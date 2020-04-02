講古心法：一切由生活經驗入手

Q：講故事有何竅門？

A：故事靈感往往來自日常生活經驗，因此講古佬需將瑣碎經驗一一整合。當年構思首個為小孩說的故事時，有晚在家外的斜路散步，突然看到有小孩正凝視月亮，頓時記下了這美麗的畫面。之後又聯想起童年時，三叔常常逗我玩「月亮跟着我們走」的遊戲，因此我就決定以月亮為題，寫下「啤頭和月亮」的故事，讓聽故事的小孩也跟月亮交朋友。

Q：性格害羞的人如何說故事？

A：每月在街頭開古時，我不時邀請參加的街坊講故事，一些性格內斂的人往往因覺得「故事未夠好」、「故事的內容未夠清楚」而卻步。其實，我也是一個害羞的人，但這些年與不同人講故事時，便發現如果要打破心理關口，先學習別介意自己說話的內容是否最好，得接受自己不一定是活動的中心，這樣便能更自然發揮，我口講我心。

Q：每月主持開古活動時，如何打開街坊的金口，吸引其分享故事？

A：相較一篇完整的故事，一個圖像或小片段，能令觀眾更易產生共鳴，繼而分享自己故事。如反修例運動期間，在講古活動開場時，我談起有次自己離開示威現場時，見到一個婆婆身穿裝備，坐在馬路邊飲水，由此認出了她是「同志」。接着我詢問街坊，最近曾否在街上看見同志，這帶着圖像的問題「撻着」眾人，漸漸帶起分享。