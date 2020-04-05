然而，疫情嚴重的法國，卻見激發了大量有關「孤獨」和「隔離」的哲學討論，同時思考疫症與人生。西方社會明顯比較注意處身這種處境下所引發的精神與情緒問題，這陣子不少官方文藝機構紛紛為留家民眾打氣網上開放表演節目任睇，今期接受訪問談關懷倫理學（care ethics）的恒大哲學講師戴遠雄便反問，香港政府以及本地大學等完全見不到任何在這方面出於關懷的覺識；反而民間還見到一個個小圈子的努力。

來吧，不如一起學程展緯與學生那樣玩一回「一人一句拍MV」，炮製屬於自己的情感記錄。而早前發起的「留守好讀」也漸漸收到了回應文章，今期先選刊兩篇，歡迎讀者在這段納罕日子將感想及心得寫下，我們並將送出明報網站訂戶服務一年予選中刊登者，作為回饋。

除上述以外，今期依舊有數之不盡的豐富內容，就是希望可以用精彩的思辯與趣味啟發或娛樂，陪伴在旁。

編者話//黎佩芬

圖//程展緯

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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