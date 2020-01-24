40手工點心一律$36 「箭豬」蛋奶好合拍

作為酒店中菜廳，質素自然有保證，所有點心均是自家製作，即叫即蒸，招牌蝦餃、蒸燒賣、上素蒸粉果、醬皇金錢肚等傳統點心當然不能少，誠意推介的是烏魚子熏蛋，溏心熏蛋特意以泰國蛋製成，再以普洱茶熏製，入口蛋黃香夾雜着煙熏香，加上烏魚子的鹹鮮，味道層次豐富，是不錯的餐前小食。點心方面必吃帶子羊肚菌紅菜頭餃，賣相精緻的紅菜頭餃，餡料為帶子、羊肚菌、沙葛及紅菜頭等，再綴以蟹子，或紅或橙，色澤吸引，菌香十足兼具爽脆口感。

烏魚子熏蛋 鹹鮮帶煙熏香

論吸睛度，不得不推薦箭豬奶皇包，師傅把奶皇包剪成箭豬狀，並炸成金黃色，外皮炸得微脆，雖然不是流心餡，但蛋和奶恰到好處，甜度適中。而空心煎堆仔及蘿蔔絲酥餅亦可見師傅的功架，前者即使放涼後亦保留完美的球形，師傅表示糯米粉、粘米粉的比例相當重要，否則放涼後煎堆會變軟變形；後者的工序繁多，把炒香的蘿蔔製成餡料，鹹香爽口、汁多味甜，而外形酥紋圈圈分明整齊，做到外鬆脆內香軟。

吃過點心，甜品亦有多款選擇，分別是滋補的合桃露、腰果露、杏汁蛋白露，還有香甜的楊枝甘露、凍布甸等，保證為點心宴畫上完美的句號。提一提，餐廳還有28款點心提供外賣優惠，每款均一價$28，無論堂食還是外賣，也相當超值。

■如粵滬中菜廳

地址：荃灣楊屋道8號 如心海景酒店暨會議中心7樓

查詢：2280 2923

註︰精選點心優惠推廣期由即日至4月30日，只限午市。另設加一及茶芥