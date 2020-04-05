童軍跳彈牀：一條濕滑嘅司機 一個粗心大意嘅公路

兩分鐘的影片中，一個肩負起全車大量乘客安危的老司機，默默地駕駛着一部豐田Coaster小巴在高速公路飛馳。老司機舞弄着軚盤，彳亍而行，如酒醉者——車廂內已經起哄，有人大叫「危險」，有人禮貌地叫「唔得㗎咁樣」「阿叔你停一停啊」；有人則按捺不住大叫「X你老Y」。老司機則繼續優雅地，平靜地挪動着手上那十六條生命，在公路上擺動。

車廂內開始出現強烈聲音，每個人被迫着發出最後的吼聲。有撕破耳膜的無助吶喊，有人繼續冷靜描述﹕「喂！喂！喂！挨埋右邊啦挨埋右邊啦！」單純的描述沒有使小巴停下，那刺激的咆哮也絲毫沒有動搖老司機。當然，附近察覺有異樣的車群也紛紛響號，老司機同樣無動於衷。

「嗚啊！嗚啊啊啊！啊啊啊！」

「呢度係邊度嚟啊？」老司機已失去領導的方向，但他可能為了尊嚴，或是不知什麼原因，總之車就不能停下。我們如何質疑司機的初心？他不過是日常地把乘客從地圖的右邊帶到左邊，貫徹始終，堅定不移地向左連切三線，又向右連切三線。

「嗚啊！嗚啊啊啊！啊啊啊！」

歇斯底里的聲音一直帶動着車廂內的壓抑氣氛。此時，一位乘客出手搶軚救車。大家謹記，搶軚可能觸犯法例，可能是「危險駕駛」，或如果該名男子沒有車牌或小巴牌，就是「無牌駕駛」——無論任何情况下，所謂「違法達義」都是不對的。乘客可以透過和平有序的方法和渠道，去表達訴求。小巴內是有言論自由的，但要是搶軚，這種行為並不可取。

「嗚啊！嗚啊啊啊！啊啊啊！」

那位搶軚的乘客和老司機膠着角力，車漸漸移向慢線。之後的事就不得而知了。只知道小巴站長回應傳媒查詢時，指出小巴在正確路線行駛；司機清醒，但不開心；乘客搶軚好危險，叫聲亦會影響司機。

發生這件事的地方，叫「香港」

一條濕滑嘅機師 一個粗心大意嘅電塔

「噠！」「無電嘅？」

「地震？」

「唔似。又有返電啦，無事。」

「喂，你睇吓，有成100人入村，咩事？」

「宜家呢個時勢，成100人集體行山？犯法㗎嘛？仲要攞住鐵鏟。不如影低俾報館？」

「不如問吓佢地咩事？」

「Hello，請問你地入村有咩貴幹？」

「沒事兒。」

「Hello，可唔可以應吓我地？你地係咪蕩失路？」

「我說沒事兒！」

第二天，真的沒事兒。

第三天，也真的沒事兒。

沒事兒發生的地方，叫「香港」

文、圖//林兆榮

編輯//劉家睿

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao