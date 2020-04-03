沙發薯：提防輿論機器明槍暗箭

商經局特別發聲明

台灣長期因為大陸關係被國際社會無視甚至打壓並不是新聞，但在全球定睛察看中國所作所為的關鍵時刻，兩岸矛盾再次暴露世人面前，世衛亦親手拆掉「全球公共衛生權威」金漆招牌，負責訪問的記者自然馬上受到「國家級對待」，本港商務及經濟發展局更特別聲明，節目表達「有違一個中國的原則及《約章》中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命」、「廣播處長作為香港電台的總編輯，必須對此負責」。神推鬼㧬參與了這場國際政治角力的港台，恐怕凶多吉少，就算僥倖逃過被噤聲的後果，有節目主持已不諱言製作時會考慮得更謹慎，用字要更小心，可見架上頸上的刀不用血刃已經見效，寒蟬效應恐怕成為常態。

所謂一雞死一雞鳴，政府和建制派已在其他傳媒靜靜地「深耕細作」。香港開電視近期製作了兩個政經訪談節目《八時恭候》和《香港怎麼辦》，前者由資深記者李臻主持，每晚邀請不同階層人士，就香港各項議題訪談。結果呢？「不同階層」人士絕大部分來自政府架構：財經事務及庫務局、食物及衛生局、教育局、勞工及福利局、應用科技研究院，當然少不得警務處長鄧炳強；也有一些明顯是「鱔古」，例如訪問科技大學環球商業管理課程負責人。與其說節目與無綫的《講清講楚》如出一轍，不如說多一個電視台為政府提供自說自話的airtime。環看世界，英國BBC也有訪談各國政要官員的節目HARDtalk，但主持絕不客氣，會以辛辣問題逼出真話。看了幾集《八時恭候》，卻只覺是政府和「廣告客戶」的宣傳易。

《香港怎麼辦》更可圈可點。節目由「齊清潔 愛香港」贊助，該組織由資深傳媒人楊振耀牽頭，去年九月成立，並得到建制團體、楊氏擔任副會長的香港青少年發展聯會「全力支持」。「齊清潔」成立目的旨在回復香港環境衛生，並計劃在成立半年內，在18區舉行約600次義工清潔及衛生教育相關活動，但從該組織的社交媒體專頁活動回顧看來，這個宏大目標連十分之一也達不到。搞地區衛生仍需努力，組織已急不及待搞「思想衛生」。這個聲稱政治中立的組織，以各階層的抗疫措施打開節目的話題，例如請教育局長楊潤雄講DSE試場的防疫措施（節目播出前一天，他親自宣布考試延期），又請立法會議員張宇人講食肆應對疫症的情况等。但幾個主持（包括黃永、落選區議會的建制派前區議員伍婉婷及前唱片公司高層陳少寶）卻會在討論環節，將重點落在與公共衛生無關的政治討論，以解答「香港怎麼辦」——例如暗諷以泛民為主的區議會撥款買「豬嘴」濾罐抗疫、「揞名爆」某區議會主席無禮對待警察是公報私仇，又或者關心自由黨對支持政府的取態等。老實說，我有一刻以為自己在看《港人講地》的節目。

去年建制派在區議會選舉大敗，今年必密謀翻盤，希望在九月立法會選舉收復失地，政治操作都已經開始進行。香港開電視作為大眾傳媒，讓各種意見自由發表絕對應分，但如果以大量形式和取態非常類似的「小罵大幫忙」節目（噢，還有《開嚟見我》）填滿節目表，甘願淪為輿論機器，只怕做得太過難看——不過，當一個facebook帖子得罪客戶後要慌忙刪帖，解僱涉事員工，更此地無銀說決定與外來壓力無關，還會怕做得更難看嗎？只怕明槍易擋暗箭難防，只能叫聲觀眾開電視都要提防提防。

文：梁慧思