評影習寫：寫在民俗邊上：《冬之鼓》

尤皮克愛斯基摩人的鼓大而扁平，並無鼓身，更像一面牛皮大扇，以幼藤木條敲擊，伴以吟唱。鼓手大多是上了年紀的男村民，他們已改穿「現代」服飾，著格仔襯衫和牛仔褲，戴鴨舌帽。女村民則還穿印有傳統圖案格式的圓裙和頭巾，有些頸披獸毛，場內不太見有年輕人，特別是男人，只有小孩和在祖父母注目下參與舞蹈的少女，角落處還有一兩個白人。舞蹈主要是手部和身體動作，舞者幾乎不離開自己的位置，全情擺動手中以獸毛或（應該是）貝殼製成的扇，模仿野獸或自然現象的流動。舞蹈除了伴以吟唱，就沒有其他樂器，更像是朗誦或者念經，從族民的記憶裏來的詩歌。許多沒有伴以字幕。歷史照片和西方傳教士記載均顯示，以前尤皮克愛斯基摩人的舞蹈是伴有象徵魂靈的面具，還有好些歌曲，現在都失傳了。據村民指，神話中舞蹈源自死去的戰士靈魂要求以舞祭儀式取代戰爭。人們比賽舞技、比併贈禮之闊綽。

尤皮克愛斯基摩人很多都已經說英語，只有少數仍然在鏡頭前說他們的Cup'ik方言，屬愛斯基摩-阿留申語系的一支，網上資料指1945年後生的族民全都是雙語使用者。一名女士嘗試憶述她記得前人唱過的一首歌，她記得有海洋和北極熊，嘗試唱了幾句之後她抱頭用英語輕輕說：「我不記得了。」她轉而用母語說：「人們敬仰這些歌曲，因為歌曲是有力量的。有些歌曲是好的，因為它們的用意是好的。」幾個年輕女子討論舞蹈會不會消失。「幾乎都沒有年輕男人跳舞。我覺得有一天舞蹈會消失。」「有時當人們跳舞時有人會帶着攝錄器材拍攝。有一天當我們想再聽到老人家唱歌跳舞的時候我們可以拿回那些帶子來聽。」「但這不代表我們在那邊唱歌跳舞，去傳承這個——」「但我們會在那兒，把故事說出來。就像我們的曾祖父母，他們在那兒，向我們說故事。」

贈禮節的重要

西方傳教士初來到的時候，非常着意消滅原住民的文化，認為這些與靈性有關的音樂和舞蹈和敬拜魔鬼有關，又覺得這些土著花極多時間和精力籌備贈禮節、往往奉獻出幾乎是身家的全部，甚至要自己在休獵期時捱餓，相當不合（他們的）常理。1940年代一個傳教士寫道冬天一場飢荒「是上帝的祝福」，讓他透過施贈食物給土著換取他們的信仰（而不知道這只是土著回報他的贈禮）。另一個傳教士寫道他無法令當地人明白儲藏的好處，他也不接受施贈帶來的虛榮（新教倫理、資本主義）。尤皮克愛斯基摩人相信，在贈禮節中送出去的，野地會加倍回贈到自己身上，而且這也是他們照顧群體中老弱無依的眾方法。贈禮節仍有進行，除了海豹皮、糧食、煙草，人們贈予的還有一車車的麥片、煉奶、廁紙，據說有時甚至有整架電動雪橇。「現代」生活進入他們的文化，以他們願意的方式。一名老村民說他反問覺得贈禮節是浪費的神父，你們慶祝聖誕節、感恩節，不也是這樣嗎？

一個在1956年開始進駐當地的白人耶穌會士談他所知的贈禮節舞蹈。「排舞時人們的歡樂不亞於真正慶典的時刻……今天的耶穌會承認以往的傳教士是某個文化的產物，是一群相信自己抱持真理、相信唯一真理的信息在不管任何文化影響下都可以傳播。所以一開始人們對『文化』的看法很淺窄……同一時間，他們也承認數代之後，村民的信德仍然很強。毫無疑問有些東西已經失去了，而我們也很悲傷看見我們有份做成這個後果，在我們有辦法彌補的地方，我們一定在嘗試。」他談他剛來這片阿拉斯加土地的情况。「當我剛來的時候，舞蹈已經不復再了，連鼓也很難找到一個，但不知怎的它又開始了……」他說跳舞已經融入他們的靈性和禱告裏、是他們表達內在的方法。他甚至說，他自己在贈禮節的感受，說自己想起自己的友人和他的家人，即使不太懂但仍決定為他們跳舞。「你變得超越時間，你再不只在一時一地。」他半閉着眼說。「你完全跳出了自己，甚至好像看到自己在做這件事，你……你就這樣……再沒有東西束縛你，你只是放開，完全放開。當然這是一種很美妙的內在感覺。我……我不認為我可以用言語來表達，你要自己感受才知。」（人類學家Michel Leiris：「比起研究被附身的人們我更想自己被附身……」）

文化的遺忘和重拾

早期電影史有一齣Nanook of the North（1922，聲稱是探索愛斯基摩人文化的民俗紀錄電影，後人發現當中有很多元素其實是擺拍和有劇本的，故意把原住民拍成天真無知、與大自然同存，而事實上愛斯基摩人當時衣著生活已經頗為西化（關鍵不止是為什麼西方導演要操弄這些他者，而是：他者願意迎合這些錯誤的表述，是為了什麼）。《冬之鼓》經過時代洗禮，說的是文化的遺忘和重拾。我們沒有可能逃離殖民者的話語：以為自己可以超越「殖民」、「種族」什麼主義的，「相信自己抱持真理、相信唯一真理的信息在不管任何文化影響下都可以傳播」的，才是殖民語言操作的佼佼者。但原住民深知在殖民和殖民之間，他們總找到自己生存的方法，甚至比輕視他們的人活得更豐盛、更明白生命。「文化」不是鐵板一塊的，定居殖民和原住民也未必一定勢成火水，正如海豹皮和罐裝煉奶的並置，也可以是老村民對神父的反詰，或者是新耶穌會士偶然的一次「融入土著」。原住民給我們的教導，是文化的末日倖存術。在此引同居阿拉斯加一帶的Alutiiq族女長老Barbara Shangin一句話，載於民俗學者James Clifford的著作中：「千百年來我們的人民熬過了不少風雨災難。自俄羅斯人起所有麻煩就像一場壞天氣。跟其他一切一樣，這場風暴總有過去的一日。」

文//楊焯灃

編輯//蔡曉彤

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