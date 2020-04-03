留家抗疫變相增肥？ 家用健身器材 甩走脂肪

市面的家居健身器材多如繁星，應該怎樣選擇呢？香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森，按體適能要求和難度把器材大概劃分為3個級別，方便大家按需要揀選。他強調，不同器材也有不同使用要點，必須正確使用才會安全和有理想效果。

長用電腦寒背 宜加強背部肌肉

各式運動器材可訓練身體不同部分的肌肉，選擇前也可先了解自己的需要，例如長時間安坐、用電腦工作的人士，容易因肩部、胸部肌肉緊張而出現寒背，黃永森建議這類人士最好不要集中鍛煉肩部和胸部肌肉，反而應該做一些強化背部肌肉的運動，令身體前後的肌肉比例平均、體態更好看。

■初階

一般情况下，初學者可以安全地使用，並較容易上手

◆可摺合式健身單車

售價：$1988

特色：可摺合式設計，慳位又實用。設有8段阻力調節，單車上配有阻力帶，可同時鍛煉上半身肌肉

使用要點：使用前要調校好合適的座位高度，標準是在座位上雙膝在腳踏上稍微屈曲、可暢順地踩動踏板

◆工作桌健身單車

售價：$2688

特色：單車可調校8段阻力。桌面可放置平板或筆記簿電腦，方便一邊home office或看影片，一邊訓練腿部肌肉

使用要點：建議先做腳部熱身動作，而看電腦時只宜用緩速踩踏

◆家居跑步機

售價：$5688

特色：扶手上設有可量度心跳的手握式心率計。機身129厘米長、62厘米闊，體積細小方便擺放

使用要點：跑步時穿著運動鞋，避免腳部受傷

◆阻力帶

售價：$378

特色：可訓練全身肌肉。提供3條不同阻力的膠帶供選擇，以配合不同程度的需要

使用要點：選擇阻力帶時，宜由輕磅開始，循序漸進

■中階

這類器材一般可以安全地使用，但需要一定的技巧和知識才可達至理想效果

◆可調校重量啞鈴

售價：$1288

特色：可利用兩端的旋扭選擇不同重量的鐵餅，最重可選擇15公斤

使用要點：輕磅數可訓練肌肉耐力，重磅數訓練則有助增大肌肉

◆壺鈴（2公斤）

售價：$148

特色：可拿着手柄練習擺盪手臂、深蹲等動作，可訓練全身肌肉和核心肌群

使用要點：選擇重量時，可參考日常在健身室所習慣使用的磅數，如沒有去開健身室建議選最輕磅款式

◆手握啞鈴（一對）

售價：$208

特色：各重0.5公斤，用海綿包裹，適合女士使用

使用要點：建議雙手同時提舉啞鈴，比用單手容易平衡，也比起輪流做左右手更省時

◆阻力訓練翹臀圈

售價：$64

特色：使用時圍繞雙腿，可做外展和內收等動作，訓練大腿和髖關節的力量

使用要點：除外展、內收等基本動作，還可側身步行、前後步行

■高階

這類器材要安全、有效地使用，需要有一定體能和技巧，適合曾接受相關訓練的進階用家使用

◆健腹輪

售價：$64

特色：雙膝跪在軟墊上，雙手握着手柄慢慢向前推，然後慢慢退後回復至開始時姿勢

使用要點：除腹背肌肉外，也可同時訓練手臂和腳部的肌肉

◆懸掛式訓練帶

售價：$139

特色：輕巧方便，可訓練腹部附近的核心肌群

使用要點：其中一種用法是雙手分別抓緊訓練帶兩端，把上半身慢慢前傾作半懸垂狀態

■拳館練習者推介

繩子、沙包是拳館常見的器材。當拳館休館期間，在家中也可享受訓練樂趣

◆計數器跳繩

售價：$79

特色：跳繩是簡單且全面的帶氧運動，計數器方便統計次數

使用要點：一般家居樓底未必有充足高度，有機會觸碰天花，較適合在空曠地方練習，如村屋天台、平台等。跳繩時建議穿運動鞋以保護腳部

◆坐地式沙包

售價：$2388

特色：沙包底部可放置最重370磅的沙袋，以保持穩定

使用要點：使用時要預留充足活動空間，避免觸碰附近的物品

■info

◆FitBoxx

查詢：8104 5000

網址：www.fitboxx.com

◆DECATHLON

查詢：5992 1321

網址：www.decathlon.com.hk

文：呂瑋宗

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com