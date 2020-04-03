鋒芒乍露：保命保本保良知

好不容易完成兩周隔離，謹慎地出外與相熟人士個別會面。我挑選一間樓底高的餐廳見一位長輩，聊了兩小時後，他才告知一周前外遊回港，翌日有發燒等症狀，馬上趕去醫院急救室，幸好沒有確診新冠病毒。我心裏一沉，想起他看見我認真戴口罩後才徐徐拿出口罩來，吃東西脫下口罩時卻用手觸碰外層……只好怪自己失策，沒事先問他過去14日有否外遊。

對病毒缺乏恐懼 最需要恐懼

最令我生氣的是他那副「車，邊驚得咁多，我唔怕死」的神情，加上有些確診案例是經過兩三次呈陰性的測試後才會呈陽性，看來我又要進入另一個14天的自我隔離，免得成為「人肉生化武器」。兩周又兩周的自我隔離，究竟這個「永續自我隔離」何時了？

羅斯福總統有一名句：「最需要恐懼的就是恐懼本身」，不過在疫症爆發時期，我們需要相反的一句——最需要恐懼的就是對病毒缺乏恐懼。

從自私心理入手 令自私鬼「知驚」

怎樣令自私的人恐懼？我不會跟他們解釋何謂公德心、為何要保護別人免被自己感染，而是由他們的自私心理入手，令他們「知驚」：「你不怕死沒問題，最怕是染病後半生不死的煎熬。一旦感染，你要獨個兒住院2至4周；你的高齡兼三高乃病毒的『最理想攻擊對象』，好大機會變成重症而入住ICU、要插喉，每一下呼吸都像萬箭穿心的劇痛！就算你能康復過來，也不知有何後遺症。你不怕死，但怕不怕如此受苦受罪？」

這兩個月，香港人除了彼此問候健康，也會慰問工作狀况：打工仔的能否保住份工、會否被迫放無薪假或扣減工資？做生意的能否保住員工飯碗而現金流又能撐多久？在動盪的股市中，投資有否失利？最後贏家可能是那些在這段時期最能保本的人，包括沒有閒錢投資或「no stake」人士。

坐在面前的這位成功人士，能保命，也能保本，沒什麼虧損，只是在豐厚身家上賺少了一些零錢，仍能衣食無憂。然而，他仍天天放大喉嚨罵示威者令其生活增添不便、影響心情，衝擊了他的社會穩定人生觀。他看不見警暴，只看見有醫護罷工，是什麼原因他不管，只知凡是批評或脅迫建制的都是撕裂社會的元兇。他不在乎中國有否隱瞞疫情、謊報數字、粗暴嫁禍別國，只讚歎祖國封城封戶封嘴的果斷有效手段；什麼罔顧人民死活和人權他不理，只敬佩這是宇宙最強的抗疫架勢。令我心寒的是，他那股由衷的小粉紅感動，那種真心流露「厲害了，我的國！」的驕傲。

我緊記一位閨蜜經常勸我不要妄想「教化」他們，但我還是跟他分享一個故事：美國有一位解放黑奴領袖，他父親在病榻上回望一生時，見到自己畢生成功奉行一個座右銘——無論遇見任何事情都不作聲，也不參與抗爭，只需保平安、不冒險。在垂死一刻，他告訴兒子這個做人原則成為他的遺憾，後悔一生沒站出來守護真理，為公義發聲，他的沉默就是站在邪惡一邊。

假如在病榻上回顧一生

我經常問自己，當我奄奄一息躺臥在病榻上作最後回顧時，最害怕怎麼樣的遺憾？我最害怕的是一個充滿庸俗和瑣碎的人生，對不公義的事情左閃右避。

然後，我問他，「你呢？」他喃喃說不會有遺憾，隨即反問我：「你覺得我會有什麼遺憾？」

我輕輕地說：「恐怕你在病榻上看到你的一生，窮得只有錢，不知何時開始失去了對掌權者是其是、非其非的勇氣和能力，先學做鵪鶉，漸漸成為幫兇。以為可以發財立品，但由始至終金錢買不到高尚人格，反而你早已把靈魂賣給了魔鬼。」

贏了世界，輸了自己。保命保本不難做到，但保不了良知，一生枉過。

在這段恍似永續的家居隔離時期，大家不妨想像你在病榻上的遺憾，然後再問自己，現在可以做什麼，令遺憾不會出現？面對病毒，要知驚，要保命保本；面對強權，不能畏懼，要保衛良知、捍衛真相，說真話，說人話，編織一個不會令你遺憾的人生。

■Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com