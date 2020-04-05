不過，認真抗疫的同時，也需要認真的抗壓。上帝不是說過，保守你的心勝過保守一切嗎？保住了肺但保不住心，其實也是徒然。那有什麼方法保心？除了來回聽幾次RubberBand的《天光了》，大聲跟着唱「幾辛苦都有彎轉/最後發現那段斜路好短」之外，還可以做什麼？

這裏是「開門讀書」，當然就是好好讀書吧。但不是要讀什麼心靈雞湯，我對這self-help類別從來都嗤之以鼻，對於讀書人來說，想讀書減壓就只有讀一些自己喜歡的作家，就像讀回老朋友的文字，再孤獨也有你喜歡的作家相伴，也有他/她明白我們。關於心靈雞湯，據說這類書籍近年在內地也開始禁了，原因不難猜測：人民心靈是兵家必爭之地，是獨裁政府最忌諱也最想控制的東西，有可能影響到心靈的雞湯，自然不能亂喝。

星期遺忘症的最後防線

還是先專心談談我最近讀了什麼書。我隨意找了本薄薄的村上春樹文集——《懷念的一九八〇年代》，薄薄的書，一天可以讀完幾本，多少有點成功感。這本文集是村上先生在上世紀80年代所寫的一些專欄結集，專欄談的是當時發生在美國的熱話，都是從《君子》、《紐約客》等雜誌取材。我是90後，對於這些文章接近無感，那麼這本書還有什麼好讀呢？

最好看、最精彩是書的最後部分，寫在1984年洛杉磯奧運賽事期間的16篇日記。這幾篇短短的日記，雖然是為奧運而寫，但村上說他當時家裏連電視也沒有，所以實際上日記寫的是他在奧運期間的生活而已。碰上奧運也要延期的時候，現在讀來也算是另類的呼應。村上說：「畢竟我也算是個自由業者，是平常日子還是週末好像都沒有關係……只大致記得星期二、四、六是收垃圾的日子、星期一理髮廳公休而已，這可說是走向星期遺忘症的最後一道防線。」

淡淡然談自己的生活，但村上春樹總是寫得精準，就算世界上沒有人明白我們這些自由業者的生活，至少村上知道而且可以寫出來。來到這樣所有人都WFH的時代，或許會有多一點人明白我們這些常常足不出戶的人的生活了吧？其實，就是間中會遇上自動的手表停止跳動、噴髮膠的噴口會乾掉塞住而已，也沒什麼大不了的，你明白了吧？

文//亞然

圖//網上圖片

編輯//鄭志輝

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