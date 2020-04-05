影片簡評：《酒過漫畫人生》

Gus Van Sant 2018年的舊作，總算打破了近年的電影低潮，以癱瘓的諷刺漫畫家生平為題材，電影帶點勵志和心靈突破的元素，反而將漫畫家政治不正確的風格略為輕鬆處理，總算避重就輕，而且帶出獨立於大眾的視野。Joaquin Phoenix的演出上乘，配搭Rooney Mara以及Jonah Hill都可觀。

潘泝 2.5★

一覺醒來就是為了酗酒買醉還會有什麼好結果，死過翻生失禁半身不遂坐上電動輪椅一樣風馳電掣開心跳舞創作有性有愛，Gus Van Sant編導Joaquin Phoenix戒酒互助小組教科書範本若然自愛飲啖水老子金句都有用，接受自己大愛原諒別人好得無話可說。

石琪 3.5★

我對酒鬼戒酒的題材興趣不大，但吉士雲辛的導技、華堅馮力士的演技無疑出色。把John Callahan酗酒撞車癱瘓，反而變為漫畫怪傑的長年經歷，拍成生動傳記片。片中戒酒會長亦是妙人，傳授老子道家，主角終於「贖罪」和「得道」。

《男人之苦-寅次郎返嚟啦!》

紀陶 4★

能伴着《男人之苦》電影長大的人，見到後藤久美子以二十三年之數，為「是我們的」大舅父渥美清來次戲劇性的情深後續，於我來說能搵到桑田佳祐在開場大唱寅次郎飲歌時，就即被俘虜了！在疫症時期能安排這部滿有東方色彩的庶民電影上畫，又咁啱撞正戲院封關期令寅次郎在清明時間延緩返嚟期。此片滿載奇蹟，看了的人自會珍重，不過若是家人，這部親如旭日帶暖的奇蹟電影是總會看見的。

《阿基拉》

張偉雄 5★

經典重溫，時代意義竟還生效，效果是非常弔詭的Bad for Health，Good for Education。外人重點在2019年新東京都奧運夢碎，阿基拉迷則幾時都入局內參，身體意識交叉感染才是那說未盡的東方思辨驚魂。原爆元始，造世做夢，亦神亦魔，剎那心動。

何阿嵐 3.5★

30多年後重看，頻繁大場面應用，張狂得教人吃不消，留下的都是毀滅的情緒，對世界終結的驚恐，以核彈爆破喚起妄想式推倒重來，都已經是冷戰時代的想像產物了，大友克洋對超能力題材處理得最好的，還是漫畫《童夢》。

5★為滿分