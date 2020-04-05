【明報專訊】繼管制戲院、健身室及餐廳一係封閉一係限座半滿，這個星期卡拉OK、麻將館及酒吧等亦匆匆宣布限禁，一系列限聚措施可否成功遏止確診感染數字仍待觀望。非常時期的限聚措施除了使業界叫苦，因不同程度的隔離導致各式日常中斷，愁困家中已兩個多月的人們仍得繼續抵住大解放的欲望，周旋在個人自由與對他人的責任之間（包括保護朋友、家人及醫護），望不穿不日不夜的苦悶日子。電腦遊戲《動物森友會》近日便傳出大熱，遊戲迷紛紛在社交平台分享自己的創造和勝利，而且把香港的抗爭都帶到遊戲裏，（順帶一提，同一開發商年前十分成功的手遊Pokemon GO，則體貼地因應大家足不出戶而改了版）。
然而，疫情嚴重的法國，卻見激發了大量有關「孤獨」和「隔離」的哲學討論，同時思考疫症與人生。西方社會明顯比較注意處身這種處境下所引發的精神與情緒問題，這陣子不少官方文藝機構紛紛為留家民眾打氣網上開放表演節目任睇，今期接受訪問談關懷倫理學（care ethics）的恒大哲學講師戴遠雄便反問，香港政府以及本地大學等完全見不到任何在這方面出於關懷的覺識；反而民間還見到一個個小圈子的努力。
來吧，不如一起學程展緯與學生那樣玩一回「一人一句拍MV」，炮製屬於自己的情感記錄。而早前發起的「留守好讀」也漸漸收到了回應文章，今期先選刊兩篇，歡迎讀者在這段納罕日子將感想及心得寫下，我們並將送出明報網站訂戶服務一年予選中刊登者，作為回饋。
除上述以外，今期依舊有數之不盡的豐富內容，就是希望可以用精彩的思辯與趣味啟發或娛樂，陪伴在旁。