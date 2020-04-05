同場加映：疫境中的太極師父

我不知道師父今年幾歲，估計65開外。他總是會提起年輕時住在旺角碼頭附近的唐樓，小販會以斗零（5仙）一塊的價錢賣叮叮糖、麥芽糖夾餅，但母親因為家境困難無法請他吃零食，所以他很早就學會要顧家、要捱。他年少就出來打工，在酒樓做過，後來80至90年代做寶石廠負責開料，污染很大也傷身。他70年代起學吳家太極，師從吳大齊宗師（大齊師公的父親吳公儀宗師在50年代曾於澳門大戰白鶴派陳克夫宗師，引起港澳武俠小說及功夫熱），1978年開始做助教，在兩家吳家的拳社都教過。後來寶石工廠做不下去，2000年師父乾脆自己在工廠大廈租了一個單位，花了20萬添置兩面牆的全身鏡及其他設備，轉眼開館授徒20年。

又一個香港故事

我總是覺得，師父的人生，是不是某一種悄然遠去的香港故事？成長於香港高速發展的黃金年代，基層出身、工人階級，大錢不到他賺，工廠北移、SARS等打擊對他是拮到肉的針，如果不是年輕時熱愛武術，經濟困難仍咬緊牙根跟着師公紮紮實實地學太極，今天有沒有一口飯吃都是未知之數。

聽師父話當年，雖未如《一代宗師》中那麼傳奇，但真的讓人覺得不可思議。當年他搵三千蚊一個月交一千蚊學費，每周上太極社三四晚，上課兼當助教，那是怎樣的時代背景才能孕育出這樣的故事？師公是北方人，老一代武人諸多規矩、惜字如金，加上經歷過民國打仗、「落難」香港，真的是看透人世冷暖。師父說師公口密，不會多說幾句，知道師父懵懵懂懂有些體會突破，也不說什麼，只會說句「不要畀佢停」。大佬點知佢講乜呀？如果師父不是那樣刻苦、努力不懈，我又哪有機會一窺太極的奧妙？

還有好多軼事。師父說以往拜師的場面，說逢周日教完拳還會上茶樓幫師公一家人攞位請飲茶；又話80年代改革開放，師公的妹妹吳英華宗師與妹夫馬岳梁宗師來香港探親，他與其他師兄弟也會主動夾錢請客；更莫講那些富豪名人80年代付兩萬元一個月的私家課。2000年後師父開館，當然無可能強求70年代的那種師徒關係，師父經常說：「今天來的，是客仔嚟㗎！」80年代師父要付一千元一個月的學費，今天入門者他才收六百有找，仲要包補課，真的是大件夾抵食，絕對是手作仔功夫。

重新理解「學習」

至於我之所以會開始學太極，一來是30歲後身子日差，希望強身健體；二來則明知自己完全沒有投資的能力，只好投資自己身體，寄望老來不會太辛苦。本來打算隨意找個老師學學，沒想到一碰到師父就被他的功架深深吸引，一學就快九年時光。唔怕醜講句，我做人咁多年，竟然只有學太極是我自己付費，且歷程完全改變了我對「學習」的認知。

師父作風老派，一開拳就講明這裏不教那些24、48式的速食班，要學就要學傳統的套路。學生一般從108式關節拳（又稱方拳）入門，每堂教一招半式然後自己好好琢磨，上班族如我一般一周上一堂、108式中有一些重複的動作，加加埋埋一年左右學過第一遍。

不要以為這就叫「學完」，完全不是那回事。太極（或者所有武術）是慢慢累積，各自修行。同一個拳式，隨着學習者自己的用功與成長，每學一遍又有不一樣的體會。第一遍可能記下簡單動作，第二遍師父再把一招（比如單鞭好了）分拆成十多個步驟，然後你才知道「哦，原來仲有咁嘅玩法」。第三遍可能因為氣感強了，對拳式的體會又不一樣，然後有第四遍、第五遍……師父說，他被師公執了十幾年拳，叫我們不要介意。

所以步驟大概如此：學了一遍關節拳，我再用了近兩年時間重新學一次關節拳。之後學太極刀，再學太極劍。現在在學貫串拳（又叫圓拳）學了三分之二（用了超過一年時間了），師父說關節拳是楷書，貫串拳是草書。而所有以上的內容，還可以無限次的再「執」、再深造。我知道有師兄師姐還學太極槍，還有推手、搏擊等。而所謂山外有山人外有人，絕對是學海無涯。

除了有機會接觸到如此浩瀚的「知識」以外，對我來說更重要的是，拋掉過去的框架，重新體會何謂學習。這裏沒有「課程」，師父按照每個人的稟性、他的靈機一觸，為你設計了下一個階段的學習經歷。這裏沒有「進度」，有人學20年都是學那兩套拳，有人很快學完一次108式關節拳然後永遠消失不再出現，重要的不是別人如何、跟你一起來的那個同學如何，而是自己有沒有用功？自己有沒有新的體會？有沒有長進了？這裏也沒有「標準」，必須耍得怎樣才是好看，必須3年學會多些東西才叫「合格」。我見過有耍得很好看的老學員原來早已不再精進，還在人家面前說三道四；也看見過有些學員那麼多年都耍得不太好看，但重心愈來愈沉穩，面色愈來愈好，性情也變得開朗。誰在過程中有收穫，那是不言而喻的。

師父不是那些很有教學法的現代老師，而是那種擁有一身功夫、很想傾囊傳授卻只怪學生悟性太低的老師父，學生如聽不明白他沒辦法以10張PPT來做解釋，只能善意地重複10遍，希望愚鈍的弟子們能抓到少許重點。學太極不是學理論，不是學科學，那是一種深深烙在身體的心靈的記憶與積累，挑戰我們積習多年的壞習慣、自以為是的世界觀，要我們重新做人。

如何可以保存所有

師父教的東西，真的是很傳統，差不多是滄海遺珠。學了9年了，我沒學過搏擊，但我卻對自己的身體敏感了好多。現在我身體只要出現少許毛病，我自己會覺察到，並可以以師教的養生功、太極拳來調整自己。我約略有些氣感，對拳式的體會也比5年前豐富深刻了不少。

而這些很個人化的經歷也教會了我，人不止是腦袋、還有身體，還有心靈。有學佛的朋友跟我說佛法從修心入手，太極或道教則從身體入手，殊途同歸。師父練拳多年，加上他自己的一些民間信仰，總會跟我們分享很多人生道理。比如他對財團賺到盡恨之入骨；總是提醒我們人類破壞大自然太厲害了，所以大自然一定會反搏；還有要我們照顧好自己身體，因為肚子裏就有千千萬萬的眾生。上周在那麼困難的情境下，他還是勸勉我們，人年紀愈大愈要重視精神，物質的東西無人能帶走，也不重要。

在疫症當前人人自危，很多學生都沒來上課幾個月了，更不要提本來2019年因中美貿易戰及反修例運動帶來的影響。拳社租金照交，燈油火蠟全都是成本，一些關心師父的同學都很着急。我無法要求別人來上課，而且師父的風格也與時興的速食、潮流相差太遠。但我很感恩因為跟他學了那麼多年，疫症期間雖然無法多外出，但在家裏耍套刀劍、練練拳及養生功，精氣神都不一樣，面對困難心情還是踏實很多。

幾年前有一次我早了上拳館，只有我和師父兩個人，他跟我說，他大概能多教10年，要我好好學。我絕不是他的得意學生，但我知道他以「低廉」的價錢跟我們分享源遠流長的無價之寶。希望我們都能學會氣聚丹田，心神相交，得意忘形。

文//sunfai

編輯//林曉慧

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