Feature：季節限定 宅家任賞 四時之雲不同 樂亦無窮

《賞雲日誌》作者陳燕明指，香港雲貌四季不同，時像海浪，時呈魚鱗，乃當季限定。看雲不一定要攀山涉水，每人頭上都有一片天，窗邊、天台、家樓下……隨時隨地都是觀景台。偶然轉換視角，也許會看到曙光？

「有水氣才有雲。」自然生態教育導師、《賞雲日誌》作者陳燕明（Christina）解釋，大氣中水氣蒸發和上升，於高空凝結成水滴及冰晶，因而聚合成雲。香港位於亞熱帶沿海地區，水氣充足，四季都可欣賞不同雲貌。在剛過去的冬春交替期（2至3月），便有不少攝影達人特意登上高逾800米的大帽山、鳳凰山或大東山，架設腳架，過夜捕捉綿綿雲海。

霧也是雲 較薄較近地面

雲雖千變萬化，但可按高度劃分成低雲族、中雲族和高雲族（見「知多啲」）。雲海屬低雲族，只要山夠高，雲在山峰下，登山者便有機會看到它的蹤影。初春不止有雲海，城市亦霧氣瀰漫。Christina解釋，霧其實就是較薄、較靠近地面的「雲」。初春冷暖氣流交替，形成霧氣，原理如從雪櫃取出罐裝可樂放置在室溫，「冰冷的罐身遇上暖氣，出現 『倒汗水』，如再加陣風，罐身或會冒『煙』」，煙就如霧。

為了賞雲，有人刻意登上山峰，亦有人追求簡單。畢竟雲就在天上，只要喜歡，隨時隨地都可以看雲。Christina分享，舊公司在荃灣擁有開揚的天台，她閒時都愛到天台看看雲。香港的雲，因受微氣候影響，存在地區差異。荃灣、葵涌一帶因面海、背靠海拔近千米的大帽山，由海洋而至的氣流隨山脊上升，於大帽山上空成雲，雲量亦較大帽山以北地區多，「海洋氣流過不了大帽山，所以荃灣落好多雨。有時會出現荃灣落雨，其他新界地區卻是好天的情况」，Christina解釋。

夏天積雨雲 似亂髮團又似漏斗

到了夏天，最常見積雨雲。

高溫令大量熱氣流上升，形成雲層濃厚的積雨雲，意味大雨將至。它常出現於午後，雨量大但降雨時間短，故亦俗稱「過雲雨」。積雨雲變化多端，時呈獅子頭般的鬃狀（calvus），時呈如混亂髮團的髮積雨雲（cumulonimbus capillatus），有時更在雲底延伸出雲柱或倒轉雲錐，形成 「漏斗雲」（tuba）。當漏斗雲接觸地面或海面，便會成為龍捲風或水龍捲。Christina認為，海邊亦是賞雲的理想地點。沿海地區開闊，海洋氣流較內陸強烈，雲貌亦相對多變化，「沿海地區是接觸天氣系統（如高、低氣壓、颱風）的前沿，最先風雲變色，例如夏天若氣流對流強烈，海面便會出現水龍捲」。

秋冬水氣少 天上遍佈「魚鱗」

秋冬季水氣少，雲淡風輕，常見「大魚鱗」（高積雲）及「小魚鱗」（卷積雲）。顧名思義，雲貌因像一片片魚鱗而得名。古人農耕靠觀天預測天氣，Christina分享一句古諺，「天上鯉魚斑，曬穀不用翻」，當中的「鯉魚斑」就是指大、小魚鱗，意味好天氣，日照充足，所曬的穀物不用翻撥也能曬得透徹。她認為這句古諺不無道理，因大小魚鱗只在氣流穩定，天朗氣清時出現。

大小魚鱗雲片分佈井然有序，源於大氣氣流如波浪般流動。向上流動的氣流高於凝結點，水氣因而凝結成雲，而向下流動、低於凝結點的氣流沒有成雲，故形成規律有致、魚鱗般的雲貌。如何分辨大、小魚鱗？Christina有一小技巧，「頭仰高約30度望向魚鱗，舉高、併緊3隻手指，量度眼前的雲片闊度。如雲片大小與手指闊度差不多，則屬於大魚鱗。若窄過3隻手指，就是小魚鱗。因小魚鱗比大魚鱗高許多，所以由地面看上望，面積較小」。

依高度外形分「三族十屬」

雲本身並沒有分類，直至20世紀，國際氣象組織正式訂立雲的國際分類，將雲按高度、外形特徵，分成「三族十屬」，其中又細分成多個雲類。「 因開始發展航空、飛機事業，所以需要科學地識別雲。」Christina認為，每人觀看事物的方式也不同，不一定要執著科學分類，就如人喜歡接觸大自然，純粹想心曠神怡，看雲也一樣。

文：歐慧兒

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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