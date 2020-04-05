飢渴中預支美食想像

疫情嚴峻，很多人都不敢外出用膳，甚至買外賣也有衛生隱憂（誰能確保烹調、包裝和運送過程沒有飛沫濺過？）。香港人日忙夜忙，未有時間鍛煉廚藝當下卻被迫一展身手，因為不能時常外出採購食材，很多人被迫天天吃雪藏食品，但配搭始終有限，「美食之都」水土孕育的胃口怎受得了？

飲食blogger SAii Lee的facebook以往總是貼滿試菜「報告」，最近似乎靜下來了。他承認幾星期以來的試菜邀請的確少了，「餐廳未必想在這段期間推廣，推廣給誰看？」他自己也減少出席試菜飯局，除非同場的人彼此認識才會相對安心。

餐廳如何不成外出誘惑，反而鼓勵食客留在家？SAii笑言照計對餐廳無咩着數，尤其小店應該要想盡辦法生存，前思後想，覺得酒店才可能有空間搞搞花臣。與其坐以待斃，令留家的食客將來回到酒店餐廳消費，可能需要預支抗疫期間因為無啖好食而激發的想像，搞個比賽邀請市民共同參與新菜單設計，「每個人講心目中好鍾意食又食不到的東西，（配搭上）加番少少創意，你不用理點煮，比如我想用腐乳嚟整法國藍帶雞，之後交給專業人士，可不可以溝埋一齊？」八道菜式中，餐廳挑選的建議者在疫情過去時可攜同一位朋友免費品嘗，安慰獎可送贈餐飲現金券，讓默默忍耐着的味蕾想像中有一個他日可到達的彼岸。

居家做運動 公司出花紅

東京奧運宣布延期舉行同時，英超、NBA許多體育盛事也須暫停，為了鼓勵球迷乖乖留在家，又要留住球迷的心，職業球隊都費煞思量。浸大社會科學院體育學系副教授雷雄德博士觀察到，各大歷史悠久球會近日都用心剪輯過往經典畫面，實行大放送，「so far好似幾work！」

睇人射波可能過癮，會不會令人想外出舒展筋骨？雷sir留意到偶爾會在電視上看到衛生署以前拍落的廣告，鼓勵人每日運動三十分鐘，出一身汗才健康，但場景是戶外，甚或已經關閉的運動場館，批評政府反應好慢。「你可以上美國CDC個網，不只stay home，會叫你stay active，提你不要齋坐齋瞓囉，但我們香港衛生防護中心沒有這些資訊，叫人留在家，但無講過留在家做什麼」。

鼓勵市民留家，就要給出居家活動的建議。熱心推廣健康家居的他，深明人有惰性，指出最重要是培養「內在動機」，問記者公司有沒有做健康推廣sell同事，建議各大機構出力推動員工留家做運動，「互動一齊做，social media可以互動，互like就好開心，這是內在動機的鼓勵。同埋可以累積，喺屋企做夠幾多次，就有bonus獎勵，類似早幾年保險公司，客人戴住手帶，每日行夠幾多步就可以減保費」。

此外，疫情下，塵封牀下底多年的健身器材有了重光的契機，雷sir建議健身用品公司可以推出優惠，在出產新產品和型號同時，鼓勵人「舊機換新機」，加啲錢就可以換部新的。

網上互動劇場

藝文演出、展覽在疫情下大受影響，業內人士收入「歸零」，無法聚集觀演的觀眾也好悶。問到有什麼奇思妙想，原定於五月前往柏林戲劇節出席講座、卻因取消而無法成行的劇場編導甄拔濤告知，他恰巧正在籌劃一個線上演出。

本地劇團各自各努力，鼓勵觀眾齊心留守抗疫，有劇團舉辦線上重溫「派對」；有劇團改寫劇場結局炮製廣播劇，讓觀眾網絡世界止止戲癮。甄拔濤則嘗試利用線上平台做即時演出，將三度公演的《如何向外星人介紹香港人的感情生活》改編成zoom版本，飾演老師的演員將面對鏡頭，在演講情景設計下「表演」，配合screen sharing的影像效果。因應時勢，劇目在台北公演的一次加入了逆權運動的情節，對應當下，這次的劇本也會有關於疫情的微調。

「劇場，本身就是每到一個空間都會tailor-made for那個空間做一場戲，在網上，又有無倒過來是劇場做不到（的效果）呢？」這次的網上即時演出，他構思配合zoom的群聊功能，加入互動環節，令演出更精彩、觀眾也有嶄新的觀演體驗，他打算未來再為網上即時演出量身訂做劇本，「網上演中可以有即時互動性，即時和更多人互動。在劇場就算可以交談，都不是對住每一個人，但網上就不同」。演出消息在訪問前一晚的凌晨兩點公布，早上已有五六十人報名，甄拔濤也大感驚訝，「大家應該真的好悶吓，想看即時的表演」。演出象徵式收費，似乎能鼓勵觀眾準時入座，「因為付費，件事好像是好認真的，無論對觀眾或創作人來說亦然」。

是愛也是責任 逼你「練功」

卡拉OK感染群組出現，或能使原來不以為然的人終於明瞭唱歌如何致使飛沫傳播。曾是中大合唱團成員的香港文化監察主席楊雪盈最近收到指揮轉發一段錄像，片中某合唱團的眾多成員在各自的家裏錄影合唱。楊雪盈疑惑，zoom的網上會議始終有些微時差，難以完美同步，但合唱拍子卻異常準確，發現原來指揮預先錄影自己在指揮的片段，要團員各自一邊觀看一邊錄下自己演唱的聲部，收集所有片段後重疊播放。

「以往我在合唱團都戚戚然，唔記得唱𠻹，靠聽隔籬嗰個嘛，但𠵱家無隔籬。而且以前你唱成點無人知，唔會太在意自己音質、個音到唔到、吸氣夠唔夠，但分開錄就粒粒都一定知，一試便知龍與鳳。」中學時期參加樂團吹奏法國號的她，有時等二十個小節才吹一粒音，一個恍神就忘了吹，如須分開各自錄影排練，就不得不加倍專注。這種情形下，一個人只要隸屬任何樂團、樂隊、合唱團，基於對嗜好的愛、對團隊的責任，指揮可以發揮他的作用，逼令成員留家練功，也能啟發更多高質素的演出錄影，「大家留守在家練功，功力可以提升」。身兼灣仔區議會主席的她提醒，鄰居可能就慘啲了。

文//潘曉彤

編輯//蔡曉彤

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