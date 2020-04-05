星期日現場：當線上遊戲成為「限聚令」的法外之地

以樓奴遊戲隱居避世

《動物森友會》並非一般線上遊戲的過關冒險RPG設計，玩法類似《牧場物語》和《模擬人生》等經典育成類電玩遊戲，自由度極高，卻更為淺易。而玩家很快就會發現，這款聲稱三歲以上兒童適用的遊戲，根本是「樓奴先修課程」教學素材，讓玩家提早領略資本主義的黑暗。遊戲角色被老謀深算的地產商騙到一個無人度假島上投資，從小帳篷到大房子，再到更大的房子，從荒島露宿到中產人生，細屋換大屋，享受更多周邊設施，隨之而來當然是拾級而上的巨額房貸。為了供樓，玩家需要想辦法在島上掙錢，而遊戲基本上只有「還債」這項艱巨任務。

不過，當《動物森友會》面世不久，玩家開始樂此不疲分享他們的樓奴生涯，提供各種反地產剝削的可能性。邪惡地產商固然不斷游說玩家借房貸、換大屋，獲得更大的私人空間（在虛擬空間購買空間的幽默概念）及發展周邊項目。但其實，跟現實世界的樓奴待遇不同，遊戲並不設供款期，變相免息無限房貸，只要玩家覺得空間足夠，隨時可以選擇不再「還債」，轉而進行許多DIY活動，譬如粉飾房間、打理花園，或者收集昆蟲圖鑑，探訪其他玩家，更包括一些超越遊戲本身的內容：與失聯多時的朋友「見面」，約會心儀對象一起看流星雨，還有日本知名插畫家開店（開放自己的帳戶），讓其他玩家可以取得其設計的印花T恤。疫情肆虐隱居避世，倒可以辦一場虛擬生日會以至婚禮，或別開生面的打小人活動和悼念會。作為精神上的宣泄，有人將糞便化石丟在DIY的國家元首肖像臉上，鑑於香港各區連儂牆頻頻被撕被封，玩家可以開設一個「你撕我唔到（島）」，整個島上都寫滿抗爭標語。實際上亦有玩家提議，居家隔離期間不妨考慮用《動物森友會》開線上會議、讀書會甚至新群組……因為遊戲目前尚未有任何監管機制。據報全世界只有中國玩家採用獨立伺服器，由騰訊負責管理監察。

比線上RPG遊戲更虛擬

儘管玩法簡單，又是氣氛歡樂的可愛童話風格，但《動物森友會》從它的遊戲內容到其公開發售時間，都比過去的線上遊戲更為具體實現一些Cyberpunk構想的未來世界。首先，處於疫情陰霾與政治氛圍極不和諧下，對香港人來說，躲在家中感染病毒的機率最低，像《動物森友會》這樣的育成遊戲，無疑比起現實世界更安全、更少觸及政治威權，而且更能展示高度自由。至少不會貿然被警方截查，不會以言入罪，不會因為非法集結被捕。當虛擬角色和網絡世界仍能保障言論、集會和創作自由，它就是現實體制崩壞失衡時的安全島，今日遊戲熱賣，不少玩家「佛系」抗疫自娛，沉迷其中，就是人們朝虛擬世界大規模遷移的微小實踐。

再者，任何性質及製作水平的線上遊戲，某程度上都具有相同的虛擬平台（去年改編自真人真事的日本電影《我和父親的 Final Fantasy XIV》，正是講述現實中關係疏遠的兩父子，透過線上RPG遊戲Final Fantasy XIV的聊天室和組隊系統，逐漸重建親情），但它們未必像《動物森友會》那麼明確具體地扮演一個逃出現實的虛擬遷徙地。比起一張構圖精細的照片，一張隨意按下快門無實際意義的照片，後者更讓人意識到是一張照片——將這個比喻放在線上遊戲，就是因為它們普遍都會附加各種任務，作為遊戲的具體內容，給予玩家再多自由度，都仍然有基本「構圖」。《動物森友會》則幾乎沒有，樓奴的枯燥一生，無意義的買樓還貸循環，此外什麼都沒有，但一款如同騙案般不負責任的遊戲，卻更為呈現了其虛擬平台的本質。類似情况，見諸一些運作多年、被遊戲商棄置的舊線上遊戲。即使已經停止更新，遊戲伺服器仍有少數另類玩家不願離線。例如2001年面世的《金庸群俠傳Online》，據聞就有玩家玩了超過15年，直到伺服器只剩他一人仍然在線，遊戲內容再無意義，他純粹證實了自己虛擬存活了15年。

