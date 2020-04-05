家明雜感：隔離令看隔籬戲 兩部奧斯卡得獎短片

爛gag一句，受「隔離令」制約的朋友，要不要多看些「隔籬戲」？

「隔籬戲」就是發生在隔籬的戲。廣東話勝在夠玩味，此「隔離」不同彼「隔籬」。書面語的「隔離」，只有「分隔」之意；在我們的口語，「隔籬」則是指「旁邊」，不但是形容詞，也可直接當作名詞。所以一些西片的香港譯名，外省人大概不知所云，「隔籬屋個仔」、「玩死隔籬」、「隔籬屋有鬼」、「隔籬位係古惑仔」……還有我最喜歡一個：奧桑的《偷戀隔籬媽》（In the House），單是名字就叫人意馬心猿。

「偷戀隔籬媽」名字盞鬼，若改成「偷戀隔離媽」，一字毫釐，差之千里。有趣在於，這片名放在今天又完全適合──某人偷偷戀上，受「隔離令」禁足的一個阿媽。呵呵，它可以是部懸疑片、驚慄片，甚至，情色片……

何止遵守「隔離令」的人？！我們全部都足不出戶了，世界的政要都鼓勵民眾留在家裏。香港居住密度極高，窗外沒甚風景，大多是你看我，我看你。在家太久了，有很多人像我般八卦麼？好奇「隔籬屋」到底是怎樣度日的？

有時是聲音的。像我隔籬屋前陣子天天練琴，很有恆心。我的確是到這段日子，才特別意會牆壁如此傳聲。在家工作（WFH成為流行詞彙），習慣晚睡晏起。有時候，一家人到夜深才開始「家庭影院」。直至管理員上門投訴幾次，試過鎖緊所有窗門，才恍然大悟透聲的其實是牆身，「重低音」擾人清夢。唯有奉政府諭把音量收細，觀影興味當堂大減。前幾天，大廈另一邊有人練色士風，即使大白天，樓下仍有人按捺不住，向樓上臭罵。

有時是影像的。我對面樓一個大家庭，每逢時節總是高朋滿座，氣氛熱鬧。到現在非常時期，大棚人聚會風險太高。再望過去，偌大的空間有點冷清。前星期留意到，該單位有兩位阿太，對着電視玩Switch健體遊戲。是的，我們長期困在家，怎樣也得想辦法活動筋骨一下。

「隔籬戲」就是「偷窺戲」

偷聽、偷看「隔籬屋」，算不算是當下最令人共鳴的創作題材？「隔籬戲」就是「偷窺戲」，有心人應該在網上搞個偷窺電影節。希治閣的《後窗》（Rear Window）倘若搬到2020年發生，占士史釗域演的攝影師，用不着說他跌斷腳、坐輪椅了。攝影師因疫情沒工開，大條道理天天呆在家裏，偷看對面屋的人間風景。奇斯洛夫斯基的《情誡》（A Short Film about Love）再拍，主角也許不用設定成宅男，反正人人都賦閒在家，「隱閉」不再是御宅族的專利。

「偷窺」說穿了就是「電影」的本質。我們歡喜在電影院偷窺別人偷窺，理由是：一，窺淫慾乃人之常情，或者說，我們總好奇別人的生活。二，沒有另一種觀賞機制，比一群人躲在漆黑「電影院」，透過巨幕影像窺探別人生活，更能滿足偷窺的欲望。於是，「偷窺狂」的題材長拍長有。上面提的《偷戀隔籬媽》同樣是關於偷窺的，它片末的最後鏡頭，儼如《後窗》再版。隨便再舉兩部以「瞥伯」做主角的例子：米高鮑華的《魔光血影》（Peeping Tom），白賴恩狄龐馬的《粉紅色殺人夜》（Body Double）。

前天又看到另一部，今年奧斯卡的最佳短片《鄰居的窗戶》（The Neighbors' Window）。《鄰居》全長二十一分鐘，在Vimeo免費提供（網址：vimeo.com/376861194）。

《鄰居的窗戶》來得正合時候。它雖是個紐約故事，但其處境與香港十分接近。加上它的戲劇矛盾全圍繞家居發生，亦正好切合各地禁足的趨勢。

戲裏主角一家人，丈夫為電影製片，自由身，慣性WFH。他與妻子育有三名年幼子女。在家時間長，夫妻間難免有摩擦。妻子某天下午與小孩回家，大包小包的非常狼狽。她好奇丈夫為何在大廳工作。他說，這邊Wi-Fi信號較好。她心煩意亂，質疑他是不是只為方便窺看對面屋，他有點百辭莫辯。一切源於前夜──影片序幕，夫妻晚飯後，竟發現對面樓一對年輕伴侶，在燈火通明的大廳中間翻雲覆雨。窗戶瞬間蛻變成一塊小電影屏幕，叫對面樓的夫妻主角，看得目瞪口呆。

