劇透紙背：對不起錯過你 我不得不低頭

《我，不低頭》（I, Daniel Blake）講老木匠丹尼心臟病發，即使已獲醫生判定無法工作，政府社福部門卻評估他仍有工作能力，不給予傷殘福利。丹尼只能申請失業救濟，按政府要求須表現出積極求職。丹尼墮進了卡夫卡式的官僚主義迷宮之中，路路不通，還要忍受職員白眼與指摘。有天他終於忍無可忍，拿噴漆在福利部門的外牆公開控訴，舒了一口氣。

其實戲名已顯示出《對不起，錯過你》（Sorry We Missed You）和《我，不低頭》兩種截然不同的姿態。《對》的片名源於送貨員域奇的工作：當他派貨的地址無人接收時，便會留下印上「對不起，我們錯過了你」的卡片。他本是經驗豐富的技工，乘着網上購物普及，轉行為送貨員，希望多勞多得，為一家四口置業安頓。這是一份自僱工作，事實卻是比一般「打工仔」更被剝削的奴工。

自己顧自己

甫開場，物流中心的主管對域奇說：「你不是為我們工作，而是和我們合作。」表示域奇自己當老闆，可以掌握自己的命運，爭取成功。「自僱」是典型的新自由主義大騙局，「不用打卡」其實是沒有下班時間，但仍要每天準時報到，按時派件；忙得沒時間上廁所，只能用膠樽頂替。新自由主義不止是一套「大市場、小政府」的經濟方針，也形成了一套倫理規範。「企業家主體」是當中的模範，即使一個普通僱員也要好好作出「生涯規劃」，把自己當成一個企業，自己是自己的老闆。愈來愈普及的自僱模式取代了傳統的僱傭模式，工人也是老闆，成功與否在乎自己雙手。域奇帶着憧憬開展他的「事業」，卻陷進了泥淖。所謂自僱的本質是「自己顧自己」，失去了勞工福利與保障，連貨車也要自備。工作相關的風險也卸在最底層身上：沒有什麼「職安健」，若送貨員要請假，須自己找人代班；不論車被撞壞了、遇到賊被偷貨、找不到泊車位被警察票控……都要自行解決，不能影響物流運作，否則都要賠錢。物流中心的主管終歸是一個有實無名、有權無責的僱主，對送貨員頤指氣使。「Sanction」這個字在《我》及《對》兩齣戲中先後出現：前者是社福主任認為丹尼沒有積極求職而懲罰；後者則是主管因不滿域奇請假而實施。換言之，都是居高臨下的權力，怎會是平等的「合作」？

負債者

意大利哲學家Maurizio Lazzarato提出，在新自由主義的「企業家」神話破滅後，實則製造出來的是無數「負債者」（Indebted Man）。「負債」不止是財務概念，也有道德涵義，意味着罪疚。域奇和丹尼這些勤奮的老實人，結果都落得一身罪債。域奇須自行買車運貨，不夠錢便分期付款，所以在供款完結前他不能失去工作——儘管他前一天被劫匪毆打到一隻眼睜不開。主管不體諒域奇的苦况，只要影響公司業績，域奇就算是不負責任的罪人。至於丹尼這些領取社會福利的人，則被視為社會的寄生蟲，就如很多香港人堅信「綜援養懶人」，而很多貧困的老人家寧可日曬雨淋撿破爛，也不願申請綜援，就是為了一份尊嚴。

在一個發達社會，老弱傷殘獲得援助不應以其尊嚴為代價；反過來說，一個令人老無所依的社會才是恥辱。堅盧治的電影長期為基層百姓的生活及掙扎為主題，但沒有把他們一面倒描寫成社會不公的受害者，而是有血有肉、有缺點也有尊嚴的人。《我》的女主角凱蒂帶着孩子，和丹尼成了相濡以沫的朋友。後來凱蒂走投無路當娼，丹尼裝作客人上門相勸，凱蒂卻承受不了，只能和丹尼疏遠；另一幕：她去食物銀行取物資，因捱餓多天，拿了一罐茄汁豆，竟即場打開用手捧食。自知失態之後，失聲痛哭。類似情景在《對》中醫院候診室的一場，域奇被打傷後，主管來電要他為丟失的貨件及被毁壞的器材賠款，在旁的妻子艾比忍無可忍，搶過電話向主管連環「爆粗」痛斥：「這怎算是自僱？」。甫放下電話，她卻因公眾失儀而歉疚。堅盧治的悲憫就在這些人物細節中呈現，窮人也有體面與尊嚴。關鍵在於，是什麼令這些老實人落得這樣的境地？

尊嚴與委屈

堅盧治的洞見不是用電影來寫社會學論文，而是從人物的日常生活處境出發，引出背後盤根錯節的結構性問題。堅盧治的影像簡單直接，人物活動於自然的光線之下，不用特別的燈光去渲染情緒和氣氛；角色的情緒反應，就像觀眾日常所經歷的那樣自然流露。他不煽情，攝影機和人物的距離通常是中鏡或長鏡，把觀眾帶進去現場關注，卻又愛莫能助，就像那些在社福部門和醫院候診室裏坐着的民眾，對主角們引人注目的表現雖沒行動，卻不冷漠，眼神中有一種同是天涯的感通。

約十年前的《尋找簡東拿》和《智取威士忌》中還有一點樂觀精神，主角可以谷底翻身。相比之下，《我》及《對》則直面殘酷現實。「自僱」制度之下，送貨員之間不是同事，而是競爭對手。工人的團結，只能在一個殘障病人的工運舊照片中被緬懷。《我》的結局是重拾尊嚴的丹尼悲壯之死；《對》卻是深陷困局的委屈與悲涼。導演在戲裏用了兩次淡出至黑屏的轉場效果：第一次是域奇嘗試向主管請假卻自討沒趣之後；第二次則在電影終結時，域奇撇下了家人，帶傷強行駕車上班，欲哭無淚。淡出就像闔上眼睛，首先是主管的無情揭穿了「自己做老闆」的謊言，「冇眼睇」；然後是冒着生命危險開工，後事如何，實在不忍觀看。

文//賴勇衡

編輯//蔡曉彤

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