之前借了一本一行禪師的《正念擁抱地球》，他在書中說過一個譬喻：「如果浪花曾修習靜觀，覺知自己是水，她在落下的時候同樣喜悅。她的『浪花』生命可能會死，但她永遠以水的形式活着。」（頁75）這是一個有關孤獨與解脫的譬喻。

現代社會原子化了，而且政權刻意中斷大家之間的聯繫，在瘟疫四散的時候，我們難免孤獨。一行禪師說我們的個體就像一滴水，即使我們與其他水滴組成浪花，終歸都會消失，可是他說不用悲傷，我們只看到浪花這一個組成，可是哪怕它平伏了，我們並沒有消失，只是融入了更大的海洋中，就像我們每個人都會死，個體死了，就好像孤獨地消去，但是由更長久的時間洪流來看，我們身上都有死去祖先的身體基因與他們教導的思想，所以他們活在我們身上，到我們死後，我們的基因與思想又在後代身上重現，我們也沒有死去，他們全都在我們之內，這就是「相即」（Inter-being）。

個體其實構成我們的一部分

十年前罹患思覺失調，曾有一段時間覺得人生虛無，人死了就灰飛煙滅，最後被人遺忘，由世上永遠消失，後來有朋友教我修習禪修，思想就有點改變。一行禪師說個體在祖先與後輩中繼續存活，我們並不孤獨。的確，社會運動中有人受傷，有人死去，我們都很傷心，覺得大家好像幫不了人之餘，自己也會被人遺棄，可是我們生活在集體社會中，不只我們有家人的基因，他們活在我們身上，其實我們直接間接接觸到的，認識與不認識的人，不論他是我們討厭的敵對者，還是我們想親近的抗爭者，他們所做所想，不也影響了我們的想法？他們都構成我們的一部分。

或許我們會抗拒敵對者在我們身上，又內疚幫不到因捍衛香港而犧牲的人，像與他們分離，這是生而為人的困難，臺靜農先生常說「人生實難，大道多歧」，大家在紛紛擾擾的亂世找不到出路，同時因孤獨而迷惘。或許我們應當承認自己受到敵對者影響，會生出恨，又會因所愛的同路人遭遇不義而傷心，不過我們當知道他們都在我們身上，自己身上有好的，也有不好的組成部分，這樣才可以坦然面對，心才會安定篤實地直視真正的自己。

一行禪師在《和好》中說：「我們的先人可能不懂得照顧內在受傷的小孩，因而把他們受傷的小孩遺傳給了我們。我們的修習就是要停止這樣的循環。如果我們能夠治療內在受傷的小孩，我們不單釋放了自己，也釋放了傷害過我們甚至是虐待過我們的人。虐待者可能曾經是被虐待者。」（頁15）在不少抗爭者受傷害時，要談寬恕實在很難，也未必是適合的時機，過分的寬容與懲罰的缺席反而可能令邪惡者坐大。不過我並不在說其他人的結局，而是自己要知道喜歡與不喜歡的人同樣組成我們的一部分，當我們去培養身上的善時，同樣要改變我們身上的惡，不令牠成長。

好果其實報在後人身

有時我們會有挫折，覺得自己與同路人已經盡了力，犧牲了卻只得到傷害甚至死亡。我近來在想，其實我們做了好事，天主是不是一定會賜予恩典，又或因果機制一定會令我們有好結果？歷史說明這並不一定，有很多好人都遭逢悲劇，我後來想到一行禪師的說話就釋懷了，好人得苦果的確令人傷心，只是由悠長的時間長河而言，我們如果都是相即的，那麼我們的犧牲並沒有白費，大家的好果只是延後了在後來的人身上圓滿達成。當然，最大的悲哀就是我們沒有足夠年壽目睹正義最終到臨，因而懷疑自己是不是徒勞無功，可是小事不小，我們又怎知道自己做的小事在哪一天會生出奇妙影響？我們只是小小個體，可是要相信自己對歷史有或大或小的影響。

肉眼看到的人際關係與事情結局，只是更大的時空組織中一個鈕結，當在歷史中找到自己恰當的聯結與位置，就知道孤獨的個體終究並不孤獨。

文//黃可偉

編輯//劉家睿

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