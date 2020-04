七情上面：世紀瘟疫，並生為一

一、被感染的焦慮。香港暫時只出現社區小爆發,希望不會掉進大爆發的煉獄深淵。但從意大利、西班牙、美國的新聞得悉,新冠肺炎殘酷無情。港人當然害怕悲劇在本地上演,家有老弱嬰孩尤為擔心。家母九十六歲,年初昏倒骨折,疫情高峰期,出入醫院如臨大敵。女兒的男友外地返港,自我隔離十四天。昨天解禁後,我為他倆出院、「放監」,弄一頓豐富的晚餐。星期二閒日下午,為買食材,到一田超市,竟然人頭湧湧,不到五分鐘便感窒息,顧客擦肩而過,Cashier大排長龍。

一田超市與紐時故事

我讀到不少外地的感染故事。《紐約時報》一篇報道,鉅細無遺描寫三月初的小鎮喪禮,竟變成隱形炸彈,三星期內社區大爆發,600多人染病,24人死亡,多少家庭,連環經歷生離死別……我在超市人群之內,逛了幾分鐘就離開了。一篇紐時的故事,連結到沙田超市的焦慮,global & local,情緒互相連結。

二、恐懼不安,看不透未來。容格學派認為人內在蘊含兩種能量,一種推動常規運作,另一種處理突變危機。前者在我們清醒時,維持日常生活的慣性;後者是潛在力量,在危機、厄困、大挫敗之時,死亡的破壞力、夾雜重生的復原力,鼓勵我們在破敗中掙扎求生。今天大家正在疫情的漩渦,看不見隧道的出口。也許,醫學科技突飛猛進,疫苗及特效藥遲早會面世。但今天的停擺,前所未見,服務業、航空、生產線,會不會置於死地不復生?或是半生不死難復原?

我已退休,生活擔子輕,但想到受失業威脅的年輕人,以及家累最重的中年人,將有大比例的家庭生計不保!經濟大變,我們面對全新局面,集體焦灼不安,未來生活沒有定案。以前行之有效的規律,如今不可靠,全球一體,跨國危機難以逃避,隱然有末世的感傷,我們正需要容格所說的那種死亡/重生的復原力(death / rebirth resilience )。

三、民怨背後,新仇舊恨。疫症期間,志常老師發起,逢周二zoom meeting,本周也談到,社會憤怒情緒頗為普遍,主要是痛恨政府政策,例如卡拉OK七人確診之後,才亡羊補牢、急忙封閉。此外,不少社區生活小節,也容易令人動氣。中招確診者,生活不檢點,染病唱K,染病抱嬰,染病美容,個人不負責的行為危及他人,可能搞出人命。受害人咬牙切齒,自不待言。

當下觸發的情緒反應,往往混雜了過去的情緒記憶。反修例大半年的舊恨未解,就算政府抗疫小錯,港人也會勃然大怒。政府封或禁,市民一概批評,一係話遲,一係話急,分流的防疫診所,本有實際需要,但市民都係會嬲。林鄭傲慢抵鬧,長達一整年的民怨置之不理,更抵鬧。

個人在疫情中的反應,很大程度取決於你我的立場。若你親中反美,或不滿特朗普的美式民粹,對於其言其行,憤怒往往一觸即發。另一邊廂,本土青年不滿中共高壓干預香港,中港矛盾,積怨甚深,巴打絲打借今次疫情,渲泄過去積累的憤怨,例如齒冷於中共露骨的「大外宣」,以及痛恨警察以抗疫為名留難黃店。當下的反應,是過去的累積。

上文描述港人集體焦灼、恐懼、憤怒。外國重災區的哀痛情緒,仍未感染香港。但悲劇迫近眉睫,港人盯住每天的確診數字,內心忐忑不安。危難當前,同學Fanny介紹我看Thomas Hübl有關集體創傷的分析,有幾點可在此與讀者分享。

