用力裹得緊實，切時才不會散開。這步驟稍需練習，因而適合全家大細一起參與，小孩若辦到，相信會帶來不少滿足感。製作的同時，已是吃的開始，一邊切掉頭頭尾尾，一邊偷吃，是做飯卷的至大樂趣。

※材料

•醃蘿蔔……數條

•漬牛蒡……數條

•甘筍……1條

•菠菜……數棵

•雞蛋……3顆

•米……3嘜

•紫菜……數片

•豬腩肉……6至7數片

•芝麻……適量

•蒜……2瓣（隨意）

＊此分量可包多條飯卷，當天我製作了4條，特意做多了配料，方便作韓式拌飯

◆米

•麻油……1.5湯匙

•鹽……1茶匙

1. 照平常方法煲米。

2. 米煮成飯後，趁熱拌進麻油與鹽調味，如喜歡，可添加芝麻。

3. 器皿上封保鮮膜以免變乾，放涼備用。

◆甘筍絲

•鹽……少許

•豉油……大半湯匙

1. 甘筍切絲，下一小撮鹽抓勻，靜置半小時出水。

2. 甘筍絲擠乾，倒走所有水分。

3. 鍋中下點油，把甘筍以較大火煽炒約3分鐘，不宜炒太久，否則煮出水，往後難操作。

4.下豉油、鹽調味。

◆豬腩片

•豉油……1.5湯匙

•味醂……1.5湯匙

•麻油、胡椒粉、薑蓉、鹽……少許

1. 豬腩片用上述調味料醃半小時。

2. 鍋中下油，把豬腩肉炒熟，放涼備用。

◆菠菜

•豉油……約1湯匙

•麻油……適量

•蒜……兩瓣

1. 菠菜先不要切走根部，原顆洗淨後，鍋中注水，煮開後，放進菠菜汆燙1分鐘。

2. 撈起菠菜，像擰毛巾般擰出所有水分後，才剪走根部。

3. 以1湯匙豉油、1湯匙麻油拌勻。

4. 把生蒜切碎拌進，撒點芝麻備用。

◆雞蛋

•糖……1至2湯匙（視乎喜好）

1.把蛋液拌勻。

2. 糖以2湯匙熱水混合至融化，放涼後添進蛋液中，拌勻備用。

3. 鍋中抹油，把蛋液分兩次操作，鋪滿平底鍋，煎成蛋餅。

4. 以細火煎熟一面後，反轉煎另一面。

5. 把煎好的兩片蛋，切成約2cm的條狀備用。

※飯卷做法：

1. 準備一塊紫菜，光滑的一面朝下放，粗糙的一面向着自己，置於竹蓆上。

2. 在紫菜下方開始往上，鋪好薄薄的一層已調味的飯，上方留約5cm空間不用鋪。

3. 飯的下方，預留約5cm空間，開始逐樣配料橫向鋪上。

4. 調整紫菜的位置，以竹蓆輔助，開始把紫菜與飯，連配料向上方捲起，小心別讓配料漏出來，雙手可用力壓。

＊開始捲時，紫菜邊（下方）與竹蓆邊（下方）可拍齊，會更易操作。

5. 慢慢把飯卷捲向上，一邊拉出竹蓆（即竹蓆並非同時捲入去的），準備米粒，平均分佈黏在紫菜最上方。

6. 把飯卷捲至收口，飯粒有黏性會幫助封好。

7. 在飯卷表面塗抹麻油即成。

＊切塊時，刀兩面抹點水可防黏。

文、圖 // 饒雙宜

編輯 // 蔡曉彤

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