同場加映：陽光總在風雨後

意大利很美，在我旅居西班牙瓦倫西亞沿岸小鎮甘迪亞時，說俄語的烏克蘭房東便跟我提起過。那個時候，還沒有萌生讓自己的人生刻上一段意大利居行歲月的想法。然而人生的旅途實在是巧妙而讓人感恩，因為總會在很多個不經意的瞬間，你將要遇見熟悉的昔日景致，年少的自己，以及與記憶中遠去人事的久別重逢。在溫暖如春的歐洲1月，筆者輾轉來到意大利南部農村，尋覓僻靜的一處思考和寫作。當下，除了用來邂逅不再擁有的昔日，前方還是開明和響亮的，人生自有它鋪墊妥善要走的的軌迹。

昨晚的雨是一場世紀的雨，不是因為雨下在了21世紀第二個10年之始的春季，而是人類正在經歷苦痛和哀傷，正在與無形的病毒作抗擊，寂靜鄉村的風雨暗合了人類在風雨中航行在逆境中前進的一切勇氣和力量。抗疫是艱巨的任務，可是那雨中的黑暗，或深夜的雨景，不論要帶給人們什麼觀感，她將倏然而去，終將會在時間裏流逝，歷史裏出現過的人物卻也無比榮幸地肩負起憶述、爬梳和書寫歷史的使命。筆者在保拉小鎮鄉野的一處，作如是寄託。

北部疫情肆虐的風，很長一段時間吹不到南方來。有關南部安然無恙的記憶，可說是一段漫長而悠久的歷史，直到意大利政府發出全國居家令前的一天。優哉游哉的日子開始呈現出不一樣的面貌。我感欣慰的是，在罕有的自然海景和蔚藍天空的映襯下，曾經度過了美好而安詳的平淡日子，那個距離民居只有幾百米的地中海卻是一貫讓當地人和短暫的寄居者感到滿足，讓人的心靈時刻體會到溫潤。

晨起推開窗戶，天氣放晴，空氣中聞到清新的氣味，風不偏不倚溫和地吹着，我深信，終有一天，陰霾會被吹散，人類最終奪得大自然所賦予生命的自尊和權利，只因頭頂的太陽和一抹猜不透的蔚藍是戰勝一切困難的源泉。

文//麥燕飛

編輯//王俊杰

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