世紀瘟疫,global reset,戰後高速發展大半世紀,發展到一個地步,地球資源消耗過甚,快要到一個point of no return。疫情令全球停頓,不計其數的超級飛機,一排排停泊在機場。封城鎖國,隔離避疫,詭異的時刻,各自孤立,又感到命運相連。Thomas Hübl 最主要的倡議,在於充分「立足現在」(他名之為presencing)。尤其在今天,感受此時此刻,大家意會到the world of yesterday has gone。歷史走到臨界點,當下,誕生將來的關鍵時刻,用他的表述:Presence is the birthplace of the future。在個人靜默中,區分過去與現在,留意過去的情緒習慣,如何左右今天的我,他說,differentiating the past and the present,過去的,明白它的影響就好了,留意現在新的感受,並把感受描述出來。當下的心靈自覺,正是上文所說death / rebirth的能量資源,grounded in the present,更新重整,一步一步面對不可知的未來。

rebranding用莊子嫌太深

這種看似玄秘的經驗,修習默想的朋友耳熟能詳。對於一般讀者,其實也不是難事,找個獨處的時刻,留意身心的感受,有碗話碗、有碟數碟,耐心地把心情描述出來。讓我具體說明一下。農曆新年後,疫情爆發之初,我的母親跌倒骨折,由救傷車到急症室再上病房,由下午搞到凌晨,在醫院大半天,急症室內幾十個醫護病人,大家都感受到病毒的無形威脅。老媽子十分頑固,又係緊張大師,我勞累之餘,畀佢搞到氣急敗壞。

周三,母親康復了,到醫院拆石膏。同日,女兒的男友來我家吃晚飯。我忙了一整天,在晚飯前安靜獨處,借這個小小的經驗,給讀者解說presencing的練習——我在看Thomas的zoom recording,跟隨他留意自己的呼吸,把當下冒出來的感受,一一如實招來:看見自己的過去,是如何勉強自己,去照顧一個十分麻煩的老媽子。細心分辨出,孝順仔的重擔,有別於當下她拆石膏的喜悅。過去兩月,老媽右手不能動,吃飯不能自理,她自尊心強,不想在兒孫面前「出醜」,與傭人獨居,不肯見人。今天右手能活動了,情緒高漲,說「放監喇」,要來我家見孫女的男朋友。男朋友仔也是隔離了十四天後,第一次與女兒見面。瘟疫肆虐,焦慮不安,但當下感受到母親的大好心情,一家相聚,人與人之間,安穩、愉悅,是當下的新感受。之前的我,慣性地背負家累,奮力盡責照顧家人。在疫情中安靜,對麻煩老媽的感受,具體的轉變了;對女兒及她男朋友的拘謹,也放開了,寬慰釋然。

Thomas Hübl強調collective presencing,大家要投資一點時間,與朋友同事,分享苦樂。群組連結,有莫大的抗逆力。這方面Hübl說得很具體。例如在zoom meeting有醫護提問,因為裝備不足上戰場,士氣低落,焦慮莫名。Thomas 回應說,同事之間,花點時間,彼此描述當下好與壞的情緒,旁人只需要用心聆聽,不必外加任何意見與判斷,反而在自己內心感受他者之痛,看看自己有沒有類近的記憶可作共鳴……分享共感,往往提高大家化解焦慮的能力。疫情之下,我們建立更多人與人的連結,也許疫情過後,世道人心可能會有另一番新景象。志常老師逢周二的zoom meeting,大家互相分享生活的難處與心得,確有如Thomas Hübl 所言,發揮了連結於當下的力量。

月前女兒為客戶撰寫一個rebranding 文案:「並生為一,Live as One。」語出莊子《齊物論》及John Lennon名曲Imagine:天地並生,萬物為一,the world will live as one。客戶覺得太深,否決了。我在此借用,2020,歷史停頓,立足當下,個人、至親、社會、天下,並生為一,we live as one 。

文//馬傑偉

圖//法新社

編輯//鄭志輝

