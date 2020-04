留守好讀：讓公民社會運作起來：六本書看抗議到抗疫

「慈母教仔」:國家視角的修例

不知道playgroup是什麼的特首,在2019年6月曾自比為負責任的母親,不能遷就反對修例的「任性」訴求。她覺得修例是修補法制漏洞,無奈政策解說不佳而被世人誤解。

特首堅持「為你好」的初心,漠視市民憂慮而導致政策失敗的情况,就如斯科特(James Scott)在《國家的視角:那些試圖改善人類狀况的項目是如何失敗的》所描述的,政府利用掌握的權力簡單粗暴地推行政策規劃,忽視地方知識,縱使初衷再美好也會造成災難後果。香港社會文化的特質被認為是「既不屬這,也不屬那的曖昧」,大家行事依從一套約定俗成的規範,「面斥不雅,大家心照」。政府執意修例而忽視「曖昧」作為香港地方知識,釀成中港攤牌決裂。

道義經濟與弱者的日常反抗

香港無民主有自由,政府維持最基本的生活標準,令大家隨便搵錢搵食,是這座經濟城市的道義經濟(moral economy)。政府修例消除本土智慧的曖昧,可能令港人失去僅有的自由,等同撕毁社會契約,失去管治道義基礎。市民初時仍對政府懷抱希望,於是走上街頭示威請願,希望撤回。抗議行動就是赫緒曼(Albert Hirschman)《叛離、抗議與忠誠》所勾畫,面對團體拙劣的表現,成員提出抗議期待改善。

以往有關香港公民行動的調查都顯示,市民捐錢的比例遠高於做義工(即捐時間)。反修例的社會運動,公民行動一開始也以出錢為主(如聯署眾籌登報),但隨着政府漠視市民發出的呼籲,抗議的力度逐漸增加,由出錢升級到出力,包括人鏈、連儂牆甚至勇武抗爭。

民間無論如何勇武,也抵不過壟斷武裝力量的政權。破壞公共設施擾亂公共秩序的「和你塞」等手段其實就等同斯科特筆下東南亞農民「弱者的武器」,以破壞生產工具等方式對權力作出日常抵抗。在日常抵抗與受打壓之中,抗議者圈中也形成道義經濟:和理非同勇武派「核爆都唔割席」;學者訪問中學生發現,他們走上街頭抗爭源於有同伴被捕;團結互助的社會網絡如黃色經濟圈等。

香港失序與帝國管治的恐慌

孔飛力(Philip Kuhn)的《叫魂:1768年中國妖術大恐慌》揭示「乾隆盛世」之下帝國中央對江浙邊陲謀反叛亂的恐懼,以及官僚迎合扭曲資訊而造成的群體瘋狂。同樣的劇目在2019年的香港又再上演:對陣雙方各持似是而非的抽象觀念(包括中央與特區政府的止暴制亂及反港獨、抗爭者的五大訴求),互相敵視恐懼的心態(例如「香港人報仇」的口號),以及「非常時期非常手段」超法治做法(例如動用《緊急法》)。

議題核心依然有關香港地方知識的認知落差。街頭抗爭最激烈的時候,內地不少人馬到港觀察收風,其中一個主要議題是「抗爭者都是什麼人」。「參與者的背景和人口特徵」也位列特區政府政策研究資助計劃特別輪次研究議題的首位。其實,本地多位學者已經透過現場問卷調查部分解答了這個疑問,調查結果已經公布並被本地紙媒和網媒廣泛報道。但筆者接觸到的內地收風人,對此卻一無所知。

公民社會互助自救

一場反修例社會運動,令特區政府管治威信盡失,社會黃藍撕裂。突如其來的病毒肺炎,從死亡率及壓平新增病例曲線的角度,香港連接中國與全球的「超級聯繫人」,疫情尚算平穩。坊間認為,此有賴於SARS促成了香港市民的衛生習慣、防疫意識,抑制了病毒的蔓延。同時,在公共服務停頓、物資供應短缺的情况下,公民社會發揮了團結互助的作用,實踐了普特南(Robert Putnam)在《使民主運轉起來》的理論:社會資本有利應對危機,保持穩定及促進治理。

示威者衝入立法會那一刻,很多人驚歎「香港再也回不去了」,也有很多人在呼籲、抗議未獲回應之後,用腳投票移民他國。昔日美好的人情關係似乎在分崩離析。公共衛生危機告訴我們,有一些社會風險,無論黃藍都要面對。政權與政治社會的失敗治理,正需要公民社會互助自救,讓社會運作起來,應對逆/疫境。

