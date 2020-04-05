七情上面：世紀瘟疫，並生為一

一、被感染的焦慮。香港暫時只出現社區小爆發，希望不會掉進大爆發的煉獄深淵。但從意大利、西班牙、美國的新聞得悉，新冠肺炎殘酷無情。港人當然害怕悲劇在本地上演，家有老弱嬰孩尤為擔心。家母九十六歲，年初昏倒骨折，疫情高峰期，出入醫院如臨大敵。女兒的男友外地返港，自我隔離十四天。昨天解禁後，我為他倆出院、「放監」，弄一頓豐富的晚餐。星期二閒日下午，為買食材，到一田超市，竟然人頭湧湧，不到五分鐘便感窒息，顧客擦肩而過，Cashier大排長龍。

一田超市與紐時故事

我讀到不少外地的感染故事。《紐約時報》一篇報道，鉅細無遺描寫三月初的小鎮喪禮，竟變成隱形炸彈，三星期內社區大爆發，600多人染病，24人死亡，多少家庭，連環經歷生離死別……我在超市人群之內，逛了幾分鐘就離開了。一篇紐時的故事，連結到沙田超市的焦慮，global & local，情緒互相連結。

二、恐懼不安，看不透未來。容格學派認為人內在蘊含兩種能量，一種推動常規運作，另一種處理突變危機。前者在我們清醒時，維持日常生活的慣性；後者是潛在力量，在危機、厄困、大挫敗之時，死亡的破壞力、夾雜重生的復原力，鼓勵我們在破敗中掙扎求生。今天大家正在疫情的漩渦，看不見隧道的出口。也許，醫學科技突飛猛進，疫苗及特效藥遲早會面世。但今天的停擺，前所未見，服務業、航空、生產線，會不會置於死地不復生？或是半生不死難復原？

我已退休，生活擔子輕，但想到受失業威脅的年輕人，以及家累最重的中年人，將有大比例的家庭生計不保！經濟大變，我們面對全新局面，集體焦灼不安，未來生活沒有定案。以前行之有效的規律，如今不可靠，全球一體，跨國危機難以逃避，隱然有末世的感傷，我們正需要容格所說的那種死亡/重生的復原力（death / rebirth resilience )。

三、民怨背後，新仇舊恨。疫症期間，志常老師發起，逢周二zoom meeting，本周也談到，社會憤怒情緒頗為普遍，主要是痛恨政府政策，例如卡拉OK七人確診之後，才亡羊補牢、急忙封閉。此外，不少社區生活小節，也容易令人動氣。中招確診者，生活不檢點，染病唱K，染病抱嬰，染病美容，個人不負責的行為危及他人，可能搞出人命。受害人咬牙切齒，自不待言。

當下觸發的情緒反應，往往混雜了過去的情緒記憶。反修例大半年的舊恨未解，就算政府抗疫小錯，港人也會勃然大怒。政府封或禁，市民一概批評，一係話遲，一係話急，分流的防疫診所，本有實際需要，但市民都係會嬲。林鄭傲慢抵鬧，長達一整年的民怨置之不理，更抵鬧。

個人在疫情中的反應，很大程度取決於你我的立場。若你親中反美，或不滿特朗普的美式民粹，對於其言其行，憤怒往往一觸即發。另一邊廂，本土青年不滿中共高壓干預香港，中港矛盾，積怨甚深，巴打絲打借今次疫情，渲泄過去積累的憤怨，例如齒冷於中共露骨的「大外宣」，以及痛恨警察以抗疫為名留難黃店。當下的反應，是過去的累積。

上文描述港人集體焦灼、恐懼、憤怒。外國重災區的哀痛情緒，仍未感染香港。但悲劇迫近眉睫，港人盯住每天的確診數字，內心忐忑不安。危難當前，同學Fanny介紹我看Thomas Hübl有關集體創傷的分析，有幾點可在此與讀者分享。

