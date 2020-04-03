自立門戶搞初企 靠舊客不如靠新理念

很多人覺得創業要趁年輕沒什麼負擔時做，但KK覺得不同年紀的人創業，各有優勢和包袱，曾在大型媒介廣告公司工作19年的他，就是在前公司做到行政總裁時，退下來自立門戶創業。KK指出，年輕人失敗了可以捲土重來，中年人就不行，「正如我當初開這間公司也計劃好後路，如果失敗就直接退休，沒想過有機會出來再創業」。但是，中年創業若做回本行，就能運用原本的人脈和管理經驗，成功率也會比年輕人高。

青、中年創業各有優勢

今年53歲的KK在2012年創立The Bees Group，業務從廣告製作、活動營銷、公關、網頁製作以至出版也有涉獵，宣傳方式以網絡為主，8年間子公司的數目已增至19間。公司發展迅速，KK歸因於「共享成果」的理念——公司提倡「三三三」分紅，員工、股東各自有三分之一利潤，剩下的三分之一留給公司長遠發展。「19間公司，沒有一間是我主動找的，我想是因為這套共享成果的理念頗能打動他們。」

KK多次提到「理念」二字，他覺得企業理念比賺錢重要。正如他創業更想做的是一改廣告業風氣，不少公司不願分享成果，遇上經濟逆轉就先拿員工開刀，導致不少有為青年離開業界。「一個行業留不住年輕人就不會有將來，所以我覺得需要有人去推動共享成果的理念。那麼為什麼是我來做呢？首先我有江湖地位和多年的企業經營經驗，二來我財務情况良好；我也是一個理想主義者，賺錢動力好弱，因為這樣的性格所以願意做這樣的事情。」

除了理念清晰，創業還要憑一股衝動。50多歲的林永強（Almon）2019年7月一手創立廣告代理公司Kids & Dogs，並加入KK旗下公司。Almon加入廣告行業近30年，曾在不同的大型跨國廣告公司擔任執行創意總監。儘管同輩朋友早在十多年前創業，但他一直不為所動。「我曾經在上海工作，當時職位愈升愈高，好像沒有這個創業需要，加上我也不喜歡創業，所以一直不想做。回港後環境不同了，也慢慢想通，其實創業沒想像中的大工程，還能做到自己想做的事。以前要面臨追數、拿獎的壓力，或人事等複雜的事情。但現在出來創業，自己想怎樣都行，輕鬆多了。」他坦言創業的決定有點一時衝動，但正因如此才能讓他拋下顧慮。收入比以前的確賺少三分之一，但生活不成問題。「我覺得現在做的事情意義比以前大，要犧牲某些東西也沒問題，我的家人都很支持我，那我還有什麼東西要擔心呢？」

放下大公司光環 創業初期一腳踢

大公司人力物力充足，團隊成員各司其職，互相支援；做初創卻要事必躬親，Almon當初開業時只有自己一人，簡單工作如報價也要自己做，「以前我在大公司有很多人出謀劃策，你想做的東西，有很多人幫你去執行和宣傳，還有財務部門和IT等。但現在什麼都沒有，全部一腳踢，我現在也在嘗試拍片和剪片，以前都是叫別人去做。創業最難主動找客戶，自己是內向型人，要走出這步不易。自己也害怕數字，雖有財務部同事幫忙，仍要多學習。」

他明白現已不再在大公司打工，就要調整心態。「我們另一個老闆KC，他是KK的哥哥，也是我舊老闆和師父，他說要調節自己的心態，你不再有大公司的光環，不要介意以前拍片有幾百萬預算，現在才幾十萬就小覷這些項目；也不要介意有些事情以前有其他人做，現在卻要自己做。不要覺得這樣很委屈，因為做每樣東西你都能從中學習。」

捨棄「大雞唔食細米」心態

Almon現時多聘請了Marco，年約30的Marco坦言相較以前做大公司時，現時工作大增，他之前習慣了團隊工作，自己未必要做剪片、影片調色等，現在皆要自己包辦。但他覺得這既是挑戰，也是學習機會。除了要一人分飾多角，還要面對製作預算比以往在大公司時動輒百幾萬元要少很多。開業至今，他們籌劃的廣告和市場營銷大多投放網上，生意預算由數萬到十數萬元不等，大多是10萬元的中型項目，「現在網上營銷的預算不及電視廣告的十分之一，但付出的心力和時間也不少。以前做一單就夠，現在則要做好幾單生意」。拿出最好的創意和品質給客戶，是Marco和Almon的共識，所以他們轉而和新晉攝影師和導演合作，並發現這些人其實很有才華，作品也不錯，只是還沒成名而已。

勇於開拓新客 證明有生命力

一開始創業，最難是開拓客源。有些人在創業前會跟事先已認識的舊客洽談生意，KK提醒不要對此寄予厚望，「因為這些客人本身也是打工仔，公司不屬於他們，要轉一間廣告公司須面對很多壓力和程序，不是他們自己就能說了算。你也不要埋怨他們」。另外就算沒有簽合約，也不要去撬舊公司的客戶，「因為我覺得如果你能熬過頭半年至一年，由零開始，完全不接觸舊客也能生存下去，才證明你的公司很有生命力。而一旦你有了客人和作品，就能吸引其他客人」。

Almon也聽過不少朋友在創業前事先接觸舊客戶，但到真正開業時卻又未必能合作，所以他開業前也沒刻意找新客戶。Kids & Dogs的第一單生意是將便利店舉行的繪畫比賽作品製作成動畫，他說：「開業半個月便找到第一單生意，是做一支動畫，比想像中來得快。工作不算困難，價錢亦算合理；反而後來的項目就差很多，之後馬上遇到反修例事件的影響就少了工作。」生意未見起色，後來他想起既然自己擅長寫作，不如把這些創業經歷記錄下來，發表在公司fb專頁上，結果文章意外收到宣傳之效，更吸引了新客戶自動上門合作。

■非常時期

疫情帶動網絡營銷

把握機遇轉危為機

新冠肺炎疫情不知何時才能緩和，KK覺得不少公司開業時未必想過會遇上這樣景况，現金流一旦枯竭便要結業。所以他認為創業初期，先要預備好半年至一年的營運基金或生活費。問他疫情對公司的影響程度，KK說資金儲備充足，且主要以網絡廣告為主，透過網絡和社交平台宣傳；加上子公司客戶有外賣手機程式和超市，需做更多的宣傳，此時反而增加了廣告預算。直至2020年第一季度，營業額下降了10%，跌幅尚算輕微。

另外，集團中也有子公司的生意較好，因來不及聘請合適人手，便邀請其他姊妹公司合作，Almon和Marco也有幫忙籌劃社交平台宣傳內容。Almon自覺這次疫情帶來一個很大的轉變，例如相較電視和平面廣告，網絡廣告的需求上升了很多。Marco補充：「市場不斷變動，加上去年反修例風波和今年的疫情，不能再用以前做電視廣告和戶外廣告的經驗和技巧。」所以Almon和Marco開始學不同的人怎樣做網上營銷內容，也多觀察網上潮流趨勢，如哪些是熱門手機應用程式。他現在開拓的客源，以電子銷售相關行業如網購平台，或需要透過網上平台來銷售產品的公司為主。面對疫情，創業初哥雖有擔憂，但Almon希望用正面態度去面對，「心情很重要，它會影響你用什麼樣的態度面對工作」。

文：李榆佳

編輯：王翠麗

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