存在於虛擬的遠托邦世界

《動物森友會》於全球極不景氣的惡劣時勢發售，意外成為避世一族的安全島，正好延伸到史提芬史匹堡近年以《挑戰者一號》（Ready Player One）探尋的未來世界觀，這亦是經典科幻電影《網絡殺人遊戲》（Avalon，又名《歡迎光臨虛擬天堂》）或《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）等作品的末日猜想：當現實世界淪為貧民窟，遊戲世界以「綠洲」姿態呈現，以虛擬身分替代絕望真實，建立反轉的存在意識是否可行？

在《網絡殺人遊戲》的故事裏，女主角實際上活於一片荒涼焦土，基本生活條件缺乏，只剩像毒品一樣禁止流通的電玩遊戲能獲得生存樂趣，將肉體留在現實，時間和人生都全部投放在遊戲，穿梭古今中外各種虛擬實景，參與集體廝殺，而這一切都比現實世界華麗刺激。玩得出色的玩家不但能升級裝備，更可以換取報酬，於現實世界購買糧食，就像今日的電競專業玩家。

然而，遊戲的最後一關，居然沒最終頭目，而是像《動物森友會》一樣，即是什麼內容都沒有，最高級別就是讓玩家回到線上遊戲的本質，一個彩色的擬像。超越真實，卻比真實還要真實的空間——虛擬天堂。

至於遊戲被國家禁止的原因，是高級玩家容易精神崩潰，陷入腦死。從精神層面而言，腦死就跟《廿二世紀殺人網絡》的洗腦藥丸有着相同象徵意義：是存在與死亡、現實與虛擬的選擇。

其實Avalon一詞，所指的就是傳說之島、亞瑟王的下葬地，亦是極樂世界。《動物森友會》那個讓玩家自行命名的無人島，或許亦算是Avalon。一個讓人們從遠端登入伺服器、如維希留（Paul Virilio）所形容的遠托邦空間。同樣以後廢墟主義為題的科幻作品、於2014年轟動日本的動漫電影《樂園追放》（Expelled from Paradise）便建構了一個比Avalon或《挑戰者一號》的「綠洲」更極端不可思議的遠托邦世界觀。

若干年後，地球不再適合人類居住，外太空移民計劃卻被一個進階方案取代，就是捨棄肉體，以電腦數據集體移民到外太空運作的巨型伺服器，永遠登入虛擬空間，繼續擁有陽光與海灘、豐盛美好的理想生活。《網絡殺人遊戲》仍需要最後一關才能獲得的超真實體驗，或奇洛李維斯需要在兩顆藥丸間選擇虛擬與真實的存在形式，《樂園追放》的女主角則提到自己於受精後只在現實生存了千多分鐘，便一步到位在「我」出現之前讓「我」成為了數據，「我」的意識本身就以虛擬形式建立，現實中從不存在，是最極端的虛實置換示範。逃出現實的流放（追放）之地，同時是虛擬子民的最終天堂、綠洲或樂園，而又是更合理地讓人無止境追逐虛榮的空間。與之相對，是一片荒漠、空氣混濁的文明廢墟，尚未虛擬化的人類，便回歸原始，執拾前文明時代的遺骸過活。

政權尚未接管的流放地

今日變種病毒擴散所導致的全球停擺，可能就是科幻作品所描述的文明大倒退的短期狀態。難免不厭其煩引用意大利學者阿甘本（Giorgio Agamben）的例外狀態（State of Exception）。帶着左翼學者的偏執，阿甘本最近仍猛烈抨擊意大利政府假借抗疫為由，有意製造政治上的例外狀態，封城、禁航及剝削國民出入境自由。我不確定套用在確診人數急升的意大利是否恰當，但可以肯定適用於當下香港。藉着疫情失控的例外狀態，香港政府已高調推行「限聚令」，變相是一再實施「緊急法」，容許警方凌駕法治原則，隨時可以拘捕、搜身和懲處施暴。

只要你踏出家門，甚至只是呼吸於這個城市，即使瘟疫沒有要你的命，防疫禁令已經剝奪了你的人權自由。恕我直言，除了遠端登入《動物森友會》的伺服器，香港還有什麼地方可以讓人與世無爭漁樵耕讀，與家人朋友閒時相聚？

但我是悲觀的，不久將來到各大門市購買電玩遊戲可能需要實名登記，刷個什麼二維碼。而又當遊戲系統管理員與國家機器同化，在遊戲世界喊一聲「五缺光時」可能會被查封，然後上門逮捕。現實世界逐漸令你不再擁有儲錢供樓的盼望，你只有繼續儲錢，做一個遊戲奴。在無限的虛擬世界訪尋下一個未被威權同化的新遊戲。下一個未被接管的流放地。

文//紅眼

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao