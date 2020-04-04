實測3台5G網速 比4.5G快幾多倍？

●測試1：網速

鬧市網速最高達58.3MB/s 快4.5G逾5倍

方法：使用手機App「Speedtest.net」，以5G手機分別在4個鬧市測試csl、3HK及中國移動香港的5G網速，同場測試csl的4.5G網速以作比較

測試手機：Samsung Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+ 5G、Galaxy S20 5G

測試地區：銅鑼灣、中環、尖沙嘴、旺角

結果：綜合4個測試點的表現，如比較下載速度，csl在銅鑼灣和旺角的測試點表現較好，中國移動香港在尖沙嘴測試點較突出，而中環區測試點則csl和中國移動香港表現相若。如以是次5G測試的網速跟4.5G比較，5G最多可比4.5G快超過5倍

●測試2：大檔案下載

1GB檔案 半分鐘完成下載

方法：用同一部手機分別插入5G及4.5G SIM卡，透過設定轉用不同網絡及使用Google的雲端硬碟手機App，分別以5G及4.5G網絡上下載容量為1GB的檔案，並測量所需時間

測試手機：Samsung Galaxy S20 Ultra

測試地區：銅鑼灣

測試網絡：csl

結果：測試顯示，即使現時5G網絡初鋪設，下載速度都比4.5G網絡快近3倍。這個速度下可以做到什麼？以這次測試結果推算，大約相等於可用2分鐘下載一套約片長100分鐘的1080p電影（使用MP4格式），或用約30分鐘下載片長約100分鐘的4K電影（使用M2TS格式）

●測試3：串流4K片

收看4K影片 流暢度大增

方法：在同一部手機分別插入5G及4.5G SIM卡，透過設定轉用不同網絡，並以流動熱點方式分享數據至MacBook Pro，以電腦瀏覽器開啟YouTube，串流播放4K影片15分鐘，以畫面流暢度作為測試留意重點

測試手機：Samsung Galaxy S20 Ultra

測試地區：銅鑼灣

測試網絡：csl

結果：在播放初期，無論是4.5G或是5G都大致順暢，4.5G網絡播放至約5分鐘後出現第一次loading畫面，需時大約4秒才能繼續播放，之後8、13分鐘再現以上情况。至於5G播放影片時，只在影片14分鐘才出現第一次loading畫面，維持約2秒便可繼續播放，流暢度屬可接受範圍

●測試4：視像通話

通話少「窒格」 畫質未見提升

方法：在同一部手機分別插入5G及4.5G SIM卡，透過設定轉用不同網絡，並以Zoom與連接固網的裝置來視像通話，以畫面順暢度及聲畫同步率作為測試留意重點

測試手機：Samsung Galaxy S20 Ultra

測試地區：銅鑼灣

測試網絡：3HK

結果：雖然4.5G網絡已有足夠網速以使用視像通話，但反應不及5G快，畫面大約10秒便出現窒格，在5G網絡下則大約40秒才出現一次窒格，聲畫同步效果則兩者相若。至於畫面方面，由於現時軟件未有針對5G網絡優化，所以使用5G並不會令畫面變靚。

●總結

網絡快如家用寬頻 穩定度待改善

經一輪測試，單看數字，5G網絡的確比4.5G快，甚至拍得住不少家用寬頻的網速。雖則現在大部分覆蓋點只集中在港九的鬧市，但相信隨着網絡發展，接收點會愈來愈多。

當然，網速有無需要如此快？等於當年3G升級至4G時，大家未必幻想到可每天坐車用手機睇片接收資訊，相信過多一兩年，便會有整合高網速的程式或遊戲推出，令5G的用途變得更加普及。

值得留意的是，現階段各間網絡商都有同一問題，就是在接收到5G信號下，卻有機會網速低於4.5G，或同一位置突然由5G變為4.5G的情况，相信這是由於5G仍在鋪設初期，所以信號間中會調整所致，估計過多一段時間便可改善。

編輯：王翠麗

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