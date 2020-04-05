星期日現場：當線上遊戲成為「限聚令」的法外之地

【明報專訊】外面的世界不再精彩，防疫時刻，普遍香港人都沒興致外出消費，部分行業甚至被迫放假，賦閒家中百無聊賴，倒是造就了電玩遊戲的驚人銷情。任天堂近日推出的電玩遊戲《集合吧！動物森友會》，便擊敗了該廠數十年來的招牌作《超級瑪利奧》和《寵物小精靈（寶可夢）》系列，於日本破天荒開賣三日賣出188萬套（未計網上付費版），海外市場同樣熱賣，社交網頁上逐漸發現大家都開始以遊戲截圖取代過去眼花繚亂的旅遊美食登山自拍照。疫情嚴峻，打擊各行各業，這款遊戲反而讓任天堂成為疫境下的贏家。
以樓奴遊戲隱居避世
《動物森友會》並非一般線上遊戲的過關冒險RPG設計，玩法類似《牧場物語》和《模擬人生》等經典育成類電玩遊戲，自由度極高，卻更為淺易。而玩家很快就會發現，這款聲稱三歲以上兒童適用的遊戲，根本是「樓奴先修課程」教學素材，讓玩家提早領略資本主義的黑暗。遊戲角色被老謀深算的地產商騙到一個無人度假島上投資，從小帳篷到大房子，再到更大的房子，從荒島露宿到中產人生，細屋換大屋，享受更多周邊設施，隨之而來當然是拾級而上的巨額房貸。為了供樓，玩家需要想辦法在島上掙錢，而遊戲基本上只有「還債」這項艱巨任務。
不過，當《動物森友會》面世不久，玩家開始樂此不疲分享他們的樓奴生涯，提供各種反地產剝削的可能性。邪惡地產商固然不斷游說玩家借房貸、換大屋，獲得更大的私人空間（在虛擬空間購買空間的幽默概念）及發展周邊項目。但其實，跟現實世界的樓奴待遇不同，遊戲並不設供款期，變相免息無限房貸，只要玩家覺得空間足夠，隨時可以選擇不再「還債」，轉而進行許多DIY活動，譬如粉飾房間、打理花園，或者收集昆蟲圖鑑，探訪其他玩家，更包括一些超越遊戲本身的內容：與失聯多時的朋友「見面」，約會心儀對象一起看流星雨，還有日本知名插畫家開店（開放自己的帳戶），讓其他玩家可以取得其設計的印花T恤。疫情肆虐隱居避世，倒可以辦一場虛擬生日會以至婚禮，或別開生面的打小人活動和悼念會。作為精神上的宣泄，有人將糞便化石丟在DIY的國家元首肖像臉上，鑑於香港各區連儂牆頻頻被撕被封，玩家可以開設一個「你撕我唔到（島）」，整個島上都寫滿抗爭標語。實際上亦有玩家提議，居家隔離期間不妨考慮用《動物森友會》開線上會議、讀書會甚至新群組……因為遊戲目前尚未有任何監管機制。據報全世界只有中國玩家採用獨立伺服器，由騰訊負責管理監察。
比線上RPG遊戲更虛擬
儘管玩法簡單，又是氣氛歡樂的可愛童話風格，但《動物森友會》從它的遊戲內容到其公開發售時間，都比過去的線上遊戲更為具體實現一些Cyberpunk構想的未來世界。首先，處於疫情陰霾與政治氛圍極不和諧下，對香港人來說，躲在家中感染病毒的機率最低，像《動物森友會》這樣的育成遊戲，無疑比起現實世界更安全、更少觸及政治威權，而且更能展示高度自由。至少不會貿然被警方截查，不會以言入罪，不會因為非法集結被捕。當虛擬角色和網絡世界仍能保障言論、集會和創作自由，它就是現實體制崩壞失衡時的安全島，今日遊戲熱賣，不少玩家「佛系」抗疫自娛，沉迷其中，就是人們朝虛擬世界大規模遷移的微小實踐。
再者，任何性質及製作水平的線上遊戲，某程度上都具有相同的虛擬平台（去年改編自真人真事的日本電影《我和父親的 Final Fantasy XIV》，正是講述現實中關係疏遠的兩父子，透過線上RPG遊戲Final Fantasy XIV的聊天室和組隊系統，逐漸重建親情），但它們未必像《動物森友會》那麼明確具體地扮演一個逃出現實的虛擬遷徙地。比起一張構圖精細的照片，一張隨意按下快門無實際意義的照片，後者更讓人意識到是一張照片——將這個比喻放在線上遊戲，就是因為它們普遍都會附加各種任務，作為遊戲的具體內容，給予玩家再多自由度，都仍然有基本「構圖」。《動物森友會》則幾乎沒有，樓奴的枯燥一生，無意義的買樓還貸循環，此外什麼都沒有，但一款如同騙案般不負責任的遊戲，卻更為呈現了其虛擬平台的本質。類似情况，見諸一些運作多年、被遊戲商棄置的舊線上遊戲。即使已經停止更新，遊戲伺服器仍有少數另類玩家不願離線。例如2001年面世的《金庸群俠傳Online》，據聞就有玩家玩了超過15年，直到伺服器只剩他一人仍然在線，遊戲內容再無意義，他純粹證實了自己虛擬存活了15年。