日子過去，年輕伴侶繼續放浪，對面的中年夫妻已養成偷窺的習慣。《鄰居》驟看似是另一個窺淫故事，放下去原來不止。它反而像《情誡》或《竊聽者》（The Lives of Others）想說，偷看與偷聽久了，儘管素未謀面、互不相識，還是會產生莫名的同理心。戲裏面的兩對伴侶當然是對比：那邊廂如膠似漆、年輕力壯；這邊已人到中年，相敬如賓。他們看着怎能不艷羨？只是，觀看往往是雙向的，你看我，我看你。我們經常羨煞旁人、自愧不如，可能只是被盲點遮蔽。

《鄰居的窗戶》發展下去頗戲劇化的，資料說它改編自真實故事，來自一名電影人Diane Weipert的親身經歷。而把它搬上銀幕的是Marshall Curry，資深紀錄片及短片製作人。我稍為多心，覺得影片雖從妻子視點出發，Curry似乎刻意多寫一點男人WFH的苦衷（妻子只知自己持家吃力，起初對丈夫有點無理取鬧）。這個，相信很多人在這段疫情日子，有不少深刻體會。

（二）《女孩戰地滑板課》敢於想像

記着，《鄰居的窗戶》叫「短片」，不叫「微電影」。「短片」概念由來已久，「微電影」是阿茂整餅。

《鄰居》之外，今年奧斯卡提名的短片（劇情片及紀錄片），水準很高，有些亦可在網上免費找到。

劇情片最少還有突尼西亞及加拿大合資的《兄弟》（Brotherhood），導演名為Meryam Joobeur。紀錄片則有韓國的《世越號》（In the Absence），以同名的船難為題。另還有《跑去跳支恰恰舞》（Walk Run Cha-Cha），拍一對曾經飽受戰火磨難的夫妻，在加州舞池上重新找回自我。以上三部短片皆可在YouTube或Vimeo搜尋到。另一紀錄短片，瑞典的《放棄求生》（Life Overtakes Me），敘述瑞典數以百計兒童難民的「放棄生存症候群」，則已在Netflix平台上架。

稍為惋惜的是，今年奪得最佳紀錄短片的《女孩戰地滑板課》（Learning to Skateboard in a War Zone（If You're a Girl）），暫時未見較便利的觀賞途徑。影片版權屬美國A&E頻道所有，現在要在網上登入該頻道始可收看。

《女孩戰地滑板課》片長四十分鐘，導演名為Carol Dysinger。塔利班倒台十七年後，阿富汗女性的命運仍然坎坷。還幸十多年前，有人在喀布爾創辦一個名為Skateistan的志願組織，教當地小女孩識字、踩滑板。《女孩》拍小女孩上課、她們學滑板；訪問她們、母親及老師，十分正氣、動人。時代的確是要進步的，小女孩的母親，即上一代的婦女，回想一己身世不禁慨嘆。她們很年輕已出嫁，生命沒什麼可能。來到女兒一代，她們求知欲強、敢於想像、對未來充滿盼望，紛紛對着鏡頭說，長大後要當醫生、教師及新聞工作者。

其中一個原因是，學滑板給她們增強不少自信心。《女孩戰地滑板課》令我想起前年在台北電影節發現的另一佳作《#滑板少女》（Skate Kitchen），同樣的女孩與滑板。現實縱有諸般不順，腳踏板上頓覺自在，悶氣全消。《女孩》的婦女，仍沒法過正常、和平的日子，市內偶爾仍有轟炸。街頭是屬於男性的，女孩只能在體育館內玩。但影片的氛圍仍是樂天知命的。全片以女孩學踩板的過程貫串敘事。年輕的導師是過來人，她帶領一班可愛小女孩，先由踏板平行開始，到最後在斜台上來去自如。中間當然有失手、跌倒的時候，不過她們屢敗屢試，很快又重新站起來了。

別以為女性一定受宰制，她們聰穎，懂得變通，自有其生存法度。《女孩戰地滑板課》一個受訪對象是學生支援職員，中年婦女，爽朗、果敢，屬性情中人。導演叫她講個笑話，她想也不想就開始：一個漂亮少女與祖母去商店買布，少女問老闆一米多少錢。老闆輕挑答，一米一個吻。少女隨即說，給我十米吧，我祖母會付錢給你。然後職員自己哈哈大笑！

讓新手有試練空間

從《鄰居的窗戶》到《女孩戰地滑板課》──短片供新手試練，紀錄片為時代作傳。奧斯卡即使再俗氣、老氣，起碼還有這等獎項設置。它們歷史悠久，令獎項及典禮更多元。反觀我們的電影金像獎？

編輯//蔡曉彤

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