世紀瘟疫，global reset，戰後高速發展大半世紀，發展到一個地步，地球資源消耗過甚，快要到一個point of no return。疫情令全球停頓，不計其數的超級飛機，一排排停泊在機場。封城鎖國，隔離避疫，詭異的時刻，各自孤立，又感到命運相連。Thomas Hübl 最主要的倡議，在於充分「立足現在」（他名之為presencing）。尤其在今天，感受此時此刻，大家意會到the world of yesterday has gone。歷史走到臨界點，當下，誕生將來的關鍵時刻，用他的表述：Presence is the birthplace of the future。在個人靜默中，區分過去與現在，留意過去的情緒習慣，如何左右今天的我，他說，differentiating the past and the present，過去的，明白它的影響就好了，留意現在新的感受，並把感受描述出來。當下的心靈自覺，正是上文所說death / rebirth的能量資源，grounded in the present，更新重整，一步一步面對不可知的未來。

rebranding用莊子嫌太深

這種看似玄秘的經驗，修習默想的朋友耳熟能詳。對於一般讀者，其實也不是難事，找個獨處的時刻，留意身心的感受，有碗話碗、有碟數碟，耐心地把心情描述出來。讓我具體說明一下。農曆新年後，疫情爆發之初，我的母親跌倒骨折，由救傷車到急症室再上病房，由下午搞到凌晨，在醫院大半天，急症室內幾十個醫護病人，大家都感受到病毒的無形威脅。老媽子十分頑固，又係緊張大師，我勞累之餘，畀佢搞到氣急敗壞。

周三，母親康復了，到醫院拆石膏。同日，女兒的男友來我家吃晚飯。我忙了一整天，在晚飯前安靜獨處，借這個小小的經驗，給讀者解說presencing的練習——我在看Thomas的zoom recording，跟隨他留意自己的呼吸，把當下冒出來的感受，一一如實招來：看見自己的過去，是如何勉強自己，去照顧一個十分麻煩的老媽子。細心分辨出，孝順仔的重擔，有別於當下她拆石膏的喜悅。過去兩月，老媽右手不能動，吃飯不能自理，她自尊心強，不想在兒孫面前「出醜」，與傭人獨居，不肯見人。今天右手能活動了，情緒高漲，說「放監喇」，要來我家見孫女的男朋友。男朋友仔也是隔離了十四天後，第一次與女兒見面。瘟疫肆虐，焦慮不安，但當下感受到母親的大好心情，一家相聚，人與人之間，安穩、愉悅，是當下的新感受。之前的我，慣性地背負家累，奮力盡責照顧家人。在疫情中安靜，對麻煩老媽的感受，具體的轉變了；對女兒及她男朋友的拘謹，也放開了，寬慰釋然。

Thomas Hübl強調collective presencing，大家要投資一點時間，與朋友同事，分享苦樂。群組連結，有莫大的抗逆力。這方面Hübl說得很具體。例如在zoom meeting有醫護提問，因為裝備不足上戰場，士氣低落，焦慮莫名。Thomas 回應說，同事之間，花點時間，彼此描述當下好與壞的情緒，旁人只需要用心聆聽，不必外加任何意見與判斷，反而在自己內心感受他者之痛，看看自己有沒有類近的記憶可作共鳴……分享共感，往往提高大家化解焦慮的能力。疫情之下，我們建立更多人與人的連結，也許疫情過後，世道人心可能會有另一番新景象。志常老師逢周二的zoom meeting，大家互相分享生活的難處與心得，確有如Thomas Hübl 所言，發揮了連結於當下的力量。

月前女兒為客戶撰寫一個rebranding 文案：「並生為一，Live as One。」語出莊子《齊物論》及John Lennon名曲Imagine：天地並生，萬物為一，the world will live as one。客戶覺得太深，否決了。我在此借用，2020，歷史停頓，立足當下，個人、至親、社會、天下，並生為一，we live as one 。

文//馬傑偉

圖//法新社

編輯//鄭志輝

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