存在於虛擬的遠托邦世界
《動物森友會》於全球極不景氣的惡劣時勢發售，意外成為避世一族的安全島，正好延伸到史提芬史匹堡近年以《挑戰者一號》（Ready Player One）探尋的未來世界觀，這亦是經典科幻電影《網絡殺人遊戲》（Avalon，又名《歡迎光臨虛擬天堂》）或《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）等作品的末日猜想：當現實世界淪為貧民窟，遊戲世界以「綠洲」姿態呈現，以虛擬身分替代絕望真實，建立反轉的存在意識是否可行？
在《網絡殺人遊戲》的故事裏，女主角實際上活於一片荒涼焦土，基本生活條件缺乏，只剩像毒品一樣禁止流通的電玩遊戲能獲得生存樂趣，將肉體留在現實，時間和人生都全部投放在遊戲，穿梭古今中外各種虛擬實景，參與集體廝殺，而這一切都比現實世界華麗刺激。玩得出色的玩家不但能升級裝備，更可以換取報酬，於現實世界購買糧食，就像今日的電競專業玩家。
然而，遊戲的最後一關，居然沒最終頭目，而是像《動物森友會》一樣，即是什麼內容都沒有，最高級別就是讓玩家回到線上遊戲的本質，一個彩色的擬像。超越真實，卻比真實還要真實的空間——虛擬天堂。
至於遊戲被國家禁止的原因，是高級玩家容易精神崩潰，陷入腦死。從精神層面而言，腦死就跟《廿二世紀殺人網絡》的洗腦藥丸有着相同象徵意義：是存在與死亡、現實與虛擬的選擇。
其實Avalon一詞，所指的就是傳說之島、亞瑟王的下葬地，亦是極樂世界。《動物森友會》那個讓玩家自行命名的無人島，或許亦算是Avalon。一個讓人們從遠端登入伺服器、如維希留（Paul Virilio）所形容的遠托邦空間。同樣以後廢墟主義為題的科幻作品、於2014年轟動日本的動漫電影《樂園追放》（Expelled from Paradise）便建構了一個比Avalon或《挑戰者一號》的「綠洲」更極端不可思議的遠托邦世界觀。
若干年後，地球不再適合人類居住，外太空移民計劃卻被一個進階方案取代，就是捨棄肉體，以電腦數據集體移民到外太空運作的巨型伺服器，永遠登入虛擬空間，繼續擁有陽光與海灘、豐盛美好的理想生活。《網絡殺人遊戲》仍需要最後一關才能獲得的超真實體驗，或奇洛李維斯需要在兩顆藥丸間選擇虛擬與真實的存在形式，《樂園追放》的女主角則提到自己於受精後只在現實生存了千多分鐘，便一步到位在「我」出現之前讓「我」成為了數據，「我」的意識本身就以虛擬形式建立，現實中從不存在，是最極端的虛實置換示範。逃出現實的流放（追放）之地，同時是虛擬子民的最終天堂、綠洲或樂園，而又是更合理地讓人無止境追逐虛榮的空間。與之相對，是一片荒漠、空氣混濁的文明廢墟，尚未虛擬化的人類，便回歸原始，執拾前文明時代的遺骸過活。
政權尚未接管的流放地
今日變種病毒擴散所導致的全球停擺，可能就是科幻作品所描述的文明大倒退的短期狀態。難免不厭其煩引用意大利學者阿甘本（Giorgio Agamben）的例外狀態（State of Exception）。帶着左翼學者的偏執，阿甘本最近仍猛烈抨擊意大利政府假借抗疫為由，有意製造政治上的例外狀態，封城、禁航及剝削國民出入境自由。我不確定套用在確診人數急升的意大利是否恰當，但可以肯定適用於當下香港。藉着疫情失控的例外狀態，香港政府已高調推行「限聚令」，變相是一再實施「緊急法」，容許警方凌駕法治原則，隨時可以拘捕、搜身和懲處施暴。
只要你踏出家門，甚至只是呼吸於這個城市，即使瘟疫沒有要你的命，防疫禁令已經剝奪了你的人權自由。恕我直言，除了遠端登入《動物森友會》的伺服器，香港還有什麼地方可以讓人與世無爭漁樵耕讀，與家人朋友閒時相聚？
但我是悲觀的，不久將來到各大門市購買電玩遊戲可能需要實名登記，刷個什麼二維碼。而又當遊戲系統管理員與國家機器同化，在遊戲世界喊一聲「五缺光時」可能會被查封，然後上門逮捕。現實世界逐漸令你不再擁有儲錢供樓的盼望，你只有繼續儲錢，做一個遊戲奴。在無限的虛擬世界訪尋下一個未被威權同化的新遊戲。下一個未被接管的流放地。