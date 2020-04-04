種族隔離下珍貴照片 倫敦拍賣 南非黑人苦中留住快樂

之前的收藏版也曾提及，愈來愈多藏家對非洲有關的藝術品感興趣。最近在邦瀚斯倫敦拍賣會亮相的一輯南非老照片，出自南非東北部Z.J.S Ndimande & Sons攝影工作室，整套相集照片數目接近2000張，記錄了當時一批男女老幼客人的面貌。

小鎮攝影棚拍下寶貴時刻

今天我們輕觸手機的拍攝按鈕，便可記錄日常生活中的喜怒哀樂，但對20世紀中正面對集會、結社、居住地點受限制的南非黑人來說，舒心微笑是極盡奢侈，更遑論用菲林拍下這些時刻。

「在南非種族隔離時期，影棚是極少數能讓人表達自我的地方。今次這批上拍的歷史檔案照片極罕有，揭示當時黑人縱使生活困苦，但仍能在日常中用攝影行樂的珍貴時刻。」邦瀚斯現代與當代非洲藝術專家Helene Love-Allotey說，作者Z.J.S Ndimande和兒子Richard Ndimande是南非人，Z.J.S Ndimande在1940年代開始經營攝影工作室。「1968年政府頒布重新安置政策，Z.J.S Ndimande和當地的種族群體被迫離開原居地，前往陌生的地區生活，工作室亦被逼遷至鎮外的半郊區小鎮。」這地方不但貧窮、社區設施破落，犯罪活動亦猖獗，外來人入鎮前要先申請許可證。工作室記錄了1970年代鎮內黑人的珍貴生活片段。

太陽鏡襯民族服玩味十足

英國記者、廣播員及策展人Ekow Eshun分析，影集中的人物雖面對生活壓迫，卻出奇地散發自豪和自我肯定的光芒。「Z.J.S Ndimande & Sons的小小工作室就像個烏托邦，在那十多年間讓顧客進入另一個時空，暫時超脫種族逼迫的痛苦。」

細心看照片可發現影棚設備簡陋、只有些窗簾佈置和花籃作道具，但它卻是黑人文化抗衡的基地。當中不少被攝者戴着深色太陽鏡，資料顯示是由工作室提供，除讓客人變得更有型外，亦可讓部分害羞的客人遮掩面容。當中，有人拿着R&B黑人歌手Bobby Womack的黑膠唱片，似乎在苦日子中還沒放棄對音樂的熱愛。此外，相中人的衣著可反映生活質素，部分人穿著破爛的牛仔褲卻面露自信；又有人用太陽鏡配襯民族衣飾，表面上造型極富玩味，心底卻是想展示對民族身分的認同。不少南非女子自幼被家人教導作民族特色打扮，相信她們拍攝照片目的是寄給身在遠方、在礦場工作的人。這些照片就像是她們沒文字的情書，也讓後世了解當時南非人的生活。

■拍品資料

作者：Z.J.S. Ndimande & Son

尺寸：14×9厘米（全套照片數目接近2000張）

估價：6000至9000英鎊（約5.7萬至8.6萬港元）

成交價：40,062英鎊（約38萬港元）

●超現實主義巨作

在邦瀚斯倫敦「印象派與現代藝術」拍賣會中，一幅Salvador Dali（1904至1989）的超現實主義巨作 《如雲似幻的愛侶》極吸睛，構圖充滿攝影感，描繪作者對妻子兼創作靈感Gala的愛慕。作品由自意大利現代派作曲家Giacinto Scelsi珍藏，逾半世紀以來首度釋出市場。拍賣會展示一批作者的老照，這批紀實照片亦甚具藝術價值。

文：呂瑋宗

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com