精品髮廊 安心獨享理髮時光

走在特色小店林立的上環荷李活道,目光總會被各式各樣的精品玩意所吸引,但抬頭一望,會驀然發現一個黑白色剪刀招牌。這間擁有深灰色水泥外牆、落地玻璃大門的店舖,擺放着3面鏡子和3個座位,設計簡約利落,寬敞舒適,與外面人來人往的繁華街景截然不同 。原來這是由香港土生土長、曾走遍各大時裝周及在電影圈擔任髮型設計師的Marvin Lin開辦的精品髮廊SHHH Salon。

每時段只接待1人 每次消毒

SHHH,中文音譯為「噓」,顧名思義是保持安靜。Marvin解釋:「從事這行20多年,知道很多人平時在salon理髮時的經驗都不太好,位置狹窄,頭髮碎周圍飛,髮型師又匆匆忙忙地完成工作,甚至做出來的並不是客人想要的效果,而我們提供的,是一個寧靜舒適,可以讓人安心地享受理髮的環境。」像現在疫情緊張時期,Marvin更是將客人和員工的健康放在第一位,每個時段只會接待1人,完成後亦會立即為髮廊全面消毒,確保空間和設備潔淨衛生。

這家髮廊成立至今4年,起初只接待VIP ,主要客源是明星、名人和模特兒,就連外國王室成員都是她的捧場客,每次有需要都會專程來港找Marvin,後來因口碑好,髮廊吸引不同傳媒前來採訪,慢慢亦愈來愈多本地人認識,才開始接待一般客人。

能夠獲得「重量級」人物青睞的Marvin,是一個在中醫家族下長大的普通女生,家人起初對她入行做髮型師十分反對,只是年輕時憑着一股熱誠和幹勁,在贏得一個香港髮型公開比賽後,便拿着獎學金,毅然隻身走到英國進修學師。

但如果說家庭背景對Marvin的事業路沒有幫助,又不完全是這樣,中醫與美髮藝術看似毫無關連的學問,卻對Marvin的理髮哲學有着很大影響。「我的公公和太公公都是中醫師,自小就看着他們為不同病人診症,所以我很明白『醫者父母心』這個道理,自己作為髮型師,面對不同的客人,也有責任照顧好他們每一位的頭髮。」

來自中醫世家 看穿煩惱絲

她指出,在她遇過的客人之中,不論是著名模特兒,還是普通上班族,都有一個共通點,就是大家都形容自己的髮質很差。「在中醫角度,頭髮稱之為『血餘』,是屬於血液的一部分,反映着身體狀况,同時亦反映你日常怎樣對待它,所以調理頭髮就如調理身體一樣,要有一把好的頭髮,應先回到頭髮的根源,再去『望聞問切』,知道問題所在,找出應對方法去改善,才能有好的結果。」

哈佛進修課程 研發護髮產品

因此,養好髮質可說是Marvin在理髮上最重視的工夫。平日除了注重與客人之間的溝通,了解他們的生活方式和護髮習慣,就連髮廊內的毛巾,都特別選用了日本王室御用的毛巾品牌,務求為大家提供一個完整而有質素的理髮體驗。數年前,Marvin更專程到哈佛醫學院修讀生物化學課程,並研發出一套自家護髮產品。

「在髮廊為客人洗剪吹做styling,做得靚是最基本,但要怎樣再推前,讓每一位客人都能在家中修補損傷,提升自己髮質,就是我最想做到的事。」Marvin花了5年時間,一邊上課自我增值,一邊走遍世界各地尋找合作團隊,最終在日本找到了一家合心意的實驗廠,一同研製出OMG護髮產品。

天然護髮系列 加護膚品營養

市面上絕大部分的洗髮用品,包括近年十分流行的「無矽」(無添加化學柔滑劑)洗髮水,都含有起泡劑、香料和防腐劑,但這些成分會刺激頭皮和容易致敏,長遠使用會對髮絲造成損傷。OMG的不同之處,是利用天然材料研製而成,不含化學添加物,卻蘊含大量摩洛哥堅果植物幹細胞、膠原蛋白和透明質酸,這些平日在護膚品上很常見的營養成分。

Marvin指,頭皮就如臉上的肌膚一樣,需要滋補養護才會「靚」,所以她將護膚成分加入產品,當中保濕滋潤的功效能讓頭皮回復水油平衡,繼而令頭髮變得健康、光澤和有彈性。「授人以魚,不如授人以漁。人人都懂得洗頭,但卻不是每個人都懂得照顧好自己的頭髮,而OMG的產品就好像執一劑藥,用對合適的系列和分量,就能改善髮質。」Marvin從來沒有為OMG大賣廣告作宣傳,但就獲得不同媒體雜誌報道介紹,不少名人如張栢芝、張曦雯都大力推薦,可見產品的成功,全是靠口碑。

除了專注照顧客人的髮質,Marvin亦相信頭髮如衣服,要穿得吸引,最重要是要有個人特色。憑着自己過往的經驗,她為客人做頭髮時,會先從了解他們的骨架和性格入手,再去設計一個適合他們的造型,甚至是帶出他們未知自己的一面。「既然頭髮是拿不走的東西,我們可以做的,就是令客人可以重新fall in love with their hair。」

從髮廊環境、產品選用、到造型理念,每一處細節都能見到Marvin的用心,這份「惟天下之靜者,乃能見微而知著」的態度,與髮廊名稱SHHH如出一轍,不用多說,單純把事情做到最好,大概就是她能在髮型界做得有聲有色的原因。

