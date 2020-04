著名劇院音樂廳 環球王牌名劇 網上免費重溫

The show must go on(line)。

毋須註冊 官方頻道期間限定

表演藝術講求現場感,注重台上台下互動,不過當社交距離成了抗疫策略,我們也得暫別黑漆漆的劇院和音樂廳。近日世界著名的劇院雖然暫停運作,卻紛紛把節目放上網播放,而且不用註冊成會員也不用登記戶口,只需按時到官方頻道觀看,令人也有點定時去看演出的感覺。劇場、芭蕾舞、古典音樂、歌劇,想重溫名劇經典,是難能可貴的機會。

《簡愛》《金銀島》經典看不完

英國National Theatre Live 自推出以來一直頗受歡迎,很多劇目在戲院的售票情况也很理想。位於倫敦的劇院將關閉至6月30日,但近日推出了National Theatre at Home,每逢星期四,英國晚上7時(即香港時間周五凌晨2時)在官方YouTube頻道直播節目,隨後一星期免費播放。4月2日打頭陣直播的是英國著名演員James Corden主演的喜劇《一僕二主》(One Man, Two Guvnors),此劇2011年在National Theatre首演,隨後在West End上演後曾到不同城市世界巡演,包括香港。緊接的是National Theatre 與Bristol Old Vic 聯合製作,Sally Cookson 改編Charlotte Brontë 經典小說《簡愛》(Jane Eyre),此劇2016年在香港藝術節上演。隨後兩個星期的劇目分別是《金銀島》 及莎士比亞的《十二夜》。(相關新聞刊C11)

莫斯科芭蕾舞 一票難求

要看世界級芭蕾舞,必選歷史悠久的莫斯科大劇院(Bolshoi Theatre),平日門票不止昂貴,熱門節目更是一票難求。劇院暫停開放至4月10日,但自3月底起推出Bolshoi Online,在官方YouTube頻道直播節目,時間為4月4、7、10日俄羅斯時間晚上7時(即香港時間午夜12時),而節目將於直播後保留24小時。已播出的作品包括經典的《天鵝湖》、《睡公主》,超過100萬人次觀看。而今個月4、7、10日分別有Marco Spada、Boris Godunov及《胡桃夾子》。

精選華格納歌劇

紐約的兩大藝團美國大都會歌劇院(The Metropolitan Opera) 及紐約愛樂樂團(New York Philharmonic )也取消了當季餘下節目,大都會歌劇院推出了Nightly Met Opera Streams,每晚美國東岸時間7時半(即香港時間翌日早上7時半),在官方網站及Met Opera On Demand 應用程式免費播放歌劇,並保留24小時。早前推出了Wagner Week,每晚精選德國作曲家華格納最著名的歌劇作品,節目全部配上英文字幕,留意官方facebook專頁公布節目。至於紐約愛樂樂團的NY Phil Plays On,則是逢星期四,美國東岸時間晚上7時半上載新節目,精選之作包括身兼紐約愛樂樂團音樂總監和香港管弦樂團音樂總監的梵志登所指揮的《馬勒第五交響曲》。

■National Theatre at Home

www.youtube.com/channel/UCUDq1XzCY0NIOYVJvEMQjqw

■Bolshoi Online

www.youtube.com/channel/UCUimBc08CcsoCvP_WlYJl0Q

■Nightly Met Opera Streams

www.metopera.org/nightly-opera-stream/

■NY Phil Plays On

https://nyphil.org/playson

文:林喜兒

編輯:陳淑安

電郵:culture@mingpao.com