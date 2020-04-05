留守好讀：讓公民社會運作起來：六本書看抗議到抗疫

「慈母教仔」：國家視角的修例

不知道playgroup是什麼的特首，在2019年6月曾自比為負責任的母親，不能遷就反對修例的「任性」訴求。她覺得修例是修補法制漏洞，無奈政策解說不佳而被世人誤解。

特首堅持「為你好」的初心，漠視市民憂慮而導致政策失敗的情况，就如斯科特（James Scott）在《國家的視角：那些試圖改善人類狀况的項目是如何失敗的》所描述的，政府利用掌握的權力簡單粗暴地推行政策規劃，忽視地方知識，縱使初衷再美好也會造成災難後果。香港社會文化的特質被認為是「既不屬這，也不屬那的曖昧」，大家行事依從一套約定俗成的規範，「面斥不雅，大家心照」。政府執意修例而忽視「曖昧」作為香港地方知識，釀成中港攤牌決裂。

道義經濟與弱者的日常反抗

香港無民主有自由，政府維持最基本的生活標準，令大家隨便搵錢搵食，是這座經濟城市的道義經濟（moral economy）。政府修例消除本土智慧的曖昧，可能令港人失去僅有的自由，等同撕毁社會契約，失去管治道義基礎。市民初時仍對政府懷抱希望，於是走上街頭示威請願，希望撤回。抗議行動就是赫緒曼（Albert Hirschman）《叛離、抗議與忠誠》所勾畫，面對團體拙劣的表現，成員提出抗議期待改善。

以往有關香港公民行動的調查都顯示，市民捐錢的比例遠高於做義工（即捐時間）。反修例的社會運動，公民行動一開始也以出錢為主（如聯署眾籌登報），但隨着政府漠視市民發出的呼籲，抗議的力度逐漸增加，由出錢升級到出力，包括人鏈、連儂牆甚至勇武抗爭。

民間無論如何勇武，也抵不過壟斷武裝力量的政權。破壞公共設施擾亂公共秩序的「和你塞」等手段其實就等同斯科特筆下東南亞農民「弱者的武器」，以破壞生產工具等方式對權力作出日常抵抗。在日常抵抗與受打壓之中，抗議者圈中也形成道義經濟：和理非同勇武派「核爆都唔割席」；學者訪問中學生發現，他們走上街頭抗爭源於有同伴被捕；團結互助的社會網絡如黃色經濟圈等。

香港失序與帝國管治的恐慌

孔飛力（Philip Kuhn）的《叫魂：1768年中國妖術大恐慌》揭示「乾隆盛世」之下帝國中央對江浙邊陲謀反叛亂的恐懼，以及官僚迎合扭曲資訊而造成的群體瘋狂。同樣的劇目在2019年的香港又再上演：對陣雙方各持似是而非的抽象觀念（包括中央與特區政府的止暴制亂及反港獨、抗爭者的五大訴求），互相敵視恐懼的心態（例如「香港人報仇」的口號），以及「非常時期非常手段」超法治做法（例如動用《緊急法》）。

議題核心依然有關香港地方知識的認知落差。街頭抗爭最激烈的時候，內地不少人馬到港觀察收風，其中一個主要議題是「抗爭者都是什麼人」。「參與者的背景和人口特徵」也位列特區政府政策研究資助計劃特別輪次研究議題的首位。其實，本地多位學者已經透過現場問卷調查部分解答了這個疑問，調查結果已經公布並被本地紙媒和網媒廣泛報道。但筆者接觸到的內地收風人，對此卻一無所知。

公民社會互助自救

一場反修例社會運動，令特區政府管治威信盡失，社會黃藍撕裂。突如其來的病毒肺炎，從死亡率及壓平新增病例曲線的角度，香港連接中國與全球的「超級聯繫人」，疫情尚算平穩。坊間認為，此有賴於SARS促成了香港市民的衛生習慣、防疫意識，抑制了病毒的蔓延。同時，在公共服務停頓、物資供應短缺的情况下，公民社會發揮了團結互助的作用，實踐了普特南（Robert Putnam）在《使民主運轉起來》的理論：社會資本有利應對危機，保持穩定及促進治理。

示威者衝入立法會那一刻，很多人驚歎「香港再也回不去了」，也有很多人在呼籲、抗議未獲回應之後，用腳投票移民他國。昔日美好的人情關係似乎在分崩離析。公共衛生危機告訴我們，有一些社會風險，無論黃藍都要面對。政權與政治社會的失敗治理，正需要公民社會互助自救，讓社會運作起來，應對逆/疫境。

參考資料：

1. Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states. Harvard University Press.

2. Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton university press.

3. Scott, J. C. (1977). The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia. Yale University Press.

4. Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press.

5. Scott, J. C. (2008). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. Yale University Press.

6. Spence, J. D. (1992). Soulstealers: The Chinese Sorcery Scare of 1768. Harvard University Press

文//風之子

編輯//林曉慧

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